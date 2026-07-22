Dólar Hoje

Dólar hoje (22/07): cotação abre a R$ 5,08 com petróleo acima de US$ 95

Entenda o fez a moeda recuar frente ao real

Escrito por Anny Malagolini
Imagem mostra notas de dólar Cotação nesta quarta-feira, 22 - Getty
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

O dólar hoje opera em queda nesta quarta-feira, 22 de julho, em um pregão marcado pela cautela dos investidores diante do cenário internacional. A moeda norte-americana recua frente ao real enquanto o mercado acompanha os desdobramentos geopolíticos no Oriente Médio, a oscilação dos preços do petróleo e as expectativas sobre os próximos passos da política monetária dos Estados Unidos.

Na Bolsa de Valores, o Ibovespa busca recuperação após as perdas registradas nas últimas sessões. Entre os papéis mais acompanhados pelos investidores estão ações de empresas como Vale, Embraer, B3 e BRB.

O movimento do câmbio ocorre em meio à expectativa pela divulgação de novos indicadores econômicos nos Estados Unidos, que podem influenciar as decisões do Federal Reserve (Fed), o banco central norte-americano. Mudanças na perspectiva para os juros da maior economia do mundo costumam impactar diretamente a cotação do dólar frente a moedas de países emergentes, como o real.

Segundo o Banco Central, as expectativas do mercado para câmbio, inflação e taxa de juros são acompanhadas semanalmente por meio do Relatório Focus, um dos principais indicadores utilizados pelos agentes financeiros para avaliar o cenário econômico brasileiro.

Na sessão anterior, o dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 5,07, enquanto o Ibovespa fechou próximo da estabilidade, refletindo a cautela dos investidores diante do cenário externo e da volatilidade dos mercados.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Dólar hoje DIA 10 DE JULHO IMAGEM DA MOEDA

Dólar hoje: moeda recua e fica perto de R$ 5,10 neste sexta-feira (10/7)

Dólar hoje fecha em leve alta a R$ 5,172

Dólar hoje fecha em leve alta a R$ 5,172 e Ibovespa recua 0,05% em dia de jogo do…

Pexels

Dólar hoje fecha semana em alta, apesar de queda para R$ 5,17

Dólar sobe

Dólar sobe a R$ 5,22 e atinge maior valor em quase três meses

Dólar hoje

Dólar hoje (16/6): moeda fecha a R$ 5,08 antes de Copom decidir Selic

Dólar hoje 16 de maio

Dólar volta a fechar acima de R$ 5 e Bolsa recua com tensão no Oriente Médio

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes