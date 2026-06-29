Bancos abrem hoje? Veja horário das agências em dia de jogo do Brasil x Japão

Bancos abrem hoje? Veja horário das agências em dia de jogo do Brasil x Japão

Os bancos terão horário especial de atendimento nesta segunda-feira, 29 de junho, por causa do jogo do Brasil, marcado para as 14h. As agências bancárias funcionarão das 9h às 12h, segundo orientação da Febraban.

As unidades que já costumam abrir às 9h manterão o mesmo horário de início. Já postos em shoppings, aeroportos e outros locais poderão seguir regras próprias, definidas por cada banco.

A recomendação é que os clientes antecipem serviços que precisam de atendimento presencial, como saques de valores altos, desbloqueios, negociações e outros procedimentos feitos no caixa ou com gerente. Os canais digitais continuam funcionando normalmente. Aplicativos, internet banking, caixas eletrônicos e Pix seguem disponíveis, inclusive durante a partida da Seleção Brasileira.

O jogo do Brasil não transforma a segunda-feira em feriado nacional nem em ponto facultativo para trabalhadores da iniciativa privada. Na prática, cabe a cada empresa decidir se vai reduzir o expediente, liberar funcionários, adotar home office ou manter o funcionamento normal durante a partida. No setor público, estados e municípios podem definir regras próprias para o atendimento.

Lotéricas abrem hoje?

As lotéricas também podem funcionar em horário especial, conforme a cidade e a decisão de cada unidade. Por isso, quem precisa pagar contas, fazer apostas ou retirar prêmios deve verificar o expediente da lotérica mais próxima antes de sair de casa. Apesar do jogo do Brasil, os sorteios das loterias previstos para hoje seguem normalmente, sem alteração anunciada no calendário. A Caixa divulga os resultados após as extrações oficiais.

Segundo a programação das Loterias Caixa, devem ser sorteadas hoje:

Lotofácil 3722: prêmio estimado em R$ 1,5 milhão

Quina 7052: prêmio estimado em R$ 500 mil

Lotomania 2943: prêmio estimado em R$ 500 mil

Dupla Sena 2976: prêmio estimado em R$ 5,8 milhões

Super Sete 866: prêmio estimado em R$ 2,4 milhões

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas, quando abertas, ou pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa. Os resultados são divulgados após as extrações oficiais.

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