Calendário do Bolsa Família em agosto de 2026: veja datas, valores e quem tem direito

Bolsa Família de agosto 2026 cai hoje: veja quem recebe terça-feira (18/8)

Bolsa Família de agosto 2026 cai hoje: veja quem recebe terça-feira (18/8)

O calendário do Bolsa Família de agosto de 2026 começa nesta terça-feira, dia 18, e segue até 31 de agosto. Os pagamentos são feitos de forma escalonada, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar. O benefício tem valor mínimo de R$ 600 por família, mas a quantia recebida pode ser maior conforme a composição do grupo familiar.

Pagamento do Bolsa Família hoje é de no mínimo R$ 600

O valor do Bolsa Família é calculado de acordo com a composição da família. O Benefício de Renda de Cidadania corresponde a R$ 142 por pessoa. Caso a soma dos benefícios não alcance R$ 600, é pago um complemento para atingir o piso mínimo por família.

Além disso, existem os seguintes adicionais:

R$ 150 por criança de zero a seis anos incompletos, pelo Benefício Primeira Infância;

R$ 50 por gestante;

R$ 50 por criança ou adolescente de 7 a 18 anos incompletos;

R$ 50 para nutrizes, responsáveis por alimentar bebês de até seis meses.

O valor, portanto, não é igual para todas as famílias. A quantia depositada depende do número de integrantes e das características de cada grupo familiar.

Quem tem direito ao Bolsa Família em 2026

Para entrar no Bolsa Família, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) e ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa. A inscrição no CadÚnico, porém, não garante a entrada automática no programa, já que o governo também considera a disponibilidade orçamentária.

As famílias beneficiárias também precisam cumprir compromissos relacionados à saúde e à educação, conforme as regras do programa.

Quem já recebe o Bolsa Família e consegue aumentar a renda pode, em determinadas situações, permanecer temporariamente no programa pela Regra de Proteção. Atualmente, famílias que ultrapassam R$ 218 por pessoa podem continuar recebendo parte do benefício se a renda não passar de R$ 706 por integrante, de acordo com as regras aplicáveis a cada grupo.

Desde julho de 2026, houve mudança no prazo da Regra de Proteção para algumas famílias, que pode chegar a 18 meses. O período varia conforme a categoria e a situação de renda do beneficiário.

Calendário do Bolsa Família de agosto de 2026

No calendário do Bolsa Família, os pagamentos são realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês. A ordem segue o último número do NIS do responsável familiar, sem considerar o dígito verificador depois do traço. O dinheiro cai sempre na parte da manhã.

Em agosto de 2026, os depósitos começam no dia 18 e terminam no dia 31. Confira:

18 de agosto: NIS de final 1

19 de agosto: NIS de final 2

20 de agosto: NIS de final 3

21 de agosto: NIS de final 4

24 de agosto: NIS de final 5

25 de agosto: NIS de final 6

26 de agosto: NIS de final 7

27 de agosto: NIS de final 8

28 de agosto: NIS de final 9

31 de agosto: NIS de final 0

O dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo CAIXA Tem, além dos canais disponibilizados pela Caixa. O calendário também pode ser consultado no aplicativo Bolsa Família e nos canais oficiais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Em municípios que estejam em situação de emergência ou calamidade pública e tenham autorização do governo federal, o pagamento pode ser unificado, sem a necessidade de seguir a ordem do NIS.

Veja também o resultado da Lotofácil.