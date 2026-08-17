Economia

Focus mantém inflação em 5,02% e prevê Selic de 13,75% no fim de 2026

Boletim Focus desta segunda-feira (17) mantém estimativas para a economia brasileira, enquanto previsão para inflação de 2027 sobe

Escrito por Anny Malagolini
Focus Pexels
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As expectativas do mercado financeiro para a economia brasileira ficaram praticamente estáveis na edição desta segunda-feira (17) do Boletim Focus. A projeção para o IPCA em 2026 permaneceu em 5,02%, enquanto a estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) continuou em 1,98%. Para a taxa básica de juros, os analistas consultados pelo Banco Central mantiveram a previsão de Selic de 13,75% ao ano no fim do período, ante os atuais 14%. A estimativa para o dólar também não mudou e segue em R$ 5,20.

A manutenção da projeção para o IPCA ocorre depois de uma sequência de revisões para baixo nas semanas anteriores. Mesmo com a melhora recente dos indicadores de preços, a expectativa de inflação de 5,02% para este ano ainda está acima do centro da meta perseguida pelo Banco Central. Para 2027, houve uma pequena piora no cenário: a mediana das previsões passou de 4,22% para 4,24%. As estimativas para 2028 e 2029 continuam em 3,80% e 3,50%, respectivamente.

Na atividade econômica, o mercado reduziu levemente a previsão de crescimento para este ano em relação à estimativa de quatro semanas atrás, quando esperava expansão de 1,99%. Agora, a projeção está em 1,98%. A perspectiva para 2027 também perdeu força, com a estimativa de avanço do PIB passando de 1,52% para 1,50%.

Para os juros, a expectativa é de que a Selic encerre 2026 em 13,75%, o que representaria uma redução de 0,25 ponto porcentual em relação ao nível atual. Nos anos seguintes, as projeções reunidas pelo Focus apontam para uma taxa de 12% em 2027, 10,50% em 2028 e 10% em 2029.

No mercado de câmbio, a previsão para o dólar no encerramento de 2026 permanece em R$ 5,20. A estimativa não sofreu alteração nesta edição do Focus e continua refletindo um cenário de relativa estabilidade nas apostas dos economistas para a cotação da moeda ao longo do ano.

O Boletim Focus é divulgado semanalmente pelo Banco Central e reúne as projeções de instituições financeiras para os principais indicadores da economia. As estimativas são acompanhadas pelo mercado por ajudarem a indicar como os analistas avaliam a trajetória da inflação, dos juros, da atividade econômica e do câmbio.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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