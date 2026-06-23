Imposto de Renda 2026: consulta ao maior lote de restituição da história está liberada

A Receita Federal liberou nesta terça-feira (23) a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026, que será pago em 30 de junho. Com R$ 16 bilhões destinados a mais de 9,5 milhões de contribuintes, o pagamento é o maior da história em número de beneficiados, segundo o Fisco.

O lote é histórico. Ao todo, 9.585.797 contribuintes serão contemplados, com R$ 16 bilhões em créditos bancários. Segundo a Receita, este é o maior lote já registrado em número de beneficiados. Em valor, ele empata com o primeiro lote de 2026, pago em maio.

Na prática, os dois primeiros pagamentos do ano concentram a maior parte das restituições previstas para 2026. Somados, eles devem devolver R$ 32 bilhões aos contribuintes e beneficiar mais de 18 milhões de pessoas.

Como consultar a restituição do Imposto de Renda 2026

A consulta pode ser feita pela internet, no site da Receita Federal. O contribuinte deve acessar a página oficial do órgão, entrar na área “Meu Imposto de Renda” e clicar em “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a verificação pelo aplicativo da Receita Federal, disponível para celulares e tablets. A ferramenta permite consultar a liberação da restituição e a situação cadastral do CPF.

Para fazer a consulta, é preciso informar os dados solicitados pelo sistema, como CPF, data de nascimento e ano da declaração. Caso a restituição esteja liberada, a página mostrará a previsão de pagamento e os dados bancários indicados pelo contribuinte.

Quem quiser uma análise mais completa da declaração pode acessar o e-CAC, o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal. O login é feito com conta gov.br, nos níveis prata ou ouro. Dentro do sistema, basta procurar a área de declarações, acessar “Meu Imposto de Renda” e selecionar a declaração de 2026.

Quem recebe o 2º lote da restituição do IR 2026?

O pagamento do segundo lote será feito em 30 de junho. De acordo com a Receita Federal, os créditos serão destinados apenas a contribuintes com algum tipo de prioridade. Entre os beneficiados estão idosos, pessoas com deficiência, contribuintes com moléstia grave, professores e declarantes que ganharam prioridade por usar a declaração pré-preenchida ou escolher o Pix como forma de recebimento.

Veja a divisão informada pela Receita:

155.060 restituições serão pagas a idosos acima de 80 anos;

1.106.923 restituições serão destinadas a contribuintes entre 60 e 79 anos;

106.294 pagamentos vão para pessoas com deficiência física ou mental ou com moléstia grave;

507.768 restituições serão pagas a contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério;

7.709.752 restituições serão destinadas a quem usou a declaração pré-preenchida ou optou pelo recebimento via Pix.

A Receita informou que não haverá pagamento para contribuintes sem prioridade neste segundo lote.

Quando cai a restituição do Imposto de Renda?

O dinheiro do segundo lote será depositado em 30 de junho, diretamente na conta bancária informada na declaração. A Receita só faz o pagamento em conta de titularidade do próprio contribuinte.

Se houver erro nos dados bancários ou algum problema na conta indicada, o crédito não é realizado. Nesse caso, o contribuinte poderá reagendar o pagamento pelo Banco do Brasil.

O reagendamento pode ser feito pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento do banco. Os telefones são 4004-0001 para capitais, 0800-729-0001 para demais localidades e 0800-729-0088 para pessoas com deficiência auditiva.

Para reagendar, é necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. O serviço fica disponível por até um ano após a primeira tentativa de crédito. Se o contribuinte não resgatar o valor dentro desse prazo, será necessário solicitar a restituição pelo Portal e-CAC.

Calendário da restituição do IR 2026

A Receita Federal organizou o pagamento da restituição do Imposto de Renda 2026 em quatro lotes regulares. O primeiro já foi pago em maio, e o segundo será depositado no fim de junho.

Confira as datas:

1º lote: 29 de maio;

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 28 de agosto.

A ordem de pagamento segue os critérios legais de prioridade e, depois, a data de entrega da declaração. Quem declarou mais cedo tende a receber antes, desde que não tenha pendências com a Receita.

Como saber se caí na malha fina?

Ao consultar a restituição, o contribuinte também consegue verificar se há alguma pendência na declaração. Quando a Receita encontra divergências entre os dados informados e as informações recebidas de empresas, bancos, médicos, escolas ou outras fontes, a declaração pode ficar retida em malha fina.

Para conferir a situação, é preciso acessar o e-CAC com a conta gov.br. Depois, o contribuinte deve entrar em “Declarações e Demonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e selecionar a declaração de 2026. O sistema informa se a declaração foi processada normalmente ou se existe alguma pendência. Quando há inconsistência, a própria Receita mostra o motivo da retenção e orienta o contribuinte sobre como corrigir.

Se o erro tiver sido cometido pelo declarante, o caminho é enviar uma declaração retificadora com os dados corretos. Após a correção e o novo processamento, a declaração pode sair da malha fina e entrar nos próximos lotes de restituição. Caso a divergência tenha sido causada por uma empresa, fonte pagadora ou prestador de serviço, o contribuinte pode precisar aguardar a correção das informações por terceiros.