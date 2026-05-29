Economia

Nikolas Ferreira votou contra ou a favor da escala 6×1?

Apesar do voto, o deputado não deixou de criticar o texto

Escrito por Anny Malagolini
Nikolas Ferreira votou a favor da escala 6x1 Nikolas Ferreira na votação da escala 6x1 - crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira votou a favor da PEC que acaba com a escala 6×1 na Câmara dos Deputados. O parlamentar mineiro apoiou a proposta nos dois turnos da votação realizada nesta semana.

A PEC foi aprovada com ampla maioria:

  • 472 votos favoráveis e 22 contrários no primeiro turno;
  • 461 votos favoráveis e 19 contrários no segundo turno.

Mesmo votando “sim”, Nikolas Ferreira fez críticas ao texto durante os debates no plenário e afirmou que a proposta poderia gerar impactos econômicos negativos.

Deputados que votaram a favor do fim da escala 6×1

Os deputados que apoiaram a proposta estão:

  • AJ Albuquerque (PP-CE)
  • Acácio Favacho (MDB-AP)
  • Adail Filho (MDB-AM)
  • Adilson Barroso (PL-SP)
  • Adriano do Baldy (PP-GO)
  • Aécio Neves (PSDB-MG)
  • Afonso Florence (PT-BA)
  • Afonso Hamm (PP-RS)
  • Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)
  • Airton Faleiro (PT-PA)
  • Alberto Fraga (PL-DF)
  • Albuquerque (Republicanos-RR)
  • Alceu Moreira (MDB-RS)
  • Alencar Santana (PT-SP)
  • Alex Manente (Cidadania-SP)
  • Alexandre Guimarães (MDB-TO)
  • Alfredinho (PT-SP)
  • Alfredo Gaspar (PL-AL)
  • Alice Portugal (PCdoB-BA)
  • Aliel Machado (PV-PR)
  • Aline Gurgel (União-AP)
  • Altineu Côrtes (PL-RJ)
  • Aluisio Mendes (Republicanos-MA)
  • Amanda Gentil (PP-MA)
  • Amaro Neto (PP-ES)
  • Amom Mandel (Republicanos-AM)
  • Ana Paula Leão (PP-MG)
  • Ana Paula Lima (PT-SC)
  • Ana Pimentel (PT-MG)
  • André Abdon (PP-AP)
  • André Fernandes (PL-CE)
  • André Ferreira (PL-PE)
  • André Figueiredo (PDT-CE)
  • André Fufuca (PP-MA)
  • André Janones (Rede-MG)
  • Andreia Siqueira (PSB-PA)
  • Antônia Lúcia (MDB-AC)
  • Antonio Andrade (PSDB-TO)
  • Antonio Brito (PSD-BA)
  • Antonio Carlos R. (Podemos-SP)
  • Antônio Doido (MDB-PA)
  • Any Ortiz (PP-RS)
  • Arlindo Chinaglia (PT-SP)
  • Arthur Lira (PP-AL)
  • Arthur Oliveira Maia (União-BA)
  • Átila Lins (PSD-AM)
  • Átila Lira (PP-PI)
  • Augusto Coutinho (Republicanos-PE)
  • Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)
  • Bacelar (PV-BA)
  • Baleia Rossi (MDB-SP)
  • Bandeira de Mello (PV-RJ)
  • Bebeto (PP-RJ)
  • Benedita da Silva (PT-RJ)
  • Benes Leocádio (União-RN)
  • Beto Pereira (Republicanos-MS)
  • Beto Preto (PSD-PR)
  • Beto Richa (PSDB-PR)
  • Bia Kicis (PL-DF)
  • Bohn Gass (PT-RS)
  • Bruno Farias (Republicanos-MG)
  • Bruno Ganem (Podemos-SP)
  • Camila Jara (PT-MS)
  • Capitão Alberto Neto (PL-AM)
  • Capitão Alden (PL-BA)
  • Capitão Augusto (PL-SP)
  • Carla Dickson (PL-RN)
  • Carlos Gaguim (União-TO)
  • Carlos Gomes (Republicanos-RS)
  • Carlos Jordy (PL-RJ)
  • Carlos Sampaio (PSD-SP)
  • Carlos Veras (PT-PE)
  • Carlos Zarattini (PT-SP)
  • Carol Dartora (PT-PR)
  • Castro Neto (MDB-PI)
  • Cabo Gilberto Silva (PL-PB)
  • Coronel Chrisóstomo (PL-RO)
  • Célia Xakriabá (PSOL-MG)
  • Célio Silveira (MDB-GO)
  • Celso Russomanno (Republicanos-SP)
  • Celso Sabino (PDT-PA)
  • Cezinha Madureira (PL-SP)
  • Charles Fernandes (PSD-BA)
  • Chico Alencar (PSOL-RJ)
  • Chris Tonietto (PL-RJ)
  • Clarissa Tércio (PP-PE)
  • Claudio Cajado (PP-BA)
  • Cleber Verde (MDB-MA)
  • Clodoaldo Magalhães (PV-PE)
  • Coronel Assis (PL-MT)
  • Coronel Fernanda (PL-MT)
  • Coronel Meira (PL-PE)
  • Coronel Ulysses (União-AC)
  • Cristiane Lopes (Podemos-RO)
  • Da Vitoria (PP-ES)
  • Dagoberto Nogueira (PP-MS)
  • Daiana Santos (PCdoB-RS)
  • Dal Barreto (União-BA)
  • Damião Feliciano (União-PB)
  • Dandara (PT-MG)
  • Dani Cunha (PL-RJ)
  • Daniel Agrobom (PSD-GO)
  • Daniel Almeida (PCdoB-BA)
  • Daniel Barbosa (PP-AL)
  • Daniel Trzeciak (PSDB-RS)
  • Daniela Waguinho (Republicanos-RJ)
  • Danilo Forte (PP-CE)
  • Danrlei (PSD-RS)
  • David Soares (Podemos-SP)
  • Defensor Stélio Dener (União-RR)
  • Delegada Adriana Accorsi (PT-GO)
  • Delegado Bruno Lima (Podemos-SP)
  • Delegado Éder Mauro (PL-PA)
  • Delegado Fabio Costa (PP-AL)
