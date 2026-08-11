Benefícios CadÚnico: confira o que você ainda pode receber em 2026

O Cadastro Único se tornou uma das principais portas de entrada para famílias de baixa renda que desejam participar de programas sociais oferecidos pelo governo federal. Em 2026, o sistema é utilizado como base para a seleção de dezenas de programas e benefícios, embora cada iniciativa tenha seus próprios critérios para concessão.

Quais são os benefícios para quem tem o CadÚnico?

A inscrição no Cadastro Único não garante automaticamente o recebimento dos programas sociais. Cada benefício possui regras específicas de renda, idade, composição familiar ou outras condições. Entre os principais programas que utilizam o CadÚnico como critério de seleção em 2026 estão:

Bolsa Família: o Bolsa Família é um dos principais programas de transferência de renda do Brasil e utiliza o Cadastro Único para identificar as famílias que podem ser incluídas no programa. Para receber o benefício, porém, não basta estar inscrito no CadÚnico: é necessário cumprir os critérios estabelecidos pelo programa e manter os dados cadastrais atualizados.

Tarifa Social de Energia Elétrica: a Tarifa Social de Energia Elétrica garante descontos na conta de luz para famílias que atendem aos critérios estabelecidos pelo programa. Desde julho de 2025, famílias de baixa renda que se enquadram nas regras têm direito a gratuidade na tarifa de energia referente ao consumo de até 80 kWh por mês. O benefício não significa necessariamente que a conta ficará zerada, já que podem continuar sendo cobrados tributos, contribuição de iluminação pública e outros valores que não fazem parte da tarifa de energia.

ID Jovem: a Identidade Jovem, conhecida como ID Jovem, é destinada a jovens de baixa renda com idade entre 15 e 29 anos inscritos no Cadastro Único e que atendam aos demais requisitos do programa. Com a carteirinha, o jovem pode ter acesso à meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos, além de vagas gratuitas ou com desconto no transporte coletivo interestadual, conforme as regras estabelecidas.

Benefício de Prestação Continuada (BPC): o Benefício de Prestação Continuada, conhecido como BPC, garante um salário mínimo mensal ao idoso com 65 anos ou mais ou à pessoa com deficiência que cumpra os requisitos previstos na legislaçãoA inscrição no Cadastro Único é obrigatória para solicitar e manter o benefício, mas ter o CadÚnico não garante automaticamente o BPC. O interessado também precisa atender aos critérios de renda e, no caso da pessoa com deficiência, passar pelas avaliações exigidas pelo programa.

O BPC é pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas não é uma aposentadoria. Por isso, não é necessário ter contribuído previamente para a Previdência Social para ter direito ao benefício, desde que todos os requisitos sejam cumpridos.

Aposentadoria para pessoas de baixa renda: pessoas que não possuem renda própria e que se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico em sua residência podem contribuir para o INSS na condição de segurado facultativo de baixa renda, desde que cumpram os requisitos estabelecidos pela Previdência. A modalidade permite contribuição com alíquota reduzida e pode garantir acesso a benefícios previdenciários, inclusive aposentadoria, desde que o segurado cumpra as exigências de contribuição e os demais critérios do INSS.

A inscrição no CadÚnico é um dos requisitos para essa modalidade, mas o cadastro não concede automaticamente uma aposentadoria.

Isenção em concursos públicos: pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único podem solicitar isenção da taxa de inscrição em determinados concursos públicos federais, conforme as regras estabelecidas pela legislação e pelo edital de cada seleção. Por isso, o candidato deve conferir o edital do concurso e observar o período específico para fazer o pedido de isenção.

Telefone Popular: o Telefone Popular é uma modalidade de telefonia fixa destinada a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único. O serviço possui condições diferenciadas de contratação e utilização, permitindo chamadas locais para telefones fixos. Para ter acesso, a família precisa atender aos critérios do programa e solicitar o serviço junto à operadora responsável.

