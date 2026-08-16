Onde há mais gatos nas casas do Brasil? IBGE mostra ranking por Estado

Onde há mais gatos nas casas do Brasil? IBGE mostra ranking por Estado

Os gatos estão presentes em quase um em cada cinco domicílios brasileiros. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 19,3% dos lares do País tinham pelo menos um gato. O maior percentual foi registrado no Piauí, onde 32,6% dos domicílios tinham ao menos um gato. Na sequência aparecem Maranhão, com 31,5%, e Ceará, com 29,3%.

Onde há mais gatos no Brasil?

Os Estados nordestinos aparecem entre os locais com maior proporção de domicílios com gatos. Além de Piauí, Maranhão e Ceará, Paraíba registrou 21,7%, enquanto Alagoas chegou a 24,8% e Sergipe, a 24,4%. No Norte, os percentuais também são elevados em alguns Estados. O Amazonas tinha gatos em 21,8% dos domicílios, enquanto Pará registrou 26,4%, Rondônia, 26,9%, e Roraima, 23,5%. O Tocantins apresentou índice de 27,2%, um dos maiores do País.

Na outra ponta está o Distrito Federal. Segundo a pesquisa, 10,3% dos domicílios do DF tinham pelo menos um gato, o menor percentual entre as unidades da Federação. O Espírito Santo aparece logo acima, com 13,2%, seguido por Minas Gerais, com 14,5%, e Goiás, com 14,7%.

No Sudeste, São Paulo registrou 16% dos domicílios com gatos. No Rio de Janeiro, o percentual foi de 14,6%. No Sul, os índices foram de 18,2% no Paraná, 19,5% em Santa Catarina e 25,2% no Rio Grande do Sul.

Os números fazem parte da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019, do IBGE, e foram retomados pelo instituto em publicação nas redes sociais sobre o Dia Internacional do Gato.

Veja os percentuais de felinos por Estado

Os dados da PNS 2019 mostram a seguinte distribuição:

Piauí: 32,6%

Maranhão: 31,5%

Ceará: 29,3%

Tocantins: 27,2%

Rondônia: 26,9%

Pará: 26,4%

Acre: 26,4%

Rio Grande do Sul: 25,2%

Alagoas: 24,8%

Sergipe: 24,4%

Roraima: 23,5%

Mato Grosso: 22,6%

Amapá: 22,8%

Amazonas: 21,8%

Paraíba: 21,7%

Mato Grosso do Sul: 21%

Rio Grande do Norte: 20,6%

Bahia: 20,2%

Pernambuco: 20,1%

Santa Catarina: 19,5%

Paraná: 18,2%

São Paulo: 16%

Goiás: 14,7%

Rio de Janeiro: 14,6%

Minas Gerais: 14,5%

Espírito Santo: 13,2%

Distrito Federal: 10,3%

A pesquisa mostra, portanto, uma diferença de 22,3 pontos porcentuais entre o Piauí, Estado com maior presença de gatos nos domicílios, e o Distrito Federal, que apresentou o menor índice.

Em números nacionais, o dado indica que a presença de felinos já fazia parte da rotina de uma parcela expressiva das famílias brasileiras quando a pesquisa foi realizada. A PNS 2019 é a fonte utilizada pelo IBGE para traçar o perfil dos domicílios com animais de estimação no País.