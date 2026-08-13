Economia

Vai ter décimo terceiro do Bolsa Família em 2026? O que sabemos

Beneficiários já receberam valor extra do governo, mas apenas em 2019

Escrito por Anny Malagolini
O Bolsa Família vai ter décimo terceiro Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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O Bolsa Família tem décimo terceiro salário? A dúvida continua entre milhões de famílias beneficiárias. Desde que o programa foi retomado pelo governo federal, muitos querem saber se haverá o pagamento de uma parcela extra, como ocorreu apenas em 2019.

O 13º salário é um direito garantido aos trabalhadores com carteira assinada, aposentados e pensionistas. Conhecida como gratificação natalina, a parcela pode ser paga em duas vezes ou de forma integral e está prevista na legislação brasileira desde a década de 1960.

E afinal, quem recebe o Bolsa Família tem direito ao benefício? A resposta é explicada abaixo.

O Bolsa Família vai ter décimo terceiro?

Em 2026, não existe previsão de pagamento do décimo terceiro salário para os beneficiários do Bolsa Família. O governo federal mantém o entendimento de que o Bolsa Família é um programa de transferência de renda, e não um benefício trabalhista ou previdenciário. Por isso, o pagamento do 13º salário não faz parte das regras permanentes do programa.

A única vez em que houve uma parcela extra foi em 2019, durante o governo Jair Bolsonaro. Desde então, nenhum governo voltou a realizar o pagamento adicional.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) também não anunciou qualquer medida para criar um décimo terceiro do Bolsa Família em 2026. A prioridade da pasta segue sendo a manutenção do benefício mensal e dos adicionais pagos às famílias conforme sua composição.

Dessa forma, mensagens que circulam nas redes sociais prometendo um “13º do Bolsa Família” devem ser verificadas com atenção. Até o momento, não há lei nem anúncio oficial que autorize esse pagamento.

Valor do Bolsa Família em 2026

O Bolsa Família continua garantindo valor mínimo de R$ 600 por família, além de benefícios adicionais pagos conforme a composição familiar.

Os valores atualmente são:

  • Valor mínimo de R$ 600 por família;
  • Adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos;
  • Adicional de R$ 50 por criança ou adolescente entre 7 e 18 anos incompletos;
  • Adicional de R$ 50 para gestantes;
  • Adicional de R$ 50 para bebês de até 6 meses, por meio do Benefício Variável Familiar Nutriz.

Atualmente, os requisitos para receber o Bolsa Família incluem:

1 – Renda mensal familiar per capita de até R$ 218;

2 – Cadastro atualizado no CadÚnico;

3 – Cumprimento do calendário nacional de vacinação;

4 – Acompanhamento pré-natal para gestantes;

5 – Acompanhamento nutricional de crianças menores de 7 anos;

6 – Frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para beneficiários entre 6 e 18 anos incompletos que não concluíram a educação básica.

A Regra de Proteção continua em vigor. Ela permite que famílias cuja renda aumente acima do limite de entrada no programa permaneçam recebendo parte do benefício por um período determinado, desde que atendam aos critérios estabelecidos pelo governo.

Também permanece o mecanismo de retorno garantido, que prioriza o reingresso de famílias que deixaram o programa por melhora temporária na renda e posteriormente voltaram a atender aos requisitos.

Segundo o MDS, o objetivo do Bolsa Família continua sendo garantir proteção social, combater a pobreza e incentivar a inclusão produtiva das famílias beneficiárias.

Veja também: quais são os benefícios do Cadúnico

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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