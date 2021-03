Dólar hoje 12/03/2021 – moeda apresenta alta e fecha em R$ 5,55

O dólar hoje (12/03/2021) fechou em alta de 0,33% ante o real. A moeda norte-americana terminou o dia em R$ 5,5594 na venda, após fortes oscilações no câmbio. O vaivém do dólar foi marcado pelo cenário exterior, marcado por novas rodadas de rendimentos dos títulos do tesouro norte-americano.

A cotação do dólar também foi influenciada pela atuação do Banco Central no mercado. O real teve um desempenho significativamente bom nesta sexta-feira, em comparação ao começo da semana. Na véspera, a moeda teve seu maior recuou desde janeiro de 2021. A baixa do dólar se acumulou em 2,19%, sendo a maior desde a semana de 4 de dezembro de 2020.

A semana foi marcada pela tensão e ruídos em torno da aprovação da PEC Emergencial na Câmara dos Deputados. Aprovada, ela aliviou a taxa de câmbio, e prosperou para o desempenho da economia. O texto-base da PEC prevê um teto de gasto de R$ 44 bilhões para o auxílio emergencial em virtude da pandemia da Covid-19.

Dólar hoje (12/03/2021) – Ações

A B3, principal índice de bolsa de valores do Brasil, fechou a sexta-feira em queda após apresentar alta valorização na véspera. A baixa de 0.9% foi causada pelo cenário político brasileiro, que agora lida com novos discursos de Jair Bolsonaro (sem partido) em relação à pandemia da Covid-19, e também a volta do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT).

No exterior, o cenário político nos EUA é positivo, principalmente com o avanço da vacinação da população. Além de Joe Biden ter aprovado novos estímulos para a economia, os índices Dow Jones e S&P 500 subiram. Segundo o presidente democrata, a intenção é que até julho a população já esteja vacinada.

Além disso, os títulos do tesouro americano com vencimento em 10 anos subiram a 1,62% ao ano hoje (12/03/2021). Os investidores continuam de olho no andar da PEC Emergencial no Brasil, que irá garantir o pagamento da nova rodada de auxílio emergencial.

