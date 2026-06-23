Dia 24 de junho é feriado em SP e no Sul? Veja quais cidades comemoram São João

Dia 24 de junho é feriado em SP e no Sul? Veja quais cidades comemoram São João

Uma dúvida volta a aparecer no calendário dos brasileiros: o dia 24 de junho, Dia de São João, é feriado ou não? A resposta depende da cidade. Apesar de ser uma das datas mais tradicionais do mês de junho, especialmente no Nordeste, São João não é feriado nacional em 2026.

Dia 24 de junho é feriado em SP e no Sul?

No estado de São Paulo, o Dia de São João não é feriado estadual. Portanto, a folga não vale para todos os paulistas. Na capital paulista, por exemplo, o dia 24 de junho não aparece como feriado municipal no calendário oficial de 2026. Mesmo assim, algumas cidades paulistas têm feriado local no Dia de São João. É o caso de Barueri, na Grande São Paulo, onde 24 de junho é feriado municipal em homenagem ao padroeiro São João Batista.

Também aparecem em levantamentos de feriados municipais cidades como Bertioga, São João de Iracema e São João do Pau d’Alho. Como a regra depende de cada prefeitura, moradores devem consultar o calendário oficial do município antes de considerar a folga.

Nos estados do Sul, o dia 24 de junho também não é feriado estadual. Ou seja, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul não param oficialmente por causa do Dia de São João.

A data pode ser feriado apenas em cidades específicas que tenham São João como padroeiro ou que tenham lei municipal própria. No entanto, entre as capitais do Sul – Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre – não há feriado municipal em 24 de junho.

Na prática, para a maior parte dos moradores da região Sul, o Dia de São João será um dia normal de expediente em 2026. Isso significa que a folga só vale em estados ou municípios onde existe lei local determinando o feriado. Em boa parte do país, o dia 24 de junho será uma terça-feira comum de trabalho. Mas em algumas cidades, principalmente onde São João é padroeiro ou onde a festa junina tem forte tradição, a data aparece no calendário oficial.

Cidades em que São João é feriado

Embora seja celebrado de Norte a Sul do país, o Dia de São João não faz parte do calendário nacional de feriados. A data é feriado apenas em locais com previsão legal.

Entre as capitais, o feriado de 24 de junho vale em Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Recife (PE) e Salvador (BA). Maceió (AL) também tem folga na data porque São João é feriado estadual em Alagoas.

Além das capitais, cidades conhecidas pelas festas juninas também costumam parar no dia 24 de junho. Entre elas estão Campina Grande (PB), Caruaru (PE), Feira de Santana (BA), Senhor do Bonfim (BA), Amargosa (BA), Cruz das Almas (BA), Vitória da Conquista (BA), Niterói (RJ), Itaboraí (RJ), São João da Barra (RJ) e Barueri (SP).

Em Pernambuco, há registro de feriado em cidades como Recife, Camaragibe, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Araripina, Camocim de São Félix, Cumaru, Cupira, Escada, Goiana, Igarassu, Limoeiro, Palmares, Paudalho, Ribeirão e São João.

Na Bahia, além de Salvador, o feriado aparece em municípios como Feira de Santana, Senhor do Bonfim, Amargosa, Cruz das Almas, Ibicuí, Jequié, Mata de São João, Vitória da Conquista, Ipiaú e São Sebastião do Passé.

Já em Alagoas, a situação é diferente: o Dia de São João é feriado estadual. Por isso, a folga vale para os municípios alagoanos, incluindo Maceió, Arapiraca, Rio Largo, Palmeira dos Índios, Penedo, São Miguel dos Campos, Coruripe, Marechal Deodoro e demais cidades do estado.