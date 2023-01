Calendário Bolsa Família 2023: pagamentos de fevereiro do auxílio

Bolsa Família pode ser sacado em até 120 dias (cerca de 4 meses) após a data indicada de acordo com o dígito final do NIS - Foto: Canva

O Governo Federal anunciou o cronograma do Bolsa Família (antigo Auxílio Brasil) para 2023. A data de retirada do benefício para cada mês está vinculada ao último algarismo do NIS, o Número de Identificação Social.

Calendário Bolsa Família 2023 do mês de fevereiro

Durante o mês de março de 2023, o pagamento do Bolsa Família acontece entre os dias 13 e 28, sempre seguindo o último dígito do NIS. O saque pode ser feito em até 120 dias (cerca de 4 meses) após a data indicada. Confira todas deste mês logo abaixo.

NIS com final 1: recebem e podem sacar dia 13 de fevereiro (segunda-feira)

NIS com final 2: recebem e podem sacar dia 14 de fevereiro (terça-feira)

NIS com final 3: recebem e podem sacar dia 15 de fevereiro (quarta-feira)

NIS com final 4: recebem e podem sacar dia 16 de fevereiro (quinta-feira)

NIS com final 5: recebem e podem sacar dia 17 de fevereiro (sexta-feira)

NIS com final 6: recebem e podem sacar dia 22 de fevereiro (quarta-feira)

NIS com final 7: recebem e podem sacar dia 23 de fevereiro (quinta-feira)

NIS com final 8: recebem e podem sacar dia 24 de fevereiro (sexta-feira)

NIS com final 9: recebem e podem sacar dia 27 de fevereiro (segunda-feira)

NIS com final 0: recebem e podem sacar dia 28 de fevereiro (terça-feira)

Leia também: Como sair do Bolsa Família em 2023? Veja o passo a passo

Bolsa Família tem aumento em março

Após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 11 de janeiro deste ano, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) Wellington Dias anunciou que o Bolsa Família com acréscimo de R$ 150 por criança de até seis anos deve começar a ser pago no mês de março.

De acordo com Dias, o MDS também está em processo de reestruturação da Rede SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e de atualização do Cadastro Único. “Estamos dialogando e trabalhando pela pactuação, com estados, municípios e vários parceiros, para garantir o Pacto Federativo que foi quebrado e reconstruir a Rede SUAS. Vamos iniciar, ao mesmo tempo, a atualização do Cadastro Único para termos mais segurança e eficiência nas políticas sociais. Teremos o pagamento, a partir de março, do ‘novo Bolsa Família’ acrescido dos R$ 150 por criança com até 6 anos, para famílias beneficiárias que preenchem os requisitos”, afirmou o ministro.

Quem pode receber o Bolsa Família 2023?

O Bolsa Família é um programa social destinado a famílias com rendas mensais baixas, classificadas como situação de pobreza (com renda familiar mensal, por pessoa, entre R$ 105,01 e R$ 210,00) e extrema pobreza (com renda familiar mensal, por pessoa, igual ou inferior a R$ 105,01). Para ter direito ao benefício, as famílias devem estar cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo.

É possível realizar o cadastro se dirigindo ao Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de referência no seu bairro ou à na prefeitura da sua cidade.

O que é o Cadastro Único?

O Cadastro Único (CadÚnico) é uma base de dados que identifica as pessoas e as famílias em situações mais vulneráveis no Brasil. A partir dessas informações, o Governo Federal pode desenvolver políticas públicas direcionadas a essa parcela da população, bem como mapear quem precisa de programas de auxílio social e financeiro.

Portanto, o registro no CadÚnico (que deve ser feito em um Cras ou junto à prefeitura) garante que os serviços e benefícios sejam direcionados a quem precisa. Em caso de dúvidas, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) oferece dois números:

• 121, número do Ministério da Cidadania, reúne informações e é a central para denúncias

• 111, número canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal, que também reúne informações sobre o cartão e o saque do benefício