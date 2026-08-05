Economia

Dia do evangélico é feriado no dia 12 de agosto: confira quem tem folga

Cidade criou lei municipal para comemorar a religião

Escrito por Anny Malagolini
Dia do evangélico é feriado no dia 12 de agosto Getty
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O Dia do Evangélico volta a gerar dúvidas entre os moradores de Campinas com a aproximação da data. Embora a celebração exista em âmbito nacional, as regras sobre feriado não são as mesmas em todo o país, o que faz muitos trabalhadores e estudantes questionarem se haverá folga. A confusão ocorre porque há uma data prevista na legislação federal e outra adotada pelo município. Na prática, cada uma tem um objetivo diferente e produz efeitos distintos.

Dia do Evangélico é feriado em Campinas?

Em Campinas, o Dia do Evangélico, celebrado em 12 de agosto, é feriado municipal, conforme estabelece a Lei Municipal nº 16.785, de 1º de setembro de 2025, que incluiu a data no calendário oficial de feriados da cidade paulista. Com isso, órgãos públicos, escolas e parte do comércio podem ter alterações no funcionamento.

Já em nível nacional, a data é diferente. A Lei nº 12.328, de 15 de setembro de 2010, instituiu o Dia Nacional do Evangélico, comemorado em 30 de novembro de cada ano. O texto da norma, sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estabelece:

“Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Evangélico, a ser comemorado no dia 30 de novembro de cada ano.”

A legislação federal, porém, não transforma a data em feriado nacional. Ela apenas cria uma data comemorativa em todo o país. Dessa forma, o descanso no dia 12 de agosto ocorre porque Campinas possui legislação própria que inclui a celebração entre os feriados municipais.

Próximos feriados nacionais no Brasil

Após o feriado municipal do Dia do Evangélico em Campinas, os próximos feriados nacionais previstos no calendário brasileiro são:

7 de setembro – Independência do Brasil;

12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida;

2 de novembro – Finados;

15 de novembro – Proclamação da República;

20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

25 de dezembro – Natal.

Todos esses feriados têm validade em âmbito nacional, ao contrário do Dia do Evangélico celebrado em Campinas, cuja folga é restrita ao município. Já o Dia Nacional do Evangélico, instituído pela Lei nº 12.328/2010, continua sendo comemorado em 30 de novembro, mas sem previsão de feriado em todo o território brasileiro.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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