  • Delegado Matheus Laiola (União-PR)
  • Delegada Ione (PL-MG)
  • Delegada Katarina (PSD-SE)
  • Delegado Bilynskyj (PL-SP)
  • Delegado Caveira (PL-PA)
  • Delegado Marcelo (União-MG)
  • Delegado Palumbo (Podemos-SP)
  • Delegado da Cunha (União-SP)
  • Denise Pessôa (PT-RS)
  • Diego Coronel (Republicanos-BA)
  • Diego Garcia (União-PR)
  • Dilvanda Faro (PT-PA)
  • Dimas Fabiano (PP-MG)
  • Dimas Gadelha (PT-RJ)
  • Domingos Neto (PSD-CE)
  • Domingos Sávio (PL-MG)
  • Dorinaldo Malafaia (PDT-AP)
  • Doutor Luizinho (PP-RJ)
  • Dr. Daniel Soranz (PSD-RJ)
  • Dr. Fernando Máximo (PL-RO)
  • Dr. Flávio (PL-RJ)
  • Dr. Victor Linhalis (PSB-ES)
  • Dr. Francisco (PT-PI)
  • Dr. Frederico (PL-MG)
  • Dr. Ismael Alexandrino (PSD-GO)
  • Dr. Jaziel (PL-CE)
  • Dr. Luiz Ovando (PP-MS)
  • Dr. Zacharias Calil (MDB-GO)
  • Duarte Jr. (Avante-MA)
  • Duda Ramos (Podemos-RR)
  • Duda Salabert (PSOL-MG)
  • Eduardo Bismarck (PV-CE)
  • Eduardo da Fonte (PP-PE)
  • Elcione Barbalho (MDB-PA)
  • Elmar Nascimento (União-BA)
  • Erika Hilton (PSOL-SP)
  • Erika Kokay (PT-DF)
  • Eros Biondini (PL-MG)
  • Eunício Oliveira (MDB-CE)
  • Evair de Melo (Republicanos-ES)
  • Felipe Becari (Podemos-SP)
  • Felipe Carreras (PSB-PE)
  • Filipe Barros (PL-PR)
  • Flávia Morais (MDB-GO)
  • Flávio Nogueira (PT-PI)
  • Florentino Neto (PT-PI)
  • Fred Linhares (Republicanos-DF)
  • General Girão (PL-RN)
  • General Pazuello (PL-RJ)
  • Gleisi Hoffmann (PT-PR)
  • Gustavo Gayer (PL-GO)
  • Heitor Schuch (PSD-RS)
  • Helio Lopes (PL-RJ)
  • Hugo Motta (Republicanos-PB)
  • Idilvan Alencar (PSB-CE)
  • Inácio Arruda (PCdoB-CE)
  • Ismael (PL-SC)
  • Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL)
  • Ivoneide Caetano (PT-BA)
  • Jack Rocha (PT-ES)
  • Jandira Feghali (PCdoB-RJ)
  • Jeferson Rodrigues (PSDB-GO)
  • Jefferson Campos (PL-SP)
  • Jilmar Tatto (PT-SP)
  • João Daniel (PT-SE)
  • Jonas Donizette (PSB-SP)
  • Jorge Solla (PT-BA)
  • José Medeiros (PL-MT)
  • José Nelto (União-GO)
  • José Priante (MDB-PA)
  • Juliana Cardoso (PT-SP)
  • Junio Amaral (PL-MG)
  • Kiko Celeguim (PT-SP)
  • Lafayette Andrada (PL-MG)
  • Laura Carneiro (PSD-RJ)
  • Leo Prates (Republicanos-BA)
  • Leonardo Monteiro (PT-MG)
  • Lindbergh Farias (PT-RJ)
  • Luiza Erundina (PSOL-SP)
  • Luiz Couto (PT-PB)
  • Luiz Gastão (PSD-CE)
  • Luizianne Lins (Rede-CE)
  • Lula da Fonte (PP-PE)
  • Magda Mofatto (PL-GO)
  • Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG)
  • Marcelo Crivella (Republicanos-RJ)
  • Márcio Jerry (PCdoB-MA)
  • Marcos Pereira (Republicanos-SP)
  • Maria do Rosário (PT-RS)
  • Marina Silva (Rede-SP)
  • Mario Frias (PL-SP)
  • Maurício do Vôlei (PL-MG)
  • Mendonça Filho (União-PE)
  • Merlong Solano (PT-PI)
  • Miguel Ângelo (PT-MG)
  • Missionário José Olimpio (PL-SP)
  • Natália Bonavides (PT-RN)
  • Nelson Barbudo (Podemos-MT)
  • Nikolas Ferreira (PL-MG)
  • Nilto Tatto (PT-SP)
  • Orlando Silva (PCdoB-SP)
  • Osmar Terra (PL-RS)
  • Padre João (PT-MG)
  • Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ)
  • Pastor Isidório (Avante-BA)
  • Pastor Marco Feliciano (PL-SP)
  • Patrus Ananias (PT-MG)
  • Paulão (PT-AL)
  • Paulinho da Força (Solidariedade-SP)
  • Paulo Guedes (PT-MG)
  • Paulo Pimenta (PT-RS)
  • Paulo Teixeira (PT-SP)
  • Pedro Campos (PSB-PE)
  • Pedro Uczai (PT-SC)
  • Professora Luciene Cavalcante (PSOL-SP)
  • Reginaldo Lopes (PT-MG)
  • Reimont (PT-RJ)
  • Renata Abreu (Podemos-SP)
  • Ricardo Barros (PP-PR)
  • Roberta Roma (PL-BA)
  • Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)
  • Rogério Correia (PT-MG)
  • Rosana Valle (PL-SP)
  • Rosângela Reis (PL-MG)
  • Rubens Otoni (PT-GO)
  • Rui Falcão (PT-SP)
  • Sâmia Bomfim (PSOL-SP)
  • Sanderson (PL-RS)
  • Sargento Fahur (PL-PR)
  • Silvio Costa Filho (Republicanos-PE)
  • Sonia Guajajara (PSOL-SP)
  • Soraya Santos (PL-RJ)
  • Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)
  • Tabata Amaral (PSB-SP)
  • Talíria Petrone (PSOL-RJ)
  • Tarcísio Motta (PSOL-RJ)
  • Tiririca (PSD-SP)
  • Túlio Gadêlha (Rede-PE)
  • Valmir Assunção (PT-BA)
  • Vander Loubet (PT-MS)
  • Vinicius Carvalho (PL-SP)
  • Waldenor Pereira (PT-BA)
  • Welter (PT-PR)
  • Zé Neto (PT-BA)
  • Zeca Dirceu (PT-PR)
  • Zucco (PL-RS)
Leia também

