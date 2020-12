Bolsa Família: confira o calendário de abertura da poupança digital

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Em dezembro, os pagamentos dos beneficiários do Bolsa Família devem ser feitos através da poupança social digital da Caixa, que podem ser movimentados através do aplicativo Caixa Tem. Serão cerca de nove milhões de brasileiros bancarizados, e os pagamentos começam com os números finais do NIS 0 e 9, conforme o calendário de abertura da poupança digital do Bolsa Família.

Calendário de abertura da Poupança Digital do Bolsa Família

A abertura de contas digitais para pagamento do Bolsa Família será de forma gradual. Dessa forma, confira o calendário para a abertura da conta poupança social digital:

Dezembro: beneficiários com NIS finais 0 e 9;

Janeiro: beneficiários com NIS finais 6, 7 e 8;

Fevereiro: beneficiários com NIS finais 3, 4 e 5;

Por fim, em março: beneficiários com NIS finais 1 e 2, e GPTE (Grupos Populacionais Tradicionais Específicos, que incluem indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais, comunidades tradicionais, agricultores familiares, assentados, acampados e pessoas em situação de rua).

Pagamento do Bolsa Família no Caixa Tem

As contas digitais, chamadas de Conta Poupança Social Digital, tem abertura automática pela Caixa Econômica Federal aos beneficiários de programas assistenciais do governo. Desse modo, os cidadãos não precisam apresentar documentos ou ir até agências. Pelo aplicativo Caixa Tem, é possível movimentar o dinheiro pelo aplicativo, mas os saques com o Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão continuam nas agências.

Para acessar o aplicativo, basta baixá-lo na loja de aplicativos do seu celular. Em seguida, informe o número de CPF e uma senha de seis dígitos, que pode ser feita no mesmo momento. Na plataforma, é possível pagar contas domésticas e boletos, bem como fazer compras online com o cartão de débito virtual.

Calendário de pagamentos do PIS pela Caixa

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na última terça-feira (8), os beneficiários do Programa de Integração Social (PIS) sem conta na Caixa Econômica Federal começaram a receber os pagamentos do benefício salarial de 2020/2021 na conta poupança social digital. Os pagamentos do abono na poupança social digital poderão ser acessados pelo aplicativo no Caixa Tem. Entretanto, o processo continua o mesmo para sacar o Pasep, sem poder contar com a facilidade do Caixa Tem.

Nesta semana, portanto, receberão o abono os trabalhadores que nasceram de julho a novembro, e os demais serão feitos até março do próximo ano. Confira o calendário:

Nascidos em Julho, agosto, setembro, outubro e novembro recebem na conta poupança em 8 de dezembro;

Nascidos em dezembro receberão na conta poupança em 15 de dezembro;

Aqueles nascidos em janeiro e fevereiro receberão na conta poupança em 19 de janeiro;

Nascidos em março e abril receberão na conta poupança em 11 de fevereiro;

Nascidos em maio e junho receberão na conta poupança em 17 de março.

Leia também:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Calendário do Bolsa Família pode mudar com poupança social digital

Veja como se cadastrar no Bolsa Família em 2021

Siga-nos no