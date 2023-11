Calendário do Bolsa Família antecipado? Valor cai até 30 de novembro

O pagamento do Bolsa Família de novembro de 2023 já está programado para os beneficiários que se enquadram nos requisitos do programa. O calendário se inicia na sexta-feira (17) e será concluídos até o dia 30.

Veja calendário do do Bolsa Família de setembro

O calendário do Bolsa Família foi antecipado e será pago entre os dias 17 2 30, conforme o último número do NIS (Número de Identificação Social). Acompanhe abaixo:

NIS de final 1 - 17/11, sexta-feira

NIS de final 2 - 20/11, segunda-feira

NIS de final 3 - 21/11, terça-feira

NIS de final 4 - 22/11, quarta-feira

NIS de final 5 - 23/11, quinta-feira

NIS de final 6 - 24/11, sexta-feira

NIS de final 7 - 27/11, segunda-feira

NIS de final 8 - 28/11, terça-feira

NIS de final 9 - 29/11, quarta-feira

NIS de final 0 - 30/11, quinta-feira

Veja: Salário mínimo de 2024 já tem previsão

De quanto será o Bolsa Família em novembro?

Em novembro, os pagamentos do Bolsa Família terão o valor mínimo de R$ 600, e as famílias ainda podem receber adicionais por crianças, adolescentes ou gestantes. Neste mês não será pago o auxílio-gás do governo federal.

O Bolsa Família de 2023 paga valor por pessoa de R$ 142 (Benefício de Renda da Cidadania) mais um benefício complementar para que a renda familiar atinja, no mínimo, R$ 600.

Além disso, o valor de R$ 150 (primeira infância) é transferido para cada criança entre zero e seis anos. Haverá ainda um benefício variável de R$ 50 para cada integrante que se enquadre em uma das seguintes situações: gestante; nutriz; criança entre 7 e 12 anos incompletos; ou adolescente com 12 anos ou mais e até 18 anos incompletos.

A lei estabelece que para ter direito as famílias devem ter renda mensal familiar per capita igual ou menor a R$ 218. Mas além de de ter direito de receber, outro ponto importante é como continuar dentro do programa. Para isso foram estabelecidas algumas regras, como a realização de pré-natal; cumprimento do calendário nacional de vacinação; acompanhamento do estado nutricional para crianças com até 7 anos incompletos; frequência escolar mínima de 65% para crianças de 4 a 6 anos incompletos; e frequência escola mínima de 75% para beneficiários com idade de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica.

Consultar pagamento

Todas as datas do calendário Bolsa Família também podem ser acompanhadas pelo celular, onde o cidadão pode fazer a consulta mensal da situação do benefício para verificar se continuará no programa durante o ano e o valor.

Faça o download do app no celular e depois informe a senha do Bolsa família, CPF ou o NIS do representante familiar. Assim, é possível consultar a situação das parcelas do novo benefício, além de conferir o extrato detalhado do pagamento e acompanhar as datas do calendário Bolsa Família agosto de 2023.

O cidadão que não possui acesso à internet e quer saber se foi aprovado no bolsa família, também pode ir até o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

Se você já fez sua inscrição e está em dúvida sobre como saber se fui aprovada no Bolsa Família, saiba que uma carta é enviada para a sua casa informando sobre a aprovação no programa. Além disso, você também receberá um cartão da Caixa Econômica Federal para fazer o saque mensal do benefício.

É possível obter mais informações através do telefone 121, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Também dá para se informar no Fale Conosco do site www.mds.gov.br é e pelo Aplicativo Bolsa Família.

Confira: Bolsa Família 2023: calendário, aplicativo, consultar e receber benefício