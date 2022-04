Calendário Auxílio Brasil 2022 de maio: quando cai o ‘novo’ Bolsa Família

As famílias beneficiárias do programa Auxílio Brasil já podem conferir o calendário Auxílio Brasil de maio 2022 para saber quando vão receber a quinta parcela deste ano. As datas de liberação do benefício seguirão o modelo do Bolsa Família, antigo programa social, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis de cada mês.

Calendário Auxílio Brasil 2022 de maio

O pagamento relativo ao calendário Bolsa Brasil maio 2022 começará no dia 18. O benefício continua sendo feito conforme as datas de depósitos do antigo programa Bolsa Família, que obedece o número final do Número de Inscrição Social (NIS). Esse número pode ser conferido no impresso no cartão de cada titular.

Segundo o calendário Bolsa Brasil maio 2022, os depósitos serão feitos até o dia 31 de maio. Assim, os primeiros beneficiários que receberão o pagamento serão aqueles que possuem o NIS com final 1. Depois, será a vez daqueles que têm o NIS terminado em 2 e, assim, sucessivamente. Portanto, confira a seguir todas as datas do calendário Bolsa Brasil maio 2022:

NIS 1: pagamento dia 18 de maio

NIS 2: pagamento dia 19 de maio

NIS 3: pagamento dia 20 de maio

NIS 4: pagamento dia 23 de maio

NIS 5: pagamento dia 24 de maio

NIS 6: pagamento dia 25 de maio

NIS 7: pagamento dia 26 de maio

NIS 8: pagamento dia 27 de maio

NIS 9: pagamento dia 30 de maio

O benefício social será depositado na conta poupança social digital de cada família e estará disponível para compras virtuais ou presenciais nos estabelecimentos conveniados com a Caixa Econômica Federal na mesma data em que for depositado. Além disso, também é possível realizar pagamentos com cartão virtual, saques e transferências via Pix.

Quem vai receber Auxílio Brasil?

Pelo menos 18,06 milhões de famílias terão direito de receber o Auxílio Brasil em maio. O governo ainda não informou se haverá a inclusão de novos beneficiários. Sendo assim, no grupo de quem vai receber o pagamento estão as famílias que possuem renda mensal per capita de até R$ 105 e, por isso, são consideradas em situação de extrema pobreza.

Também têm direito de receber a próxima parcela aquelas que estão em situação de pobreza renda por ter renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.

Além disso, também é preciso que os dados dos beneficiários estejam inscritos e atualizados no CadÚnico (Cadastro Único). Este atualmente é o banco de dados utilizado pelo governo para selecionar as famílias de baixa renda que têm direito de participar de programas sociais.

Valor do Auxílio Brasil em maio

No calendário Bolsa Brasil maio 2022 o valor mínimo do benefício é de R$ 400, por conta da continuidade do pagamento do Benefício Extraordinário que foi criado com o objetivo complementar a quantia paga pelo Auxílio Brasil até o mês de dezembro. Mas a quantia recebida por cada família varia diante da soma dos pagamentos que integram o programa. São eles:

Benefício Primeira Infância: é pago a quantia de R$ 130 por pessoa, para famílias com crianças de até 36 meses incompletos;

Benefício Composição Familiar: é concedido o valor mensal de R$ 65 por pessoas, para famílias com gestantes, crianças e adolescentes de 3 a 17 anos e/ou jovens de 18 a 21 anos e matriculados na educação básica;

Benefício de Superação da Extrema Pobreza: também é paga a quantia de R$ 100 caso a família não supere o nível da extrema pobreza, mesmo recebendo o valor do Auxílio Brasil.

Ainda dentro do programa pago no calendário Bolsa Brasil maio 2022 , as famílias beneficiárias podem receber outros valores se atenderem aos requisitos dos demais benefícios que são voltados ao incentivo da educação e emprego. Confira:

Auxílio Criança Cidadã: é concedida a quantia que varia entre R$ 200 até R$ 300 para famílias que possuem uma fonte de renda e tenham crianças com idade de zero a 48 meses, que não consigam vaga em creches públicas ou privadas;

Auxílio Esporte Escolar: através desse benefício são liberadas 12 parcelas mensais de R$ 100, além de parcela única de R$ 1.000, especial para adolescentes entre 12 e 17 anos e que se destacam nos Jogos Escolares Brasileiros;

Bolsa de Iniciação Científica Júnior: também é garante 12 parcelas mensais de R$ 100, além de parcela única de R$ 1.000, pagos a estudantes já inscritos no programa e que se destacam em competições acadêmicas e/ou científicas;

Auxílio Inclusão Produtiva Urbana: esses benefícios do Auxílio Brasil contemplam quem tem vínculo empregatício comprovado e carteira assinada, o valor é de R$ 200 mensais;

Benefício Compensatório de Transição: é voltado às famílias que tiveram perda de renda com as mudanças na transição do programa Bolsa Família e do Auxílio Brasil;

Auxílio Inclusão Produtiva Rural: é pago às famílias inscritas no Auxílio Brasil que possuam entre seus membros agricultores familiares. Neste caso, o governo libera mais R$ 200 mensais, limitado a um recebimento por família.

Para conferir o valor exato que será recebido no calendário Bolsa Brasil maio 2022, os beneficiários podem fazer a consulta por meio da internet. Basta acessar o aplicativo Auxílio Brasil, por meio do CPF e a senha cadastrada na plataforma para saber a quantia do benefício. Vale ressaltar que a quantia fica disponível para saque pelo prazo de 120 dias que são contados a partir da data indicada no calendário.