O calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2026 será antecipado e distribuído em um período mais curto. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), a medida tem caráter preventivo e busca reduzir os possíveis impactos do El Niño sobre as famílias em situação de vulnerabilidade social.

O cronograma prevê a liberação dos valores em três datas para os beneficiários, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). A medida também considera situações de emergência reconhecidas pelo governo federal.

Calendário do Bolsa Família de dezembro de 2026

Em dezembro, os depósitos também serão antecipados em relação ao calendário habitual, com início no dia 10. A última data prevista para o pagamento será 14 de dezembro.

Final do NIS Data de pagamento 1 10 de dezembro 2 11 de dezembro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 14 de dezembro

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, a antecipação faz parte de uma estratégia preventiva para reduzir os efeitos de eventos climáticos extremos associados ao El Niño de 2026 e 2027.

A medida busca facilitar o acesso aos recursos por famílias que podem enfrentar dificuldades provocadas por seca, escassez de água, inundações e interrupções no abastecimento. O governo também prevê pagamento unificado para beneficiários que vivem em municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos federalmente.

Como consultar o pagamento do Bolsa Família?

Os beneficiários podem verificar a data de liberação, o valor e a situação do benefício pelo aplicativo Bolsa Família ou pelo Caixa Tem. Também é possível procurar os canais oficiais da Caixa Econômica Federal e os postos de atendimento do Cadastro Único.

Para identificar a data correta, é necessário conferir o último dígito do NIS, impresso no cartão do benefício. As famílias devem manter o Cadastro Único atualizado e cumprir as exigências do programa nas áreas de saúde e educação.

Os valores podem ser movimentados pelo Caixa Tem, utilizados para pagamentos e transferências ou sacados nos canais autorizados pela Caixa.