Governador sanciona novo salário mínimo paulista e define 1º…

Conheça as 20 capitais em que é feriado no Corpus Christi de…

Deputados que votaram contra o fim da escala 6×1

Os parlamentares abaixo votaram contra a proposta em pelo menos um dos turnos:

  • Adriana Ventura (Novo-SP)
  • Bibo Nunes (PL-RS)
  • Carlos Chiodini (MDB-SC)
  • Caroline de Toni (PL-SC)
  • Daniel Freitas (PL-SC)
  • Daniela Reinehr (PL-SC)
  • Fabio Schiochet (União-SC)
  • Fausto Pinato (União-SP) — votou a favor no segundo turno
  • Gilson Marques (Novo-SC)
  • Julia Zanatta (PL-SC)
  • Kim Kataguiri (Missão-SP)
  • Lucas Redecker (PSD-RS)
  • Marcel van Hattem (Novo-RS)
  • Mauricio Marcon (PL-RS)
  • Nicoletti (PL-RR)
  • Paulo Marinho Jr. (PL-MA) — não votou no segundo turno
  • Pezenti (MDB-SC)
  • Ricardo Guidi (PL-SC)
  • Ricardo Salles (Novo-SP)
  • Rosângela Moro (PL-SP)
  • Sérgio Turra (PP-RS)
  • Zé Trovão (PL-SC) — não votou no segundo turno

O que muda com a PEC

O texto aprovado prevê redução gradual da jornada semanal de trabalho:

  • 42 horas semanais após 60 dias da promulgação;
  • 40 horas semanais após 12 meses.

A proposta também garante dois dias de descanso remunerado por semana, sendo um deles preferencialmente aos domingos.

Agora, a PEC segue para análise do Senado Federal antes de entrar em vigor.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Quando começa a valer o fim da escala 6×1?

Afinal, o quem tem que fazer na prova de vida do INSS?

Brasil supera 2 milhões de novos pequenos negócios em 2026 e MEIs lideram crescimento

Lojas da Tok&Stok fecham em SP e marca faz liquidação; veja unidades

Tok&Stok vai fechar? Empresa começa a liquidar estoques

Achei petróleo no meu terreno, e agora?

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes