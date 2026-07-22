Dólar hoje (22/07): cotação abre a R$ 5,08 com petróleo acima de US$ 95

O dólar hoje opera em queda nesta quarta-feira, 22 de julho, em um pregão marcado pela cautela dos investidores diante do cenário internacional. A moeda norte-americana recua frente ao real enquanto o mercado acompanha os desdobramentos geopolíticos no Oriente Médio, a oscilação dos preços do petróleo e as expectativas sobre os próximos passos da política monetária dos Estados Unidos.

Na Bolsa de Valores, o Ibovespa busca recuperação após as perdas registradas nas últimas sessões. Entre os papéis mais acompanhados pelos investidores estão ações de empresas como Vale, Embraer, B3 e BRB.

O movimento do câmbio ocorre em meio à expectativa pela divulgação de novos indicadores econômicos nos Estados Unidos, que podem influenciar as decisões do Federal Reserve (Fed), o banco central norte-americano. Mudanças na perspectiva para os juros da maior economia do mundo costumam impactar diretamente a cotação do dólar frente a moedas de países emergentes, como o real.

Segundo o Banco Central, as expectativas do mercado para câmbio, inflação e taxa de juros são acompanhadas semanalmente por meio do Relatório Focus, um dos principais indicadores utilizados pelos agentes financeiros para avaliar o cenário econômico brasileiro.

Na sessão anterior, o dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 5,07, enquanto o Ibovespa fechou próximo da estabilidade, refletindo a cautela dos investidores diante do cenário externo e da volatilidade dos mercados.