Quando acaba a greve dos bancários e os bancos voltam a funcionar?

Quando acaba a greve dos bancários e os bancos voltam a funcionar?

As agências bancárias de todo o país têm o atendimento presencial afetado nesta quinta-feira (20) pela paralisação dos trabalhadores da categoria. A mobilização foi aprovada em assembleias realizadas na segunda-feira (17), após o avanço das negociações entre bancários e instituições financeiras. Mas, afinal, quando acaba a greve dos bancários e como ficam os serviços durante o movimento?

Quando acaba a greve dos bancários?

A paralisação dos bancários foi definida para durar 24 horas nesta quinta-feira, 20 de agosto. Dessa forma, a previsão é que a mobilização termine ao final do dia, com o atendimento presencial nas agências sendo retomado normalmente na sexta-feira (21), salvo novas decisões da categoria.

A duração da paralisação foi definida pelas assembleias realizadas pelos trabalhadores. Segundo as orientações divulgadas pelo Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região, a mobilização não significa necessariamente que todas as agências serão fechadas de forma automática.

A paralisação pode afetar principalmente o atendimento presencial nas agências. Serviços que dependem da presença de funcionários, como determinados procedimentos de segurança, análises mais complexas e alguns atendimentos especializados, podem sofrer alterações.

Os canais digitais dos bancos continuam disponíveis. Pix, transferências, pagamentos e outras operações realizadas pelos aplicativos e sites permanecem funcionando, assim como os caixas eletrônicos para serviços disponíveis nesses equipamentos.

Por isso, quem precisa realizar uma operação bancária nesta quinta-feira pode utilizar os canais digitais ou o autoatendimento, quando o serviço estiver disponível.

A paralisação dos bancários não altera a data de vencimento das contas. Boletos e outras obrigações com vencimento nesta quinta-feira devem ser pagos normalmente. O cliente pode utilizar internet banking, aplicativos, caixas eletrônicos ou outros canais disponibilizados pelo banco.

Por que os bancários estão em greve?

A paralisação ocorre em meio às negociações da Campanha Nacional Unificada dos Bancários de 2026. Na sétima rodada de negociação, realizada em 13 de agosto, a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) não apresentou um índice de reajuste para salários e demais verbas, segundo informações divulgadas pelo sindicato.

Na mesma rodada, foram apresentadas propostas que previam modelos diferentes de reajuste de acordo com faixas salariais, além da aplicação de critérios semelhantes para os vales alimentação e refeição e do congelamento do piso de ingresso.

A categoria rejeitou as propostas e, nas assembleias realizadas em 17 de agosto, aprovou a paralisação desta quinta-feira por ampla maioria.

A mobilização anunciada para esta quinta-feira tem duração de 24 horas. Portanto, a previsão é de encerramento ao final do dia 20.

Qualquer continuidade da paralisação, nova mobilização ou alteração no funcionamento das agências dependerá de novas deliberações da categoria e das negociações entre os representantes dos bancários e os bancos.

Por enquanto, o principal impacto para os clientes está concentrado no atendimento presencial durante esta quinta-feira. Os serviços digitais e eletrônicos seguem como alternativas para operações bancárias que possam ser realizadas remotamente.