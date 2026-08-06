Decisão do Copom reduz Taxa Selic a 14%

O Comitê de Política Monetária (Copom) anunciou nesta quarta-feira (5) uma nova redução da taxa Selic, que passou de 14,25% para 14% ao ano. A decisão foi unânime e já era esperada pelo mercado financeiro, marcando o quarto corte consecutivo promovido pelo Banco Central em 2026.

O que muda com a Selic em 14%

A Selic é a principal referência para os juros cobrados em empréstimos, financiamentos e outras operações de crédito. Quando a taxa básica diminui, a tendência é que o custo do dinheiro também recue gradualmente, favorecendo o consumo e os investimentos.

No entanto, esse efeito não ocorre de forma imediata. As instituições financeiras costumam ajustar suas taxas ao longo das semanas seguintes, conforme avaliam as condições do mercado e o risco das operações.

Além de influenciar o crédito, a Selic também impacta aplicações de renda fixa, como títulos públicos e investimentos atrelados ao CDI. Em um cenário de juros menores, esses ativos tendem a oferecer rentabilidade inferior, enquanto investimentos mais ligados à atividade econômica podem ganhar espaço.

Com a nova decisão, o Banco Central mantém o processo de flexibilização iniciado em março, mas deixa em aberto qual será o ritmo da política monetária até o fim de 2026.

Juros menores podem aliviar crédito

Com a decisão do Banco Central, a taxa básica de juros alcança o menor nível desde o início do atual ciclo de cortes. Na prática, a Selic serve de referência para empréstimos, financiamentos e outras operações de crédito, influenciando diretamente o consumo das famílias e os investimentos das empresas.

Para entidades ligadas ao comércio, a redução tende a criar um ambiente mais favorável para o varejo, especialmente em segmentos que dependem de compras parceladas, como eletrodomésticos, móveis e veículos. A expectativa é que, com a continuidade dos cortes, o crédito fique gradualmente mais acessível e estimule a atividade econômica.

Já representantes da indústria afirmam que os juros ainda permanecem em um patamar restritivo para impulsionar novos investimentos. Na avaliação do setor, o custo elevado do financiamento continua limitando projetos de expansão e reduzindo a competitividade das empresas.

Mercado acompanha próximos passos da política monetária

Além das reações dos setores produtivos, analistas também avaliam que a trajetória da Selic continuará dependendo do comportamento da inflação e do cenário econômico nos próximos meses. Embora o corte seja interpretado como um sinal de continuidade do ciclo de redução dos juros, parte do mercado considera que o Banco Central deve manter cautela nas próximas reuniões.

Especialistas apontam que uma diminuição gradual da taxa pode favorecer o crescimento da economia sem comprometer o controle da inflação. Por outro lado, há quem avalie que um ritmo mais lento de cortes pode manter o crédito caro por mais tempo e limitar a recuperação de investimentos.

Na reunião encerrada nesta quarta-feira, o Copom reduziu a Selic em 0,25 ponto percentual, levando a taxa de 14,25% para 14% ao ano. A decisão já era esperada por boa parte do mercado financeiro, que agora acompanha as sinalizações do Banco Central sobre os próximos movimentos da política monetária.

Banco Central evita indicar próximos cortes na reunião Copom

Embora o ciclo de redução da Selic tenha sido mantido, o Copom não antecipou se haverá novas quedas na reunião de setembro. A instituição afirmou que seguirá acompanhando os indicadores econômicos antes de definir qualquer mudança na política monetária.

A postura mais conservadora reflete a preocupação com a convergência da inflação para a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Além dos índices de preços, o Banco Central também monitora fatores como o comportamento do mercado de trabalho, o cenário fiscal e as incertezas no ambiente internacional.

Para economistas, a ausência de uma sinalização mais clara mostra que o fim do ciclo de cortes pode estar próximo, embora uma nova redução não esteja descartada caso os indicadores continuem favoráveis.