'Como saber se meu Bolsa Família foi cancelado': 4 formas de consultar

O Bolsa Família se prepara para iniciar o pagamento de julho de 2023 e a consulta já está disponível, mas como saber se está cancelado? O beneficiário com dúvida sobre a permanência no programa tem 4 formas de descobrir sua situação - e o DCI te ensina.

Como saber se o Bolsa Família está cancelado?

O beneficiário pode consultar o status do Bolsa Família, se está cancelado ou regular, através do aplicativo Bolsa Família CAIXA. O acesso é realizado por meio do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e deve ser utilizada a senha que é usada nos aplicativos da Caixa.

Se o interessado não possui acesso à internet ou não conseguiu identificar pela internet se o benefício foi cancelado ou não, a recomendação do governo federal é ir até o CRAS e solicitar a situação do benefício. Isso será feito por meio do Sistema de Benefícios ao Cidadão (SIBEC), onde constam todas as informações do programa.

Por fim, o beneficiário pode reclamar da situação através do telefone 121, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. É possível ainda se informar no Fale Conosco do site www.mds.gov.br.

Quem teve o Bolsa Família cancelado volta a receber?

A família que teve o Bolsa Família cancelado pode voltar a receber o benefício se o responsável fizer uma nova solicitação de adesão ao programa, junto ao setor responsável no município onde reside. Esse procedimento é conhecido como pedido de reversão do cancelamento.

No entanto, será necessário que todo o processo de inscrição seja feito novamente. Então, um dos primeiros passos para a retomada do recebimento é fazer a atualização do CadÚnico e, depois, pedir novamente a inclusão da família no programa.

Para isso é necessário ter em mãos os documentos de identificação de todos os membros da família. Diante disso, as informações serão novamente avaliados pelo Ministério da Cidadania que irá confirmar se a família está apta a voltar a receber benefícios sociais.

Quando o programa é cancelado?

O Bolsa Família é um programa de distribuição de renda para família em situação de pobreza, com renda per capita de, no máximo, R$ 218. Se os ganhos da família aumentaram e ultrapassam esse valor, certamente o benefício será cancelado. Esse é um dos principais motivos do cancelamento.

Mesmo que a renda continua baixa, o programa pode ser cancelado se os dados do Cadúnico não estiverem atualizados. Por isso, o governo orienta a comunicar sempre que houver algum tipo de mudança nos dados familiares, como mudança na renda, alteração de endereço, nascimento ou falecimento. Mas caso não haja nenhuma dessas alterações, basta atualizar a inscrição a cada dois anos junto ao CRAS municipal.

O benefício também pode ser cancelado se for identificado que o beneficiário não fez o saque do dinheiro após o pagamento ser efetuado. A falta de movimentação faz com que o governo entenda que não é necessária a assistência do programa. Atualmente, o prazo para movimentar o dinheiro é de 270 dias.

Por último, mas não menos importante, as famílias devem cumprir alguns compromissos para não ter o bolsa família cancelado, nas áreas de saúde e de educação, que são chamados de condicionalidades. Entre as exigências estão: frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos; acompanhamento pré-natal para gestantes, acompanhamento nutricional (peso e altura) das crianças até 6 anos, e manutenção do caderno de vacinação atualizado.

