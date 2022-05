Cadastro Auxílio Brasil 2022: dá para fazer em maio? Veja como

Criado no segundo semestre de 2021 como substituto do Bolsa Família, o Auxílio Brasil vem sendo o maior programa social de garantia financeira do país, com mais de 18 milhões de beneficiários em todas as regiões do território nacional. Apesar de ter surgido no ano passado, ainda é possível realizar o cadastro Auxílio Brasil 2022.

Ao longo do texto, você acompanha mais detalhes sobre o programa e aprende como realizar o cadastro Auxílio Brasil 2022.

Como fazer o Cadastro Auxílio Brasil 2022

Para fazer a efetivação do cadastro Auxílio Brasil 2022, é necessário estar atento ao CadÚnico. O sistemado Governo Federal é o responsável por analisar a inscrição das famílias no Auxílio. O CadÚnico serve como uma primeira filtragem dos inscritos, pois é nele que as prefeituras registram os moradores que, de fato, precisam da contribuição.

No final de março deste ano, o Ministério da Cidadania liberou acesso do aplicativo do CadÚnico para os cidadãos. Disponível para Android e iOS, a ferramenta permite:

– emitir um comprovante de cadastramento;

– consultar quais são os integrantes da família cadastrados e o NIS de cada um;

– conferir se o cadastro está atualizado;

– atualizar o cadastro por confirmação dos dados;

· consultar os benefícios que a família recebe, dentre eles o Auxílio Brasil.

Vale lembrar para os não cadastrados que o App possibilita o pré-cadastramento e a localização de um posto de cadastramento próximo. O cadastramento de fato só pode ser feito em uma unidade do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou pelo telefone 0800 707 2003.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil

Antes de começar o preenchimento do seu cadastro Auxílio Brasil 2022 faz-se necessário checar se você está apto ou não a ser um beneficiário do programa social. O fator que determina o recebimento é a faixa de renda da família.

Dentro dos cálculos estabelecidos pelo Governo Federal, há a subdivisão entre as os grupos familiares em situação de pobreza e os de extrema pobreza.

As famílias categorizadas como em “situação de pobreza” são as que respondem por uma renda familiar entre R$ 105,01 e R$ 210,00 por pessoa no mês.

Já as famílias enquadradas como em “situação de pobreza extrema” possuem renda familiar ainda mais baixa, com o total por pessoa sendo de até R$ 105 mensalmente.

O que é o Auxílio Brasil 2022

Responsável por gerar uma complementação de renda com remunerações a partir de R$ 400, o Auxílio Brasil representa um repasse de mais de R$ 80 bilhões por parte do Governo Federal aos cidadãos por ano.

Em seu primeiro pagamento, feito em novembro de 2021, o Auxílio Brasil beneficiou 14,5 milhões de pessoas inscritas no Bolsa Família, todas elas tidas como elegíveis até outubro do ano passado. De lá para cá, mais 3 milhões de cidadãos foram incluídos no cadastro Auxílio Brasil 2022. Só entre os meses de março e abril deste ano, já houve um incremento de quase 50 mil pessoas.

Até 2021, a lista era formada pelos beneficiários já cadastrados no Bolsa Família. A partir deste ano, famílias na lista de espera forma inseridas. Atualmente, o que ocorre é um reprocessamento dos dados todos os meses por parte do Governo.

Esse procedimento serve tanto para incluir quanto para retirar famílias que não tem mais direito ao benefício.

Benefícios do Auxílio Brasil

O Auxilio Brasil é um benefício que foi instaurado no segundo semestre de 2021 e foi prorrogado até o final de 2022 após decreto divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro. Já no fim de abril deste ano, a Câmara Federal aprovou uma medida provisória (MP) que visa tornar permanente o pagamento deste direito no valor de R$ 400. Contudo, o texto segue para deliberação no Senado.

Fixado nesta quantia, o valor tem potencial de realmente ser estendido por mais tempo. Técnicos do Ministério da Economia garantem que existe espaço para o pagamento do Auxílio Brasil no teto de gastos e nas metas fiscais do orçamento tanto de 2022 quanto de 2023.

O montante de R$ 400 é pago mensalmente para os cidadãos de todo o país inscritos no programa. Porém, há a possibilidade do beneficiário conseguir uma parcela adicional de R$ 200 em seu pagamento, totalizando assim R$ 600 mensalmente.

Essa modalidade de renda extra é chamada de “Auxílio Inclusão Produtiva Urbana”.

Para que a família seja contemplada, no entanto, é preciso que algum membro tenha um emprego formal, ou seja, de carteira de trabalho assinada. Além disso, será necessária a comprovação deste vínculo empregatício e, obviamente, o cadastro no Auxílio Brasil.

Mas atenção: o pagamento adicional no valor de R$ 200 só começa a ser pago no mês seguinte à comprovação do emprego formal. Dessa maneira, quem conseguir uma colocação profissional em maio, por exemplo, deve comprovar o vínculo para receber R$ 600 a partir de junho.

Por último, caso você seja inscrito no benefício, vale a pena acompanhar abaixo o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil do mês de maio.

A sequência de recebimentos segue a terminação do NIS (Número de Identificação Social) de cada pessoa, começando sempre pelo público com final “1” e encerrando com o público de final “0”.

Final do NIS (1) – 18 de maio

Final do NIS (2) – 19 de maio

Final do NIS (3) – 20 de maio

Final do NIS (4) – 23 de maio

Final do NIS (5) – 24 de maio

Final do NIS (6) – 25 de maio

Final do NIS (7) – 26 de maio

Final do NIS (8) – 27 de maio

Final do NIS (9) – 30 de maio

Final do NIS (0) – 31 de maio

