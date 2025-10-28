Economia

De quanto vai ser o salário mínimo em 2026 e quando será pago

Novo valor deve começar a valer em janeiro

Escrito por Anny Malagolini
salário mínimo em 2026 Foto: Getty Images

O salário mínimo de 2026 deve receber um aumento, seguindo a política de valorização implementada pelo governo federal que garante ganho real. A estimativa do governo federal é que o reajuste chegue a 7,7%.

Projeção do Salário Mínimo em 2026

Conforme projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026, o salário mínimo deve aumentar para R$ 1,630,00, representando um incremento de R$ 112 em relação ao valor atual de R$ 1.518. Para chegar nesse valor é levado em consideração a inflação e o crescimento do PIB.

Além do próprio contracheque, diversos benefícios sociais e previdenciários são diretamente influenciados pelo valor do salário mínimo, incluindo aposentadorias e pensões e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O Seguro-Desemprego e Abono Salarial (PIS/Pasep) também têm como base o salário mínimo.

Os pagamentos com o novo valor, se autorizado, começam em fevereiro do ano que vem.

Histórico do Salário Mínimo brasileiro

  • 1994* – R$ 64,79
  • 1995 – R$ 100 (aumento de 42,8%)
  • 1996 – R$ 112 (aumento de 12%; inflação do ano anterior: 22,4%)
  • 1997 – R$ 120 (aumento de 7,1%; inflação do ano anterior: 9,5%)
  • 1998 – R$ 130 (aumento de 8,3%; inflação do ano anterior: 5,2%)
  • 1999 – R$ 136 (aumento de 4,6%; inflação do ano anterior: 1,6%)
  • 2000 – R$ 151 (aumento de 11%; inflação do ano anterior: 8,9%)
  • 2001 – R$ 180 (aumento de 19,2%; inflação do ano anterior: 5,9%)
  • 2002 – R$ 200 (aumento de 11,1%; inflação do ano anterior: 7,6%)
  • 2003 – R$ 240 (aumento de 20%; inflação do ano anterior: 12,5%)
  • 2004 – R$ 260 (aumento de 8,3%; inflação do ano anterior: 9,3%)
  • 2005 – R$ 300 (aumento de 15,4%; inflação do ano anterior: 7,8%)
  • 2006 – R$ 350 (aumento de 16,6%; inflação do ano anterior: 5,6%)
  • 2007 – R$ 380 (aumento de 8,5%; inflação do ano anterior: 3,1%)
  • 2008 – R$ 415 (aumento de 9,2%; inflação do ano anterior: 4,4%)
  • 2009 – R$ 465 (aumento de 12%; inflação do ano anterior: 5,9%)
  • 2010 – R$ 510 (aumento de 9,6%; inflação do ano anterior: 4,3%)
  • 2011** – R$ 540 (aumento de 5,3%; inflação do ano anterior: 5,9%)
  • 2012 – R$ 622 (aumento de 14,1%; inflação do ano anterior: 6,5%)
  • 2013 – R$ 678 (aumento de 9%; inflação do ano anterior: 5,8%)
  • 2014 – R$ 724 (aumento de 6,7%; inflação do ano anterior: 5,9%)
  • 2015 – R$ 788 (aumento de 8,8%; inflação do ano anterior: 6,4%)
  • 2016 – R$ 880 (aumento de 11,6%; inflação do ano anterior: 10,6%)
  • 2017 – R$ 937 (aumento de 6,4%; inflação do ano anterior: 6,3%)
  • 2018 – R$ 954 (aumento de 1,8%; inflação do ano anterior: 2,9%)
  • 2019 – R$ 998 (aumento de 4,6%; inflação do ano anterior: 3,7%)
  • 2020 – R$ 1.045 (aumento de 4,1%; inflação do ano anterior: 4,3%)
  • 2021 – R$ 1.100 (aumento de 5,2%; inflação do ano anterior: 4,5%)
  • 2022 – R$ 1.212 (aumento de 10,1%; inflação do ano anterior: 10,1%)
  • 2023 – R$ 1.302 (aumento de 7,43%; inflação do ano anterior: 5,9%)
  • 2023 – R$ 1.320 (aumento de 8,91%; inflação do ano anterior: 5,9%)
  • 2024 – R$ 1.412
  • 2025 – R$ 1.518

Fonte: UOL Economia

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Quando é a Black Friday 2025 e como fugir de golpes

Qual a bet da Caixa Econômica Federal e quando estreia?

Dia do professor: 15 de outubro é feriado em 2025 ou não?

Caixa volta a financiar 80% do valor do imóvel e pede entrada mínima de 20%

Saiba quem precisa devolver Auxílio Emergencial ao governo

Novo Saque-aniversário do FGTS: veja o que muda nas regras

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes