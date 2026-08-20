Como saber se fui bloqueado no Bolsa Família em 2026 e o que fazer?

Como saber se fui bloqueado no Bolsa Família em 2026 e o que fazer?

O Bolsa Família atende atualmente cerca de 19 milhões de famílias em todo o país (alcançando aproximadamente 50 milhões de pessoas). Neste ano de 2026, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) mantém a Ação de Qualificação Cadastral (que inclui a Revisão Cadastral 2026), processo que pode resultar no bloqueio ou cancelamento do benefício de famílias que não regularizarem a situação dentro dos prazos estabelecidos pelo governo.

O que fazer se estiver com o Bolsa Família bloqueado?

Entre as pessoas bloqueadas, podem estar aquelas cadastradas como famílias unipessoais (ou seja, famílias compostas por uma só pessoa). Para voltar a receber o benefício em 2026, a regra é mais rigorosa: a atualização do Cadastro Único para esse público deve, em regra, ser realizada por meio de entrevista no domicílio do beneficiário, e não apenas indo presencialmente ao posto de atendimento. Existem exceções apenas para casos específicos, como famílias indígenas, quilombolas ou pessoas em situação de rua.

É fundamental respeitar as datas-limite específicas do cronograma de qualificação do MDS para o seu grupo. Após o bloqueio, se o cadastro continuar sem regularização por meses, o benefício poderá ser cancelado.

No entanto, nem todos os bloqueios ocorrem devido à composição familiar. Há beneficiários que saem da folha de pagamento por não cumprirem alguma condição obrigatória nas áreas de saúde e educação. Para esses casos, é necessário procurar o posto de atendimento do CadÚnico no município para corrigir o cadastro, comprovar o cumprimento das regras e solicitar o desbloqueio ao gestor local.

Como saber se fui bloqueada no Bolsa Família?

Os beneficiários podem verificar o status do seu cadastro no programa por meio do aplicativo oficial do Bolsa Família e pelos canais oficiais de comunicação do MDS.

O aplicativo exibirá mensagens e notificações indicando se o benefício foi bloqueado ou se a família foi convocada para a Revisão Cadastral 2026. Acompanhar esses avisos oficiais é a maneira mais segura de saber os próximos passos para regularizar sua situação.

Como não ser bloqueada no Bolsa Família?

Se você obedece a todas as regras do programa, a principal tarefa para manter a condição de beneficiária é estar com os dados cadastrais em dia. Famílias com o cadastro sem atualização há mais de 24 meses são o público-alvo da Revisão Cadastral do governo e devem ficar atentas aos cronogramas de convocação para não sofrerem bloqueios.

Além disso, é importantíssimo informar ao setor responsável pelo cadastramento no município (geralmente, o CRAS) qualquer mudança na composição da família, como:

Nascimento de uma criança;

Falecimento de um familiar;

Casamento ou adoção;

Mudança de endereço;

Alteração de telefone de contato.

Manter essas alterações atualizadas garante que o programa atenda à sua família de acordo com a realidade e evita cancelamentos indevidos.

Como consultar o Bolsa Família?

O responsável familiar pode consultar a situação do benefício diretamente por meio do aplicativo Bolsa Família, disponível nas lojas de aplicativos para sistemas operacionais Android e iOS.

Outra forma de verificar a situação é por meio do extrato bancário, que também traz informações importantes no momento do pagamento. Caso o valor não esteja disponível no momento do saque, o beneficiário deve verificar no aplicativo se deixou de cumprir algum dos compromissos do programa ou se está com a atualização cadastral em atraso e, então, procurar o centro de atendimento onde fez o cadastramento para resolver a situação.

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