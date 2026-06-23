Economia

Imposto de Renda 2026: consulta ao maior lote de restituição da história está liberada

Contribuintes com algum tipo de prioridade recebem agora

Escrito por Anny Malagolini
restituição Imposto de Renda 2026 Pagamento cai em junho de 2026 - Getty

A Receita Federal liberou nesta terça-feira (23) a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026, que será pago em 30 de junho. Com R$ 16 bilhões destinados a mais de 9,5 milhões de contribuintes, o pagamento é o maior da história em número de beneficiados, segundo o Fisco.

O lote é histórico. Ao todo, 9.585.797 contribuintes serão contemplados, com R$ 16 bilhões em créditos bancários. Segundo a Receita, este é o maior lote já registrado em número de beneficiados. Em valor, ele empata com o primeiro lote de 2026, pago em maio.

Na prática, os dois primeiros pagamentos do ano concentram a maior parte das restituições previstas para 2026. Somados, eles devem devolver R$ 32 bilhões aos contribuintes e beneficiar mais de 18 milhões de pessoas.

Como consultar a restituição do Imposto de Renda 2026

A consulta pode ser feita pela internet, no site da Receita Federal. O contribuinte deve acessar a página oficial do órgão, entrar na área “Meu Imposto de Renda” e clicar em “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a verificação pelo aplicativo da Receita Federal, disponível para celulares e tablets. A ferramenta permite consultar a liberação da restituição e a situação cadastral do CPF.

Para fazer a consulta, é preciso informar os dados solicitados pelo sistema, como CPF, data de nascimento e ano da declaração. Caso a restituição esteja liberada, a página mostrará a previsão de pagamento e os dados bancários indicados pelo contribuinte.

Quem quiser uma análise mais completa da declaração pode acessar o e-CAC, o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal. O login é feito com conta gov.br, nos níveis prata ou ouro. Dentro do sistema, basta procurar a área de declarações, acessar “Meu Imposto de Renda” e selecionar a declaração de 2026.

Quem recebe o 2º lote da restituição do IR 2026?

O pagamento do segundo lote será feito em 30 de junho. De acordo com a Receita Federal, os créditos serão destinados apenas a contribuintes com algum tipo de prioridade. Entre os beneficiados estão idosos, pessoas com deficiência, contribuintes com moléstia grave, professores e declarantes que ganharam prioridade por usar a declaração pré-preenchida ou escolher o Pix como forma de recebimento.

Veja a divisão informada pela Receita:

  • 155.060 restituições serão pagas a idosos acima de 80 anos;
  • 1.106.923 restituições serão destinadas a contribuintes entre 60 e 79 anos;
  • 106.294 pagamentos vão para pessoas com deficiência física ou mental ou com moléstia grave;
  • 507.768 restituições serão pagas a contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério;
  • 7.709.752 restituições serão destinadas a quem usou a declaração pré-preenchida ou optou pelo recebimento via Pix.

A Receita informou que não haverá pagamento para contribuintes sem prioridade neste segundo lote.

Quando cai a restituição do Imposto de Renda?

O dinheiro do segundo lote será depositado em 30 de junho, diretamente na conta bancária informada na declaração. A Receita só faz o pagamento em conta de titularidade do próprio contribuinte.

Se houver erro nos dados bancários ou algum problema na conta indicada, o crédito não é realizado. Nesse caso, o contribuinte poderá reagendar o pagamento pelo Banco do Brasil.

O reagendamento pode ser feito pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento do banco. Os telefones são 4004-0001 para capitais, 0800-729-0001 para demais localidades e 0800-729-0088 para pessoas com deficiência auditiva.

Para reagendar, é necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. O serviço fica disponível por até um ano após a primeira tentativa de crédito. Se o contribuinte não resgatar o valor dentro desse prazo, será necessário solicitar a restituição pelo Portal e-CAC.

Calendário da restituição do IR 2026

A Receita Federal organizou o pagamento da restituição do Imposto de Renda 2026 em quatro lotes regulares. O primeiro já foi pago em maio, e o segundo será depositado no fim de junho.

Confira as datas:

1º lote: 29 de maio;

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 28 de agosto.

A ordem de pagamento segue os critérios legais de prioridade e, depois, a data de entrega da declaração. Quem declarou mais cedo tende a receber antes, desde que não tenha pendências com a Receita.

Como saber se caí na malha fina?

Ao consultar a restituição, o contribuinte também consegue verificar se há alguma pendência na declaração. Quando a Receita encontra divergências entre os dados informados e as informações recebidas de empresas, bancos, médicos, escolas ou outras fontes, a declaração pode ficar retida em malha fina.

Para conferir a situação, é preciso acessar o e-CAC com a conta gov.br. Depois, o contribuinte deve entrar em “Declarações e Demonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e selecionar a declaração de 2026. O sistema informa se a declaração foi processada normalmente ou se existe alguma pendência. Quando há inconsistência, a própria Receita mostra o motivo da retenção e orienta o contribuinte sobre como corrigir.

Se o erro tiver sido cometido pelo declarante, o caminho é enviar uma declaração retificadora com os dados corretos. Após a correção e o novo processamento, a declaração pode sair da malha fina e entrar nos próximos lotes de restituição. Caso a divergência tenha sido causada por uma empresa, fonte pagadora ou prestador de serviço, o contribuinte pode precisar aguardar a correção das informações por terceiros.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Dia 24 de junho é feriado em SP e no Sul? Veja quais cidades comemoram São João

Dólar hoje (22/6): moeda abre em queda com Focus e exterior no radar

Moradores de 207 recebem Bolsa Família de junho antecipado; veja locais

Confira quando é o quinto dia útil do mês de julho em 2026

Quem tem direito ao Loas em 2026 e como conseguir

Que horas sai a Selic hoje? Veja o que esperar da reunião do Copom de junho

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes