Caixa Econômica oferece linhas de crédito para negativados

A Caixa possui linhas sem consulta de órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, com opções de crédito consignado a segurados do INSS

A Caixa Econômica Federal oferece linhas de cartão de crédito e empréstimo sem consultar órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, para negativados. As opções estão disponíveis para correntistas ou não, além de possuir modalidades de crédito consignado a segurados do INSS e opções de garantia de crédito com saldo do Fundo de Garantia (FGTS).

De acordo com dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédico (SPC Brasil), aproximadamente 61 milhões de brasileiros começaram 2020 com alguma dívida em atraso ou CPF negativado.

O nome sujo, então, pode implicar em dificuldades para aqueles que estão em busca de opções de linha de crédito. As opções da Caixa, portanto, podem ser uma saída por liberar empréstimos, financiamentos e cartões de crédito mesmo com as restrições no CPF, e sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito como SPC e Serasa.

1. Crédito consignado com o saque-aniversário do FGTS

Voltado para aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos e para empresas conveniadas. A modalidade permite que o consumidor peça um empréstimo ao banco dando ao banco a garantia do saldo do FGTS, ou seja, parcelas descontadas em folha.

A opção é livre de burocracia e de fácil aprovação. Para aderir, é necessário ter aderido ao saque-aniversário do FGTS. A margem de descontos em folha não pode ultrapassar a faixa de 30% do benefício.

2. Penhor Caixa

Dentre as linhas de crédito para negativados oferecidos, o Penhor Caixa possui uma das menores taxas do mercado e não possui burocracia. Assim, é possível sair com o dinheiro na hora e os bens ficam em segurança no cofre da Caixa.

Porém, recentemente as regras do Penhor mudaram. O valor da grama do ouro aumentos, e houve alteração do percentual máximo de empréstimo sobre o bem avaliado. Passou de 80% para 85%. Os itens aceitos são metais nobres, diamantes lapidados, pérolas, joias, relógios, canetas e pratarias. Os bens passam por uma avaliação de um funcionário da Instituição antes da concessão do crédito. O limite liberado pode chegar até 100% do valor da garantia no caso de clientes Caixa.

Dessa forma, basta ir até uma das agências com Penhor da Caixa com o bem a receber avaliação e documentos (RG ou CNH, CPF e comprovante de residência). Após a avaliação e emissão do contrato, o dinheiro é repassado.

3. Cartão de crédito Caixa Simples para negativados

A opção do Caixa Simples teve o limite máximo de crédito do seu cartão consignado ampliado, com o novo teto de 1,6% do valor do benefício. Assim, para saber qual é o limite máximo, o segurado deve multiplicar a quantia que recebe da aposentadoria ou pensão por 1,6. O cálculo anterior era sobre 1,4%, e também registra mudanças na taxa de juros, que passou de 2,80% para 2,70% ao mês.

A opção é destinada para segurados aposentados e pensionistas do INSS com menos de 75 anos e funciona na modalidade de consignação. Assim, a fatura é descontada diretamente em folha. Dessa maneira, as taxas chegam a apenas 2,7% ao mês para uso do rotativo, com zero anuidades e da bandeira Elo Internacional. Também permite a conversão de até 95% do limite em dinheiro na conta.

A contratação do serviço é feita presencialmente. Por isso, diriga-se à agência Caixa com os documentos: RG ou CNH, CPF, comprovante de residência e extrato do INSS.