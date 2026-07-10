Dólar hoje: moeda recua e fica perto de R$ 5,10 neste sexta-feira (10/7)

Moeda americana recua nesta sexta-feira, 10 de julho, com investidores aumentando as apostas em novo corte da taxa Selic

O dólar hoje opera em queda diante do real nesta sexta-feira, 10 de julho. Por volta das 14h30, a moeda americana era negociada a R$ 5,10, com recuo de aproximadamente 0,35% em relação ao fechamento anterior. Durante a manhã, a cotação chegou à mínima de R$ 5,1053.

A desvalorização ocorre após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do Brasil. O resultado de junho ficou abaixo das projeções do mercado e reforçou a expectativa de que o Banco Central possa reduzir novamente a taxa Selic.

Com o movimento desta sexta-feira, o dólar caminha para encerrar a semana com queda superior a 1% diante do real. A moeda americana também perdeu força no exterior, enquanto os juros dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos recuaram.

Qual é a cotação do dólar hoje?

Durante a tarde desta sexta-feira, a cotação do dólar comercial permanecia próxima de R$ 5,10. Os valores registrados ao longo do pregão foram:

Dólar comercial: cerca de R$ 5,10;

cerca de R$ 5,10; Variação: queda aproximada de 0,35%;

queda aproximada de 0,35%; Mínima do dia: R$ 5,1053;

R$ 5,1053; Fechamento anterior: aproximadamente R$ 5,12.

A cotação pode sofrer alterações até o encerramento das negociações. O valor do dólar turismo costuma ser mais alto porque inclui custos operacionais, impostos e a margem cobrada pelas instituições financeiras.

Por que o dólar está caindo hoje?

O principal fator que movimenta o câmbio nesta sexta-feira é o IPCA de junho. Segundo os dados divulgados pelo IBGE, a inflação subiu 0,16% no mês, desacelerando em relação à alta de 0,58% registrada em maio.

O resultado também ficou bem abaixo da previsão do mercado, que esperava avanço próximo de 0,31%. Em 12 meses, o IPCA acumulou alta de 4,64%, contra uma projeção de aproximadamente 4,8%.

A inflação mais fraca aumentou as apostas de que o Comitê de Política Monetária poderá realizar outro corte de 0,25 ponto percentual na Selic. A taxa básica de juros está atualmente em 14,25% ao ano, e a próxima reunião do Copom está marcada para os dias 4 e 5 de agosto.

No cenário internacional, o dólar também perdeu força diante de outras moedas. Os investidores acompanham as tentativas de retomada das negociações entre Estados Unidos e Irã, além da estabilização dos preços do petróleo depois das fortes oscilações provocadas pelo conflito no Oriente Médio.

Apesar do alívio observado nesta sexta-feira, o mercado continua atento às tensões internacionais, à trajetória da inflação e aos próximos sinais do Banco Central sobre o ritmo de redução dos juros.