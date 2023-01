Cartão corporativo de Bolsonaro bancou picanha e até antidepressivo

Mais dados dos gastos do cartão corporativo do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram divulgados. De acordo com as notas fiscais revelados nesta segunda-feira, pela agência "Fiquem Sabendo", o ex-mandatário não tinha gostos simples. Os documentos que comprovam as despesas mostram compras de itens caros no mercado, como picanha, filé mignon, camarão e .

Entre as notas divulgadas até hoje, há uma do dia 24 de junho de 2019 no valor de R$ 3.202,06, gastos com filé mignon, filé de costela, lagarto, picanha e filé de frango.

Já uma nota de abril de 2019, no valor de R$ 272,30, mostra a compra de medicamentos antidepressivos Lexapro e Rivotril.

CONFIRA AQUI AS NOTAS DE GASTOS DO BOLSONARO.

O que é o cartão corporativo do governo federal?

cartão corporativo do Presidente da República pode ser usado para pagamento de despesas e prestação de serviços, como hospedagens, transporte e alimentação, por exemplo. De acordo com a plataforma Transparência Brasil, a utilização desse recurso precisa ser para custear o pagamento de despesas que possam ser enquadradas como suprimento de fundos.

“Suprimento de fundos é um adiantamento concedido ao servidor para pagamento de despesas, com prazo certo para utilização e comprovação de gastos. Nesse caso, embora não exista a obrigatoriedade de licitação, devem ser observados os mesmos princípios que regem a Administração Pública – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como o princípio da isonomia e da aquisição mais vantajosa”, detalha o portal.