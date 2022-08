Como saber se fui aprovado no Auxílio Brasil de R$ 600?

A primeira de cinco parcelas do Auxílio Brasil no valor de 600 reais começou a ser paga no dia 9 de agosto e o calendário de pagamento do mês, que foi antecipado, segue até o dia 22. Segundo o Ministério da Cidadania, mais de 2 milhões de famílias foram incluídas no programa, ultrapassando a marca de 20 milhões de grupos familiares atendidos. No entanto, “como saber se fui aprovado no Auxílio Brasil” é uma dúvida muito comum entre os brasileiros que aguardam a liberação do valor.

Isso porque, desde que o governo federal anunciou o aumento temporário do benefício em 200 reais, milhões de brasileiros foram aos postos de atendimento ou aos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) para tentar receber o benefício já a partir do mês de agosto.

Em primeiro lugar, é preciso ficar claro que, para estar elegível para o Auxílio Brasil, a família deve estar inscrita no CadÚnico e atender aos requisitos determinados pelo governo. É a partir desse cadastro que o Ministério da Cidadania faz a inclusão nesse e em outros programas sociais de forma automática.

O principal requisito para receber o benefício é a renda familiar: basicamente, as famílias elegíveis são as que se encontram em situação de extrema pobreza (com renda de até R$ 105 per capita) ou de pobreza (com renda até R$ 205, desde que tenham pelo menos uma gestante ou um menor de 21 anos no grupo familiar).

Como saber se fui aprovado no Auxílio Brasil?

Mensalmente, a partir da inclusão automática de novas famílias no Auxílio Brasil, os repasses são feitos a um maior número de famílias. Em agosto, como a intenção da pasta era zerar a fila de espera, o número grupos familiares que foram incluídos aumentou. Por isso, mais pessoas desejam consultar se o benefício foi liberado.

Se você está entre os brasileiros que perguntam “como saber se fui aprovado no Auxílio Brasil”, saiba que o responsável familiar que já fez o cadastro e passou pela entrevista presencial em um posto de atendimento municipal ou CRAS deve aguardar a inclusão no benefício. Para saber se foi aprovado no Auxílio Brasil, não é preciso sair de casa, já que tudo pode ser feito pela internet ou por telefone. Saiba como abaixo.

Como fazer a consulta e o saque do Auxílio Brasil?

É possível fazer a consulta e saber se a família foi incluída no Auxílio Brasil por telefone. Para isso, é importante ter em mãos os documentos pessoais e o Número de Identificação Social (NIS). Isso agiliza o atendimento. Os telefones das centrais de atendimento são: 111 (Caixa) e 121 (Ministério da Cidadania) e a ligação para qualquer número é gratuita.

Quem prefere fazer a consulta pela internet, tem duas formas: via aplicativo do Caixa Tem ou aplicativo oficial do Auxílio Brasil. Saiba como:

App do Caixa Tem

Esse aplicativo é o meio usado pelo governo para fazer o pagamento. Nele, basta fazer o login e rolar a tela até a opção “Auxílio Brasil – consulte o seu benefício”. O atendimento é automático e, além disso, é possível saber quando o valor será liberado na poupança social da Caixa. Por meio do app do Caixa Tem, o beneficiário pode movimentar o dinheiro que, quando estiver disponível, aparecerá na tela inicial em “Saldo”.

App do Auxílio Brasil

O app oficial do Auxílio Brasil foi criado exclusivamente para que os beneficiários possam consultar as informações do benefício. Para baixar gratuitamente, é só ir até a loja de aplicativos do celular e fazer o download. Depois, é só acessar com uma conta criada nos apps Caixa Tem, Bolsa Família, FGTS ou Caixa Trabalhador ou fazer o cadastro na hora, utilizando o CPF do responsável familiar. Logo na tela inicial, será possível verificar se o benefício foi aprovado e acessar as movimentações feitas e o extrato.

Importante: a movimentação do valor só pode ser feita pelo Caixa Tem ou pessoalmente em lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa com o Cartão Cidadão ou utilizando a opção “Saque sem cartão”, que gera um código para o saque presencial com validade de uma hora.

É preciso solicitar o cartão?

Quem teve o Auxílio Brasil aprovado e quer ter acesso ao cartão do benefício para fazer movimentações não precisa fazer a solicitação. Isso porque a emissão é automática e está sendo feita de forma escalonada. O envio é feito pelos Correios e o novo cartão Auxílio Brasil é moderno, tem chip e permite fazer compras na função débito, além de saques.

Segundo o Ministério da Cidadania, estão sendo priorizados os beneficiários que residem em localidades que têm poucos ou que não têm canais de pagamento da Caixa. O antigo cartão do Bolsa Família continua válido para saques e o governo federal informou que pretende substituir o antigo cartão pelo novo aos poucos.

Se você está na lista de quem pergunta “como saber se fui aprovado no Auxílio Brasil”, saiba que o benefício no valor de 600 reais será pago somente entre agosto e dezembro de 2022, ou seja, será temporário. A partir de janeiro de 2023, portanto, o benefício deve retornar ao valor de 400 reais mensais. Além disso, a antecipação dos repasses só foi confirmada pelo Ministério da Cidadania no mês de agosto. Por enquanto, nos meses seguintes o pagamento deve seguir o calendário aprovado no início do ano.