Fomento às Atividades Produtivas Rurais: o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais busca apoiar famílias de baixa renda que vivem no campo, contribuindo para a inclusão produtiva e para a segurança alimentar e nutricional. O programa pode oferecer recursos e acompanhamento para que as famílias desenvolvam projetos produtivos. Entre o público atendido estão agricultores familiares, assentados da reforma agrária, povos indígenas, comunidades quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais, de acordo com os critérios do programa.

Carteira da Pessoa Idosa: a Carteira da Pessoa Idosa é destinada a pessoas com 60 anos ou mais que atendam aos critérios de renda estabelecidos pelo programa e estejam inscritas no Cadastro Único. O documento permite comprovar o direito à gratuidade ou ao desconto em viagens interestaduais. São reservadas duas vagas gratuitas por veículo, comboio ferroviário ou embarcação para pessoas que atendem aos requisitos. Quando essas vagas já estiverem ocupadas, o idoso pode ter direito a desconto de pelo menos 50% no valor da passagem.

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti): o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) integra a política de assistência social e tem como objetivo enfrentar e prevenir situações de trabalho infantil. O programa envolve ações de transferência de renda, trabalho social com famílias e serviços socioeducativos para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil ou vulnerabilidade relacionada ao trabalho. O Cadastro Único é utilizado para identificar e acompanhar famílias que podem ser atendidas pelas políticas de assistência social.

Programa Nacional de Crédito Fundiário: também conhecido como Terra Brasil, oferece condições para que agricultores familiares sem acesso à terra ou com pouca terra possam adquirir imóveis rurais por meio de financiamento. Além da aquisição da propriedade, os recursos podem ser utilizados para investimentos na estruturação do imóvel e do projeto produtivo, contratação de assistência técnica e outras ações previstas pelo programa.

Programa Cisternas: tem como objetivo ampliar o acesso à água para consumo humano e para a produção de alimentos, especialmente entre famílias rurais de baixa renda que vivem em regiões atingidas pela escassez ou irregularidade no abastecimento. A iniciativa utiliza tecnologias sociais de captação e armazenamento de água da chuva e atende famílias que cumprem os critérios estabelecidos pelo programa.

Programa Nacional de Reforma Agrária: reúne ações destinadas à distribuição e regularização de terras e ao desenvolvimento dos assentamentos rurais. O Cadastro Único pode ser utilizado para identificar famílias de baixa renda que fazem parte do público de determinadas políticas sociais relacionadas à reforma agrária. A seleção para os programas, entretanto, depende dos critérios específicos definidos pelo governo e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Água para Todos: o acesso à água para famílias de baixa renda também faz parte de políticas públicas que utilizam informações do Cadastro Único para identificar o público prioritário. Entre as ações estão iniciativas voltadas à ampliação do acesso à água potável e à implantação de sistemas de abastecimento e tecnologias sociais em áreas que enfrentam dificuldades de acesso à rede pública.

Programa Brasil Alfabetizado: o programa tem como objetivo ampliar a alfabetização de jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos que não tiveram acesso à alfabetização na idade adequada. A iniciativa é desenvolvida em parceria com estados e municípios e busca ampliar o acesso à educação de pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo aquelas identificadas por meio do Cadastro Único.

Bolsa Verde: é um programa de transferência de recursos destinado a famílias em situação de pobreza que vivem em áreas consideradas prioritárias para conservação ambiental e que desenvolvem atividades de uso sustentável dos recursos naturais. Entre os públicos que podem ser atendidos estão famílias residentes em unidades de conservação de uso sustentável, assentamentos ambientalmente diferenciados e outras áreas definidas pelas regras do programa.

Minha Casa, Minha Vida: o Cadastro Único também é utilizado na seleção de famílias de baixa renda para determinadas modalidades do programa Minha Casa, Minha Vida. As famílias da chamada Faixa 1 podem ter condições diferenciadas para acesso à moradia popular, de acordo com a renda familiar, a situação habitacional e os critérios definidos pelo programa e pelos municípios.

