Calendário do Bolsa Família do mês de setembro vai terminar mais cedo

O calendário do Bolsa Família 2023 abre uma nova rodada de pagamentos a partir do dia 18 e vão até 29, diferentemente do mês passado, quando os depósitos terminaram no dia 31 . As parcelas são pagas sempre na segunda quinzena de cada mês, então veja as datas.

CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA DE SETEMBRO

No mês de setembro de 2023, o pagamento será feito entre os dias 18 e 29, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Os valores que correspondem ao auxílio emergencial também serão creditados na conta do beneficiário.

Ainda não foi divulgado o valor médio do benefício, mas em julho o total foi R$ 684,16 em julho e subiu para R$ 686,04 em agosto. Depois de atingir o valor recorde de R$ 705 em junho, o benefício médio foi reduzido em virtude da implantação da Regra de Proteção, medida que permite a permanência no programa de famílias que elevaram a renda para até meio salário mínimo por integrante, de qualquer idade.

NIS com final 1: recebem e podem sacar dia 18 de setembro - segunda

NIS com final 2: recebem e podem sacar dia 19 de setembro - terça

NIS com final 3: recebem e podem sacar dia 20 de setembro - quarta

NIS com final 4: recebem e podem sacar dia 21 de setembro - quinta

NIS com final 5: recebem e podem sacar dia 22 de setembro - sexta

NIS com final 6: recebem e podem sacar dia 25 de setembro - segunda

NIS com final 7: recebem e podem sacar dia 26 de setembro - terça

NIS com final 8: recebem e podem sacar dia 27 de setembro - quarta

NIS com final 9: recebem e podem sacar dia 28 de setembro - quinta

NIS com final 0: recebem e podem sacar dia 29 de setembro - sexta

Confira o calendário completo do Bolsa Família 2023 até dezembro.

Qual o valor do bolsa Família?

Em 2023, o Bolsa Família vai pagar o mínimo de R$ 600 para os beneficiários, além do acréscimo de R$ 150 por criança de até seis anos, R$ 50 por criança ou adolescente (de sete a 18 anos) e outros R$ 50 por gestante no núcleo familiar.

O governo paga R$ 50 por integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos. Então, se o beneficiário tem um filho de 10 anos, por exemplo, o valor mínimo a ser recebido será de R$ 650. As gestantes também recebem R$ 50 a mais durante os 9 meses.

Se o Bolsa Família estiver bloqueado, o beneficiário o beneficiário pode consultar a situação através do telefone 121, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Também dá para se informar no Fale Conosco do site www.mds.gov.br é e pelo Aplicativo Bolsa Família.

Em caso de ter feito o cadastro no benefício, a pessoa aprovada para receber o Bolsa Família receberá uma carta do governo, conforme endereço da inscrição. Além disso, o novo beneficiário receberá um cartão da Caixa Econômica Federal para fazer o saque mensal do benefício.

Após a validação dos dados, o inscrito no programa poderão conferir via aplicativo os dados do bolsa, como o calendário de pagamentos. O acesso é realizado por meio do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e deve ser utilizada a senha que é usada nos aplicativos da Caixa.

