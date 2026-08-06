Economia

Bradesco lucra R$ 7 bilhões no 2º trimestre de 2026

Escrito por Anny Malagolini
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O Bradesco encerrou o segundo trimestre de 2026 com lucro líquido recorrente de R$ 7,05 bilhões, resultado 16,2% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Além do desempenho financeiro, o banco também informou uma proposta de aumento de capital de até R$ 10 bilhões, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira (5).

O resultado recorrente desconsidera efeitos extraordinários registrados no trimestre. Já o lucro contábil foi impactado por eventos não recorrentes, como a adesão ao Programa de Transação Integral (PTI) e processos fiscais.

Margem financeira e carteira de crédito avançam

A margem financeira do Bradesco chegou a R$ 20,87 bilhões, crescimento de 15,7% na comparação anual. Segundo a instituição, o desempenho foi impulsionado pelo aumento do volume médio de operações de crédito e pela melhora do spread, principalmente na margem de passivos.

A carteira de crédito expandida alcançou R$ 1,136 trilhão, avanço de 11,6% em relação ao segundo trimestre de 2025. O banco informou que manteve uma estratégia de concessão mais seletiva, priorizando operações com garantias e melhor relação entre risco e retorno.

Provisão para calotes cresce e inadimplência sobe no Bradesco

As despesas com provisão para devedores duvidosos (PDD), reserva utilizada para cobrir possíveis inadimplências, totalizaram R$ 9,99 bilhões, alta de 22,6% em um ano.

De acordo com o Bradesco, o aumento reflete a expansão da carteira de crédito e o maior custo do crédito no segmento de varejo, parcialmente compensado por menores despesas na carteira de grandes empresas.

O índice de inadimplência para operações com atraso superior a 90 dias ficou em 4,3%, avanço de 0,2 ponto percentual na comparação anual. O banco atribuiu parte desse movimento às operações de capital de giro com garantia voltadas para micro, pequenas e médias empresas.

Banco propõe aumento de capital

No balanço, o Bradesco também anunciou uma proposta de aumento de capital de até R$ 10 bilhões. A instituição informou ainda que há um efeito complementar relacionado à Bradsaúde, que permanece em análise pelos órgãos reguladores.

No acumulado do primeiro semestre de 2026, o lucro líquido recorrente atingiu R$ 13,86 bilhões, crescimento de 16,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em comunicado aos investidores, a administração destacou que as receitas continuaram resilientes mesmo diante do cenário econômico, enquanto as despesas operacionais permaneceram sob controle. O banco também afirmou que o desempenho das áreas de seguros, previdência e capitalização foi favorecido pela estabilidade da sinistralidade, expansão comercial, aumento da base de ativos e indicadores financeiros mais favoráveis. Além disso, informou que a participação da carteira classificada no estágio 3 permaneceu estável durante o trimestre.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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