Dia 29 de junho é feriado de quê? Veja se sua cidade está lista

Dia 29 de junho é feriado de quê? Veja se sua cidade está lista

O dia 29 de junho, data de São Pedro, não é feriado nacional, mas pode garantir folga para trabalhadores em algumas regiões do Brasil. Em 2026, a celebração cairá em uma segunda-feira e também coincidirá com o jogo do Brasil na Copa do Mundo, marcado para as 14h, pelo horário de Brasília.

Em Alagoas, a data é feriado estadual e vale para todos os 102 municípios. Já em outros estados, a folga depende do calendário municipal, geralmente por São Pedro ser padroeiro da cidade ou por tradição religiosa local.

Fora de Alagoas, há feriado confirmado em cidades como Carapicuíba, Engenheiro Coelho, Praia Grande e São Pedro, em São Paulo; Guarapari, Serra e Vila Pavão, no Espírito Santo; São Luís, no Maranhão; Sorriso, em Mato Grosso; e Teixeira de Freitas, na Bahia.

Em São Luís, além do feriado de São Pedro na segunda-feira, o calendário municipal também prevê ponto facultativo na terça-feira, 30 de junho, por causa do Dia de São Marçal. Já em municípios do Espírito Santo, como Serra, a data é ligada ao padroeiro local e costuma alterar o funcionamento de repartições públicas, mantendo apenas serviços essenciais.

O que é comemorado no Dia 29 de junho?

Em 29 de junho é celebrado o Dia de São Pedro, considerada uma das datas religiosas mais importantes do calendário católico. A comemoração homenageia o apóstolo Pedro, considerado o primeiro líder da Igreja Católica e reconhecido como o primeiro papa. Na mesma data, a Igreja também celebra São Paulo, outro personagem fundamental para a expansão do cristianismo.

De acordo com a tradição cristã, Pedro era pescador e foi escolhido por Jesus para integrar o grupo dos 12 apóstolos. Segundo os relatos bíblicos, recebeu a missão de conduzir a Igreja após a morte e a ressurreição de Cristo, motivo pelo qual é frequentemente representado segurando as chaves do céu, símbolo de sua autoridade espiritual.

Além da importância religiosa, São Pedro é conhecido como o padroeiro dos pescadores, dos barqueiros e das viúvas. Em diversas cidades brasileiras, especialmente as litorâneas e ribeirinhas, a data é marcada por missas, procissões, bênçãos de embarcações e festas populares.

A celebração de 29 de junho também encerra o ciclo das festas juninas, que começa com Santo Antônio (13 de junho), passa por São João Batista (24 de junho) e termina com São Pedro e São Paulo. Em muitas regiões do país, as tradicionais quermesses, apresentações de quadrilhas, fogueiras e comidas típicas continuam até essa data, reunindo milhares de pessoas em eventos religiosos e culturais.

Por causa da forte devoção ao santo, diversos municípios brasileiros adotaram o Dia de São Pedro como feriado municipal. Em alguns casos, ele também é o padroeiro da cidade, o que faz com que repartições públicas, escolas e parte do comércio tenham funcionamento alterado durante a comemoração.

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