Governador sanciona novo salário mínimo paulista e define 1º pagamento

Pagamento com reajuste foi confirmado pelo governo do estado - Getty

O governador Tarcísio de Freitas sancionou nesta quinta-feira (28) a lei que reajusta o salário mínimo paulista para R$ 1.874,36. Mas quando o novo valor começa a ser pago aos trabalhadores do estado de São Paulo?

Quando o salário mínimo paulista 2026 será pago?

A nova lei entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da publicação oficial. Na prática, o reajuste começará a ser aplicado nos salários pagos a partir de junho de 2026.

Empresas e órgãos estaduais deverão adequar a folha de pagamento ao novo valor do piso regional paulista conforme o calendário salarial de cada categoria.

Com o reajuste, o piso estadual fica R$ 253 acima do salário mínimo nacional, atualmente fixado em R$ 1.621, o que representa uma diferença de 15,6%. Segundo o Governo de São Paulo, o aumento acumulado desde 2022 chega a 46%, quando o valor pago era de R$ 1.284.

A medida foi oficializada por meio da Lei 18.471/2026, publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. O reajuste contempla cerca de 70 categorias profissionais que não possuem piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Entre os profissionais beneficiados estão trabalhadores domésticos, cuidadores de idosos e de pessoas com deficiência, serventes, auxiliares de serviços gerais, vendedores, garçons, motoboys, trabalhadores agropecuários, pedreiros, encanadores, pintores, operadores de telemarketing e profissionais de limpeza e conservação.

Reajuste beneficia servidores estaduais

Além do novo piso para trabalhadores da iniciativa privada, o governador também sancionou a Lei 18.470/2026, que atualiza o abono complementar pago aos servidores públicos estaduais.

A medida garante que nenhum servidor estadual receba remuneração inferior ao novo salário mínimo paulista. O benefício será pago quando a retribuição global mensal ficar abaixo dos valores definidos para cada jornada de trabalho.

Os novos pisos para o funcionalismo estadual ficaram estabelecidos em:

R$ 1.874,36 para Jornada Completa de Trabalho;

R$ 1.405,77 para Jornada Comum de Trabalho;

R$ 937,18 para Jornada Parcial de Trabalho.

Segundo o Governo de São Paulo, mais de 89 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas devem ser beneficiados pela atualização do abono complementar. A medida alcança profissionais das secretarias estaduais, autarquias, da Procuradoria Geral do Estado e da Controladoria Geral do Estado.