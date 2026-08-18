Dia 21 de agosto é feriado de quê e em quais cidades?

Dia 21 de agosto é feriado de quê e em quais cidades?

A sexta-feira, 21 de agosto de 2026, será feriado municipal em algumas cidades brasileiras. Como a data cai no fim da semana, trabalhadores que normalmente não têm expediente aos sábados e domingos poderão aproveitar um período de três dias de descanso. O feriado, no entanto, não é válido em todo o país.

Onde será feriado em 21 de agosto?

Para quem vive em algumas cidades brasileiras, a sexta-feira, 21 de agosto, já pode entrar na agenda como dia de descanso. Em Goiás, a folga será em Chapadão do Céu e Cromínia; no Maranhão, em Paulo Ramos; e, em Minas Gerais, em Lajinha. No Paraná, quem mora em Nova Londrina também poderá aproveitar o feriado. A lista segue pelo Rio de Janeiro, com Nilópolis, Porciúncula e São João de Meriti, e chega a Santa Catarina, onde Paraíso terá o feriado municipal.

Para quem trabalha de segunda a sexta-feira, o feriado municipal de 21 de agosto poderá resultar em um fim de semana prolongado. Nesse caso, o trabalhador terá a sexta-feira como dia de folga e poderá emendar com o sábado e o domingo, totalizando três dias consecutivos de descanso.

O funcionamento do comércio, repartições públicas e demais serviços também pode sofrer alterações. Bancos e outros estabelecimentos devem seguir as regras e horários definidos para cada município.

Depois do feriado municipal de agosto, o próximo feriado nacional será em 7 de setembro de 2026, data em que o Brasil celebra a Independência. A data cairá em uma segunda-feira, criando novamente um período de três dias de descanso para quem não trabalha aos finais de semana. E diferentemente do dia 21 de agosto, o feriado de 7 de setembro é nacional e vale em todo o território brasileiro.

Qual a diferença entre feriado e ponto facultativo?

O feriado é previsto em lei e garante, em regra, o descanso dos trabalhadores. Caso o empregado trabalhe nessa data, a remuneração deve seguir as normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e os acordos coletivos da categoria.

Já o ponto facultativo é uma decisão administrativa aplicada principalmente aos órgãos públicos. Para trabalhadores da iniciativa privada, não existe obrigação de conceder folga, ficando a decisão a cargo da empresa.