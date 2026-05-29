Nikolas Ferreira votou contra ou a favor da escala 6×1?
Apesar do voto, o deputado não deixou de criticar o texto
O deputado federal Nikolas Ferreira votou a favor da PEC que acaba com a escala 6×1 na Câmara dos Deputados. O parlamentar mineiro apoiou a proposta nos dois turnos da votação realizada nesta semana.
A PEC foi aprovada com ampla maioria:
- 472 votos favoráveis e 22 contrários no primeiro turno;
- 461 votos favoráveis e 19 contrários no segundo turno.
Mesmo votando “sim”, Nikolas Ferreira fez críticas ao texto durante os debates no plenário e afirmou que a proposta poderia gerar impactos econômicos negativos.
Deputados que votaram a favor do fim da escala 6×1
Os deputados que apoiaram a proposta estão:
- AJ Albuquerque (PP-CE)
- Acácio Favacho (MDB-AP)
- Adail Filho (MDB-AM)
- Adilson Barroso (PL-SP)
- Adriano do Baldy (PP-GO)
- Aécio Neves (PSDB-MG)
- Afonso Florence (PT-BA)
- Afonso Hamm (PP-RS)
- Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)
- Airton Faleiro (PT-PA)
- Alberto Fraga (PL-DF)
- Albuquerque (Republicanos-RR)
- Alceu Moreira (MDB-RS)
- Alencar Santana (PT-SP)
- Alex Manente (Cidadania-SP)
- Alexandre Guimarães (MDB-TO)
- Alfredinho (PT-SP)
- Alfredo Gaspar (PL-AL)
- Alice Portugal (PCdoB-BA)
- Aliel Machado (PV-PR)
- Aline Gurgel (União-AP)
- Altineu Côrtes (PL-RJ)
- Aluisio Mendes (Republicanos-MA)
- Amanda Gentil (PP-MA)
- Amaro Neto (PP-ES)
- Amom Mandel (Republicanos-AM)
- Ana Paula Leão (PP-MG)
- Ana Paula Lima (PT-SC)
- Ana Pimentel (PT-MG)
- André Abdon (PP-AP)
- André Fernandes (PL-CE)
- André Ferreira (PL-PE)
- André Figueiredo (PDT-CE)
- André Fufuca (PP-MA)
- André Janones (Rede-MG)
- Andreia Siqueira (PSB-PA)
- Antônia Lúcia (MDB-AC)
- Antonio Andrade (PSDB-TO)
- Antonio Brito (PSD-BA)
- Antonio Carlos R. (Podemos-SP)
- Antônio Doido (MDB-PA)
- Any Ortiz (PP-RS)
- Arlindo Chinaglia (PT-SP)
- Arthur Lira (PP-AL)
- Arthur Oliveira Maia (União-BA)
- Átila Lins (PSD-AM)
- Átila Lira (PP-PI)
- Augusto Coutinho (Republicanos-PE)
- Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)
- Bacelar (PV-BA)
- Baleia Rossi (MDB-SP)
- Bandeira de Mello (PV-RJ)
- Bebeto (PP-RJ)
- Benedita da Silva (PT-RJ)
- Benes Leocádio (União-RN)
- Beto Pereira (Republicanos-MS)
- Beto Preto (PSD-PR)
- Beto Richa (PSDB-PR)
- Bia Kicis (PL-DF)
- Bohn Gass (PT-RS)
- Bruno Farias (Republicanos-MG)
- Bruno Ganem (Podemos-SP)
- Camila Jara (PT-MS)
- Capitão Alberto Neto (PL-AM)
- Capitão Alden (PL-BA)
- Capitão Augusto (PL-SP)
- Carla Dickson (PL-RN)
- Carlos Gaguim (União-TO)
- Carlos Gomes (Republicanos-RS)
- Carlos Jordy (PL-RJ)
- Carlos Sampaio (PSD-SP)
- Carlos Veras (PT-PE)
- Carlos Zarattini (PT-SP)
- Carol Dartora (PT-PR)
- Castro Neto (MDB-PI)
- Cabo Gilberto Silva (PL-PB)
- Coronel Chrisóstomo (PL-RO)
- Célia Xakriabá (PSOL-MG)
- Célio Silveira (MDB-GO)
- Celso Russomanno (Republicanos-SP)
- Celso Sabino (PDT-PA)
