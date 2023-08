Consultar Bolsa Família pelo CPF para receber em agosto

O pagamento do Bolsa do mês de agosto de 2023 se aproxima e para aqueles que ainda não sabem o dia que vai receber, saiba que é possível consultar Bolsa Família pelo CPF. Bastar ter acesso à internet para ter acesso às informações atualizadas, como também o valor exato do benefício.

Veja como consultar Bolsa Família pelo CPF

Para consultar o Bolsa Família pelo CPF no mês de agosto de 2023, o beneficiário precisa baixar o aplicativo do programa social no celular. Com o app instalado, agora é necessário fazer o login com o CPF e a senha pode ser a mesma do app Caixa Tem ou então dá para cadastrar um novo dígito clicando em “Quero entrar com minha senha do App Bolsa Família”.

Assim que o login der certo, o beneficiário vai entrar na página principal do programa e vai poder consultar a data de pagamento,

o valor está liberado ou se está bloqueado.

Outra opção é fazer a consulta pelo site da Caixa, que também promete facilitar as informações aos beneficiários.

A orientação é acessar o endereço "www.caixa.gov.br" e clicar em “Opções para você”. Em seguida será necessário escolher a opção "Bolsa Família". Depois, selecione a opção de “Consulta por família” e então finalize o acesso digitando o NIS (Número de Identificação Social) e o CPF do responsável familiar.

Como saber se o Bolsa Família foi aprovado?

O comunicado de que a pessoa foi aprovada no Bolsa Família chega em um carta, enviada pelo governo federal para a casa do novo beneficiário. Além disso, o cidadão receberá um cartão da Caixa Econômica Federal para fazer o saque mensal do benefício.

Mas se ainda não recebeu essa carta, uma opção é fazer uma consulta através do aplicativo "Bolsa Família Caixa". Para utilizar, instale o aplicativo em seu celular e siga os seguintes passos:

Na tela inicial clique em "acessar";

Informe seu CPF;

Digite a senha ou clique em cadastrar-se

Acesse a plataforma;

Após a validação dos dados, você pode conferir na tela inicial se o benefício foi aprovado. Através dessa plataforma também é possível ter acesso ao calendário de pagamentos. O cidadão que não possui acesso à internet e quer saber se foi aprovado no bolsa família, também pode ir até o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

Outra opção para conferir se foi aprovado no bolsa família é entrar em contato com o Atendimento Central MDS pelo número 121 – funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. O atendimento eletrônico funciona todos os dias, 24 horas por dia.

Não existe um prazo mínimo para começar a receber o Bolsa Família. Após a inscrição todos os dados da família são verificados pelo Ministério da Cidadania, que confere ainda se há recursos disponíveis para atender à todos os beneficiários inscritos.

Sendo assim, para manter o equilíbrio nos pagamentos, é feita uma triagem para excluir aqueles que deixam de cumprir com os requisitos do programa. Sendo assim, tradicionalmente, o tempo deste processo de aprovação é entre 30 e 45 dias após inscrição no programa. Mas dependendo da demanda, uma “fila” de solicitações acaba se formando fazendo com que o tempo de espera seja, em média, de 90 dias.

