Quando cai a primeira parcela do 13º salário em 2026?

Com poucos meses para o fim do ano, a data do pagamento da primeira parcela do 13º terceiro já está definida. Como determina a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), a primeira parte deve sair ainda no mês de novembro, enquanto a segunda tem que ser paga até 20 de dezembro.

Quando vai ser pago o décimo terceiro de 2026?

Neste ano, a primeira parcela do 13º salário deve ser paga até 30 de novembro, mas, como 30 de novembro de 2026 cai em uma segunda-feira, o pagamento pode ocorrer até essa data. Já o pagamento da segunda parcela deve ocorrer até o dia 20 de dezembro.

A parcela inicial se refere a 50% do salário sem descontos, enquanto a segunda conta com descontos previdenciários e do Imposto de Renda, quando aplicáveis.

A empresa que atrasar o pagamento da primeira parcela do 13º salário pode enfrentar algumas consequências legais, conforme a legislação trabalhista brasileira. Essas consequências incluem multa, fiscalização e autuação, juros e ações trabalhistas.

Como calcular a primeira parte do 13º salário?

Para calcular o décimo terceiro proporcional é preciso dividir o salário integral por doze e depois multiplicar pela quantidade de meses trabalhados.

Por exemplo, para uma pessoa que começar a trabalhar no mês de junho e continuar no emprego até dezembro, serão devidos sete meses do décimo terceiro proporcional. Caso seu salário seja de R$ 1.800, veja o cálculo:

Então, para exemplificar, considera-se uma pessoa que completa 9 meses de trabalho em 2026, ganhando o salário de R$ 3 mil. Veja o cálculo que ela deve fazer:

Cálculo do valor proporcional:

(R$ 3.000,00 ÷ 12) × 9 = R$ 250,00 × 9 = R$ 2.250,00

Cálculo da primeira parcela: R$ 2.250,00 ÷ 2 = R$ 1.125,00

Portanto, a primeira parcela do seu 13º salário seria de R$ 1.125,00.

É importante notar que, na primeira parcela, não há descontos de INSS ou Imposto de Renda; esses descontos são aplicados apenas na segunda parte.

Confira o salário mínimo de 2027