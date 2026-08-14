Pagamentos acontecem na segunda quinzena do mês

Que dia começa o pagamento do Bolsa Família agosto: quem recebe de 18 a 31

Que dia começa o pagamento do Bolsa Família agosto: quem recebe de 18 a 31

Os beneficiários do Bolsa Família já podem consultar as datas de pagamento de agosto de 2026. Neste mês, os depósitos começam na terça-feira, 18 de agosto, e seguem até segunda-feira, 31 de agosto, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Ao todo, 20 milhões de famílias vão receber o dinheiro.

Calendário de pagamento do Bolsa Família de agosto de 2026

O pagamento do Bolsa Família em agosto começa no dia 18 e termina no dia 31. A liberação segue a ordem do último dígito do NIS, começando pelo final 1 e terminando no final 0. O pagamento é realizado de forma escalonada para evitar filas e aglomerações nos locais de atendimento. Para saber quando o dinheiro estará disponível, o beneficiário deve conferir o número final do NIS no cartão do programa.

ORDEM DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA DE AGOSTO DE 2026

18 de agosto, terça-feira – NIS com final 1

19 de agosto, quarta-feira – NIS com final 2

20 de agosto, quinta-feira – NIS com final 3

21 de agosto, sexta-feira – NIS com final 4

24 de agosto, segunda-feira – NIS com final 5

25 de agosto, terça-feira – NIS com final 6

26 de agosto, quarta-feira – NIS com final 7

27 de agosto, quinta-feira – NIS com final 8

28 de agosto, sexta-feira – NIS com final 9

31 de agosto, segunda-feira – NIS com final 0

O calendário considera o último número do NIS do responsável familiar. As datas podem ser consultadas também pelo aplicativo Bolsa Família, pelo CAIXA Tem, nas agências da Caixa e nos canais oficiais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Em municípios que estejam em situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal, o pagamento pode ser unificado e liberado no primeiro dia do calendário, independentemente do final do NIS.

Qual é o objetivo do Programa Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo federal destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa busca garantir uma renda mínima e ampliar o acesso das famílias a direitos básicos, como saúde, educação e assistência social.

Para permanecer no programa, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e cumprir as regras e condicionalidades estabelecidas pelo governo, incluindo compromissos relacionados à frequência escolar, vacinação e acompanhamento de saúde, quando aplicáveis. (Serviços e Informações do Brasil)

O programa estabelece um valor mínimo de R$ 600 por família, além de adicionais conforme a composição familiar.

O Benefício de Renda de Cidadania corresponde a R$ 142 por integrante da família. Quando a soma dos benefícios não alcança R$ 600, é aplicado um complemento para atingir o valor mínimo.

Também existem adicionais. Famílias com crianças de até seis anos recebem R$ 150 por criança. Já gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos podem receber adicional de R$ 50, conforme as regras do programa.

Dessa forma, o valor recebido por cada família varia de acordo com o número de integrantes e a composição familiar.

É verdade que vai sair o décimo terceiro do Bolsa Família?

Não há previsão de pagamento de 13º salário nacional do Bolsa Família em 2026. O benefício é uma transferência de renda de caráter assistencial e não funciona como o décimo terceiro pago a trabalhadores com carteira assinada, aposentados ou pensionistas.

O pagamento extra do Bolsa Família ocorreu em 2019, mas não foi incorporado de forma permanente ao calendário anual do programa. Portanto, os beneficiários devem considerar apenas as parcelas previstas no calendário oficial de 2026.

Como consultar o pagamento do Bolsa Família?

O beneficiário pode consultar a data da parcela pelo aplicativo Bolsa Família e pelo CAIXA Tem. Também é possível obter informações nas agências da Caixa e nos canais oficiais do MDS. (Serviços e Informações do Brasil)

Para identificar a data correta, basta verificar o último dígito do NIS do responsável familiar e conferir a correspondente no calendário de agosto.

Os recursos podem ser movimentados digitalmente pelo CAIXA Tem, utilizados com o cartão do programa ou sacados em terminais de autoatendimento da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. (Serviços e Informações do Brasil)