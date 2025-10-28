Novo valor deve começar a valer em janeiro

De quanto vai ser o salário mínimo em 2026 e quando será pago

De quanto vai ser o salário mínimo em 2026 e quando será pago

O salário mínimo de 2026 deve receber um aumento, seguindo a política de valorização implementada pelo governo federal que garante ganho real. A estimativa do governo federal é que o reajuste chegue a 7,7%.

Projeção do Salário Mínimo em 2026

Conforme projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, o salário mínimo deve aumentar para R$ 1,630,00, representando um incremento de R$ 112 em relação ao valor atual de R$ 1.518. Para chegar nesse valor é levado em consideração a inflação e o crescimento do PIB.

Além do próprio contracheque, diversos benefícios sociais e previdenciários são diretamente influenciados pelo valor do salário mínimo, incluindo aposentadorias e pensões e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O Seguro-Desemprego e Abono Salarial (PIS/Pasep) também têm como base o salário mínimo.

Os pagamentos com o novo valor, se autorizado, começam em fevereiro do ano que vem.

Histórico do Salário Mínimo brasileiro

1994* – R$ 64,79

1995 – R$ 100 (aumento de 42,8%)

1996 – R$ 112 (aumento de 12%; inflação do ano anterior: 22,4%)

1997 – R$ 120 (aumento de 7,1%; inflação do ano anterior: 9,5%)

1998 – R$ 130 (aumento de 8,3%; inflação do ano anterior: 5,2%)

1999 – R$ 136 (aumento de 4,6%; inflação do ano anterior: 1,6%)

2000 – R$ 151 (aumento de 11%; inflação do ano anterior: 8,9%)

2001 – R$ 180 (aumento de 19,2%; inflação do ano anterior: 5,9%)

2002 – R$ 200 (aumento de 11,1%; inflação do ano anterior: 7,6%)

2003 – R$ 240 (aumento de 20%; inflação do ano anterior: 12,5%)

2004 – R$ 260 (aumento de 8,3%; inflação do ano anterior: 9,3%)

2005 – R$ 300 (aumento de 15,4%; inflação do ano anterior: 7,8%)

2006 – R$ 350 (aumento de 16,6%; inflação do ano anterior: 5,6%)

2007 – R$ 380 (aumento de 8,5%; inflação do ano anterior: 3,1%)

2008 – R$ 415 (aumento de 9,2%; inflação do ano anterior: 4,4%)

2009 – R$ 465 (aumento de 12%; inflação do ano anterior: 5,9%)

2010 – R$ 510 (aumento de 9,6%; inflação do ano anterior: 4,3%)

2011** – R$ 540 (aumento de 5,3%; inflação do ano anterior: 5,9%)

2012 – R$ 622 (aumento de 14,1%; inflação do ano anterior: 6,5%)

2013 – R$ 678 (aumento de 9%; inflação do ano anterior: 5,8%)

2014 – R$ 724 (aumento de 6,7%; inflação do ano anterior: 5,9%)

2015 – R$ 788 (aumento de 8,8%; inflação do ano anterior: 6,4%)

2016 – R$ 880 (aumento de 11,6%; inflação do ano anterior: 10,6%)

2017 – R$ 937 (aumento de 6,4%; inflação do ano anterior: 6,3%)

2018 – R$ 954 (aumento de 1,8%; inflação do ano anterior: 2,9%)

2019 – R$ 998 (aumento de 4,6%; inflação do ano anterior: 3,7%)

2020 – R$ 1.045 (aumento de 4,1%; inflação do ano anterior: 4,3%)

2021 – R$ 1.100 (aumento de 5,2%; inflação do ano anterior: 4,5%)

2022 – R$ 1.212 (aumento de 10,1%; inflação do ano anterior: 10,1%)

2023 – R$ 1.302 (aumento de 7,43%; inflação do ano anterior: 5,9%)

2023 – R$ 1.320 (aumento de 8,91%; inflação do ano anterior: 5,9%)

2024 – R$ 1.412

2025 – R$ 1.518

Fonte: UOL Economia