Bolsa Família de dezembro vai ter abono natalino?

Pagamentos de dezembro já começaram

O fim do ano se aproxima e muitos beneficiários do Bolsa Família já se perguntam se haverá pagamento de abono natalino neste dezembro de 2025. A dúvida ganhou força com mensagens em redes sociais e grupos de mensagem.

O Bolsa Família vai ter décimo terceiro?

O Bolsa Família é um benefício assistencial pago a famílias em situação de vulnerabilidade social sem exigência de contribuição previdenciária, e não tem a previsão legal de 13º salário. Desde a criação do programa, não foi incluído automaticamente um pagamento extra no fim do ano. Em 2019 houve uma parcela extra, mas foi uma medida excepcional, não repetida nos anos seguintes.

Alguns estados brasileiros, por legislação própria, podem pagar abonos natalinos estaduais aos beneficiários locais do Bolsa Família, mas esses pagamentos não fazem parte do programa federal e dependem de regras e calendários estaduais.

O décimo terceiro salário é um direito garantido por lei para trabalhadores com carteira assinada, aposentados e pensionistas. Ele funciona como uma gratificação anual e exige contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Calendário do Bolsa Família de dezembro de 2025

Final do NIS
Data de pagamento
1
10 de dezembro de 2025
2
11 de dezembro de 2025
3
12 de dezembro de 2025
4
15 de dezembro de 2025
5
16 de dezembro de 2025
6
17 de dezembro de 2025
7
18 de dezembro de 2025
8
19 de dezembro de 2025
9
22 de dezembro de 2025
0
23 de dezembro de 2025