Farmácia Popular: o Cadastro Único também pode ser utilizado para identificar o público de políticas de saúde e assistência. O Programa Farmácia Popular oferece medicamentos e outros itens de saúde gratuitamente ou com condições diferenciadas, conforme os produtos e critérios definidos pelo Ministério da Saúde. A inscrição no CadÚnico não significa que todos os produtos estejam automaticamente disponíveis para qualquer pessoa, sendo necessário observar as regras do programa e os requisitos para retirada de cada item.

Pé-de-Meia: o Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional voltado a estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio público que atendam aos critérios estabelecidos pelo governo. O Cadastro Único é utilizado para identificar parte do público elegível. O estudante também precisa cumprir outras condições, como frequência escolar e requisitos relacionados à matrícula e à participação no programa.

FIES Social: ele reserva parte das vagas do Fundo de Financiamento Estudantil para estudantes de baixa renda inscritos no Cadastro Único e que atendam às demais regras do programa. A modalidade busca ampliar o acesso ao financiamento de cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior.

Passe Livre: pessoas com deficiência que atendam aos requisitos estabelecidos podem ter acesso ao Passe Livre para viagens interestaduais no transporte coletivo. O benefício é destinado ao público que cumpre as condições previstas na legislação, incluindo critérios relacionados à deficiência e à renda. O Cadastro Único é utilizado para comprovação das informações socioeconômicas em determinadas situações.

Gás do Povo: é uma política voltada ao acesso gratuito ou subsidiado ao gás de cozinha para famílias de baixa renda que atendem aos critérios estabelecidos pelo governo federal. O Cadastro Único é utilizado para identificar as famílias que podem fazer parte do público do programa, mas a inscrição no sistema não garante, por si só, o recebimento do benefício.

Quem pode se inscrever no Cadastro Único?

Podem se inscrever, de forma geral, as famílias que têm renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Mesmo quem recebe acima desse valor pode fazer o cadastro em algumas situações, principalmente quando a inscrição é exigida para participar de determinado programa social.

Quem mora sozinho também pode ter o CadÚnico. O cadastro ainda atende pessoas que vivem em situação de rua, sejam elas sozinhas ou acompanhadas da família. Para saber se é necessário fazer a inscrição e quais documentos levar, o interessado deve procurar o atendimento do Cadastro Único ou o CRAS do município.

Vale lembrar que estar no CadÚnico não significa que a pessoa terá acesso a todos os benefícios oferecidos pelo governo. Cada programa tem suas próprias regras e pode exigir idade, renda, composição familiar ou outras condições específicas.

Como saber se tenho direito a algum benefício do governo?

Ter o cadastro atualizado é o primeiro passo para quem deseja participar de programas sociais que utilizam as informações do CadÚnico. Depois disso, é preciso verificar as regras do benefício de interesse, já que os critérios mudam de um programa para outro.

Quem ainda não tem cadastro deve procurar um posto de atendimento do Cadastro Único ou o CRAS da cidade onde mora. No local, é possível receber orientação sobre a inscrição, os documentos necessários e os programas que podem estar disponíveis para a família.

Para quem já está inscrito, um dos principais cuidados é manter as informações corretas. Se houver mudança de endereço, renda, número de integrantes da família, nascimento ou falecimento de alguém, por exemplo, os dados devem ser atualizados. O mesmo vale para outras alterações importantes na situação familiar.

Também é possível consultar informações do Cadastro Único pelos canais oficiais do governo federal. Dependendo da situação, o cidadão consegue verificar os dados cadastrados, consultar benefícios e identificar possíveis pendências.

Por isso, antes de solicitar um benefício, é importante conferir as regras do programa e verificar se a família atende aos requisitos. O CadÚnico facilita o acesso a diversas políticas públicas, mas a inscrição, sozinha, não garante o recebimento de nenhum benefício.

Aproveite para saber como atualizar o cadastro do Bolsa Família