- Cezinha Madureira (PL-SP)
- Charles Fernandes (PSD-BA)
- Chico Alencar (PSOL-RJ)
- Chris Tonietto (PL-RJ)
- Clarissa Tércio (PP-PE)
- Claudio Cajado (PP-BA)
- Cleber Verde (MDB-MA)
- Clodoaldo Magalhães (PV-PE)
- Coronel Assis (PL-MT)
- Coronel Fernanda (PL-MT)
- Coronel Meira (PL-PE)
- Coronel Ulysses (União-AC)
- Cristiane Lopes (Podemos-RO)
- Da Vitoria (PP-ES)
- Dagoberto Nogueira (PP-MS)
- Daiana Santos (PCdoB-RS)
- Dal Barreto (União-BA)
- Damião Feliciano (União-PB)
- Dandara (PT-MG)
- Dani Cunha (PL-RJ)
- Daniel Agrobom (PSD-GO)
- Daniel Almeida (PCdoB-BA)
- Daniel Barbosa (PP-AL)
- Daniel Trzeciak (PSDB-RS)
- Daniela Waguinho (Republicanos-RJ)
- Danilo Forte (PP-CE)
- Danrlei (PSD-RS)
- David Soares (Podemos-SP)
- Defensor Stélio Dener (União-RR)
- Delegada Adriana Accorsi (PT-GO)
- Delegado Bruno Lima (Podemos-SP)
- Delegado Éder Mauro (PL-PA)
- Delegado Fabio Costa (PP-AL)
- Delegado Matheus Laiola (União-PR)
- Delegada Ione (PL-MG)
- Delegada Katarina (PSD-SE)
- Delegado Bilynskyj (PL-SP)
- Delegado Caveira (PL-PA)
- Delegado Marcelo (União-MG)
- Delegado Palumbo (Podemos-SP)
- Delegado da Cunha (União-SP)
- Denise Pessôa (PT-RS)
- Diego Coronel (Republicanos-BA)
- Diego Garcia (União-PR)
- Dilvanda Faro (PT-PA)
- Dimas Fabiano (PP-MG)
- Dimas Gadelha (PT-RJ)
- Domingos Neto (PSD-CE)
- Domingos Sávio (PL-MG)
- Dorinaldo Malafaia (PDT-AP)
- Doutor Luizinho (PP-RJ)
- Dr. Daniel Soranz (PSD-RJ)
- Dr. Fernando Máximo (PL-RO)
- Dr. Flávio (PL-RJ)
- Dr. Victor Linhalis (PSB-ES)
- Dr. Francisco (PT-PI)
- Dr. Frederico (PL-MG)
- Dr. Ismael Alexandrino (PSD-GO)
- Dr. Jaziel (PL-CE)
- Dr. Luiz Ovando (PP-MS)
- Dr. Zacharias Calil (MDB-GO)
- Duarte Jr. (Avante-MA)
- Duda Ramos (Podemos-RR)
- Duda Salabert (PSOL-MG)
- Eduardo Bismarck (PV-CE)
- Eduardo da Fonte (PP-PE)
- Elcione Barbalho (MDB-PA)
- Elmar Nascimento (União-BA)
- Erika Hilton (PSOL-SP)
- Erika Kokay (PT-DF)
- Eros Biondini (PL-MG)
- Eunício Oliveira (MDB-CE)
- Evair de Melo (Republicanos-ES)
- Felipe Becari (Podemos-SP)
- Felipe Carreras (PSB-PE)
- Filipe Barros (PL-PR)
- Flávia Morais (MDB-GO)
- Flávio Nogueira (PT-PI)
- Florentino Neto (PT-PI)
- Fred Linhares (Republicanos-DF)
- General Girão (PL-RN)
- General Pazuello (PL-RJ)
- Gleisi Hoffmann (PT-PR)
- Gustavo Gayer (PL-GO)
- Heitor Schuch (PSD-RS)
- Helio Lopes (PL-RJ)
- Hugo Motta (Republicanos-PB)
- Idilvan Alencar (PSB-CE)
- Inácio Arruda (PCdoB-CE)
- Ismael (PL-SC)
- Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL)
- Ivoneide Caetano (PT-BA)
- Jack Rocha (PT-ES)
- Jandira Feghali (PCdoB-RJ)
- Jeferson Rodrigues (PSDB-GO)
- Jefferson Campos (PL-SP)
- Jilmar Tatto (PT-SP)
- João Daniel (PT-SE)
- Jonas Donizette (PSB-SP)
- Jorge Solla (PT-BA)
- José Medeiros (PL-MT)
- José Nelto (União-GO)
- José Priante (MDB-PA)
- Juliana Cardoso (PT-SP)
- Junio Amaral (PL-MG)
- Kiko Celeguim (PT-SP)
- Lafayette Andrada (PL-MG)
- Laura Carneiro (PSD-RJ)
- Leo Prates (Republicanos-BA)
- Leonardo Monteiro (PT-MG)
- Lindbergh Farias (PT-RJ)
