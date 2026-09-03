Quando é o 5º dia útil de setembro 2026: quando cai o salário neste mês?

Quando é o 5º dia útil de setembro 2026: quando cai o salário neste mês?

O quinto dia útil de cada mês é o prazo previsto na legislação trabalhista para que as empresas façam o pagamento do salário dos trabalhadores. A data, porém, não é necessariamente o dia 5 do mês, já que é preciso considerar domingos e feriados. Em setembro de 2026, o quinto dia útil será sábado, 5 de setembro. O salário pago nessa data é referente ao trabalho realizado no mês anterior, neste caso, agosto de 2026.

As empresas também podem antecipar o pagamento e depositar o salário antes do prazo estabelecido pela legislação.

Quando é o quinto dia útil de setembro de 2026?

O dia 1º de setembro de 2026 cai em uma terça-feira. Na contagem do quinto dia útil, são considerados os dias de trabalho de segunda a sábado, excluindo domingos e feriados. Dessa forma, o prazo para o pagamento do salário referente a agosto de 2026 termina em 5 de setembro de 2026.

Assim, a contagem fica, de acordo com a CLT:

1º de setembro: terça-feira — 1º dia útil;

2 de setembro: quarta-feira — 2º dia útil;

3 de setembro: quinta-feira — 3º dia útil;

4 de setembro: sexta-feira — 4º dia útil;

5 de setembro: sábado — 5º dia útil.

A regra está prevista no artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que determina que o salário mensal deve ser pago, em regra, até o quinto dia útil do mês seguinte ao vencido.

Salário pode ser pago depois do sábado?

Quando o pagamento é realizado por meio bancário, é importante observar as regras específicas para o depósito do salário e a disponibilidade do valor ao trabalhador. Como o quinto dia útil de setembro de 2026 cai em um sábado, o empregador deve garantir que o pagamento esteja disponível dentro do prazo legal, considerando as regras aplicáveis à forma utilizada para quitar o salário.

Por isso, quem recebe o salário por depósito bancário deve verificar o crédito na conta e, em caso de ausência do pagamento dentro do prazo, procurar inicialmente o setor responsável pela folha de pagamento da empresa.

O salário não foi pago no quinto dia útil. O que acontece?

O atraso no pagamento do salário pode gerar consequências para o empregador. A legislação estabelece prazo para a quitação da remuneração mensal, e o descumprimento pode resultar em medidas administrativas e judiciais, dependendo das circunstâncias do caso.

Se o salário não for depositado no prazo, o trabalhador pode procurar o departamento pessoal ou o setor de recursos humanos da empresa para verificar se houve algum problema na folha ou na operação bancária.

Persistindo o atraso, também é possível buscar orientação junto ao sindicato da categoria, ao Ministério do Trabalho e Emprego ou a um profissional especializado em direito trabalhista.

Quinto dia útil: como funciona?

O quinto dia útil é o prazo máximo estabelecido para o pagamento do salário mensal. Para chegar à data correta, é necessário verificar o calendário do mês e considerar os domingos e os feriados que eventualmente ocorram durante o período.

Em setembro de 2026, não há feriado nacional nos primeiros dias do mês que altere a contagem. Por isso, o quinto dia útil ocorre em 5 de setembro, um sábado.

O salário recebido no início de setembro corresponde ao trabalho realizado durante agosto de 2026. Já a remuneração referente a setembro deverá ser paga no início de outubro, respeitando novamente o prazo legal.