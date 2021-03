Cotação do dólar 03/03/2021 – Dólar fecha o dia em R$ 5,66

Cotação do dólar 03/03/2021 – Num dia de expectativas em meio à aprovação da PEC Emergencial, o dólar apresentou leve queda de 0,03% ante o real. A moeda norte-americana, esta que não se refere ao valor de câmbio de turismo, mas a venda comercial, terminou o dia cotada em R$ 5,66.

Hoje, a cotação do dólar (03/03/2021) também foi influenciada com os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2020 divulgados pelo IBGE. O dólar ficou em alta durante o dia todo, chegado a subir 1%, mas não se manteve, e despencou 4,1%. Segundo informações do portal G1 de notícias, às preocupações estão voltadas para a trajetória do endividamento público e com a pandemia da Covid-19 no país.

PEC Emergencial influencia cotação do dólar 03/03/2021

As especulações sobre a PEC Emergencial estão movimentando o mercado comercial todos os dias. Nesta quarta-feira 03/03/2021, temia-se que o auxílio emergencial ultrapassasse o teto de gastos do governo federal. Porém, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), garantiu que isso não acontecerá. Isso contribuiu para a cotação do dólar recuar ao fim da tarde.

“Tanto o Senado quanto a Câmara votarão (sic) as PECs sem nenhum risco ao teto de gastos, sem nenhuma excepcionalidade ao teto. Essas especulações não contribuem para o clima de estabilidade e previsibilidade”, disse Lira através do Twitter.

Segundo a agência de notícias, Reuters, as especulações de que o programa Bolsa Família ficaria fora do benefício aumentaram a pressão sobre o mercado, fazendo com que Banco Central anunciasse dois leilões, os quais resultaram em injeção líquida de 2 bilhões de dólares nos mercados futuros de câmbio.

Com informações da Agência Brasil.