- Luiza Erundina (PSOL-SP)
- Luiz Couto (PT-PB)
- Luiz Gastão (PSD-CE)
- Luizianne Lins (Rede-CE)
- Lula da Fonte (PP-PE)
- Magda Mofatto (PL-GO)
- Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG)
- Marcelo Crivella (Republicanos-RJ)
- Márcio Jerry (PCdoB-MA)
- Marcos Pereira (Republicanos-SP)
- Maria do Rosário (PT-RS)
- Marina Silva (Rede-SP)
- Mario Frias (PL-SP)
- Maurício do Vôlei (PL-MG)
- Mendonça Filho (União-PE)
- Merlong Solano (PT-PI)
- Miguel Ângelo (PT-MG)
- Missionário José Olimpio (PL-SP)
- Natália Bonavides (PT-RN)
- Nelson Barbudo (Podemos-MT)
- Nikolas Ferreira (PL-MG)
- Nilto Tatto (PT-SP)
- Orlando Silva (PCdoB-SP)
- Osmar Terra (PL-RS)
- Padre João (PT-MG)
- Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ)
- Pastor Isidório (Avante-BA)
- Pastor Marco Feliciano (PL-SP)
- Patrus Ananias (PT-MG)
- Paulão (PT-AL)
- Paulinho da Força (Solidariedade-SP)
- Paulo Guedes (PT-MG)
- Paulo Pimenta (PT-RS)
- Paulo Teixeira (PT-SP)
- Pedro Campos (PSB-PE)
- Pedro Uczai (PT-SC)
- Professora Luciene Cavalcante (PSOL-SP)
- Reginaldo Lopes (PT-MG)
- Reimont (PT-RJ)
- Renata Abreu (Podemos-SP)
- Ricardo Barros (PP-PR)
- Roberta Roma (PL-BA)
- Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)
- Rogério Correia (PT-MG)
- Rosana Valle (PL-SP)
- Rosângela Reis (PL-MG)
- Rubens Otoni (PT-GO)
- Rui Falcão (PT-SP)
- Sâmia Bomfim (PSOL-SP)
- Sanderson (PL-RS)
- Sargento Fahur (PL-PR)
- Silvio Costa Filho (Republicanos-PE)
- Sonia Guajajara (PSOL-SP)
- Soraya Santos (PL-RJ)
- Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)
- Tabata Amaral (PSB-SP)
- Talíria Petrone (PSOL-RJ)
- Tarcísio Motta (PSOL-RJ)
- Tiririca (PSD-SP)
- Túlio Gadêlha (Rede-PE)
- Valmir Assunção (PT-BA)
- Vander Loubet (PT-MS)
- Vinicius Carvalho (PL-SP)
- Waldenor Pereira (PT-BA)
- Welter (PT-PR)
- Zé Neto (PT-BA)
- Zeca Dirceu (PT-PR)
- Zucco (PL-RS)
Deputados que votaram contra o fim da escala 6×1
Os parlamentares abaixo votaram contra a proposta em pelo menos um dos turnos:
- Adriana Ventura (Novo-SP)
- Bibo Nunes (PL-RS)
- Carlos Chiodini (MDB-SC)
- Caroline de Toni (PL-SC)
- Daniel Freitas (PL-SC)
- Daniela Reinehr (PL-SC)
- Fabio Schiochet (União-SC)
- Fausto Pinato (União-SP) — votou a favor no segundo turno
- Gilson Marques (Novo-SC)
- Julia Zanatta (PL-SC)
- Kim Kataguiri (Missão-SP)
- Lucas Redecker (PSD-RS)
- Marcel van Hattem (Novo-RS)
- Mauricio Marcon (PL-RS)
- Nicoletti (PL-RR)
- Paulo Marinho Jr. (PL-MA) — não votou no segundo turno
- Pezenti (MDB-SC)
- Ricardo Guidi (PL-SC)
- Ricardo Salles (Novo-SP)
- Rosângela Moro (PL-SP)
- Sérgio Turra (PP-RS)
- Zé Trovão (PL-SC) — não votou no segundo turno
O que muda com a PEC
O texto aprovado prevê redução gradual da jornada semanal de trabalho:
- 42 horas semanais após 60 dias da promulgação;
- 40 horas semanais após 12 meses.
A proposta também garante dois dias de descanso remunerado por semana, sendo um deles preferencialmente aos domingos.
Agora, a PEC segue para análise do Senado Federal antes de entrar em vigor.