Confira dicas práticas para economizar no ano novo

O final do ano chegou e, apesar de terem sido meses bastante atípicos, é natural que se queira comemorar o que houve de bom e a esperança de um período melhor. Mas como economizar no ano novo? Muitas pessoas trocam os pés pelas mãos e acabam gastando mais do que devem nessa fase. Vamos mostrar como não é necessário fazer nada disso!

Primeiramente, considere dar mais importância à presença do que presentes. Em um ano em que o isolamento deu o tom, nada melhor que iniciar 2021 marcando presença, ainda que não seja física.

Se a comemoração de réveillon se der apenas entre os parentes ou amigos mais próximos, considere fazer uma ligação, uma vídeo chamada, ou enviar um cartão ou carta para os que não participarão. Custa pouco e vai fazer grande diferença na vida de quem receber!

Outro ponto importante para economizar no ano novo é limitar o valor dos gastos. É natural que o estresse deste ano dê espaço a impulsos para gastar além do que deve com a desculpa de que a família precisa comemorar. Mas, calma, não é preciso gastar além da conta para ter um réveillon que valha a pena.

Antes de torrar qualquer valor ou até o décimo terceiro salário em uma comemoração, verifique quanto realmente você pode dispender de dinheiro sem prejuízo às contas a pagar. O começo de ano costuma ser uma fase de gastos extras, como IPTU, IPVA e outros. Deste modo, coloque no papel as despesas e gaste apenas o que for possível.

Para economizar no ano novo, cuidado com os impulsos

Um ponto importante diante deste cenário é tentar controlar os impulsos. Para economizar no ano novo, nada de adquirir coisas sem pensar. Evite, por exemplo, gastar demais com roupas que você não usará depois. Por exemplo, aquelas peças brancas que só servirão para o reveillon. Ou, ainda, objetos de decoração, como como enfeites de todos os tipos que depois não combinarão com a decoração.

Considere, se for o caso e você achar necessário, dar apenas pequenas lembranças de valor modesto a quem participar. Ou faça um amigo secreto de ano novo para comemorar. Desta forma, ninguém terá que gastar além da conta.

Faça listas antes do supermercado

Um dos erros comuns de quem costuma gastar além do que deve é não fazer listas antes das compras. Para economizar no ano novo, é preciso colocar no papel o que você pretende comprar e não sair gastando. Pesquise os preços na internet, avalie descontos e considere que comprar alguns itens pode sair mais barato em varejões e feiras que no supermercado. Por exemplo, as frutas de época.

Além disso, procure não desperdiçar. Se poucas pessoas participarão da comemoração, não compre comida para um batalhão. Considere a quantidade de participantes antes de comprar qualquer coisa.

Finalmente, para economizar no ano novo, lembre-se que trata-se de uma data para se comemorar, mas também para começar a corrigir o que eventualmente está fora dos eixos. Isso vale, inclusive, para as finanças. Que tal encerrar um ano e começar outro sendo mais equilibrado financeiramente? Agradeça, comemore, mas lembre-se que não é preciso gastar mais que o necessário para tornar um momento feliz.