Dólar hoje fecha semana em alta, apesar de queda para R$ 5,17

O dólar encerrou a penúltima semana de junho de 2026 em queda, mas ainda caminha para fechar a semana no campo positivo. A moeda norte-americana recuou para R$ 5,17 após dois dias de avanço, em um movimento de alívio provocado por dados de inflação mais comportados nos Estados Unidos e no Brasil.

No fechamento, o dólar à vista caiu 0,46%, cotado a R$ 5,1782. Na semana, porém, a divisa ainda acumulava alta, refletindo a cautela dos investidores com os juros americanos, o cenário fiscal brasileiro e a busca por proteção no mercado global.

O recuo do dia veio depois de a moeda encostar em R$ 5,22 nos pregões anteriores, maior nível desde o fim de março. Com a divulgação de indicadores de inflação abaixo do esperado, parte dos investidores aproveitou para realizar lucros, o que deu força ao real.

Nos Estados Unidos, o PCE, indicador observado pelo Federal Reserve, veio dentro das expectativas e reduziu a pressão sobre o dólar no exterior. No Brasil, o IPCA-15 de junho também surpreendeu para baixo, reforçando a leitura de uma inflação mais comportada no curto prazo.

Mesmo com o alívio pontual, o mercado segue cauteloso. A dúvida principal continua sendo quando o banco central americano começará a cortar juros. Taxas elevadas por mais tempo nos EUA tendem a fortalecer o dólar e pressionar moedas de países emergentes, como o real.

Para a próxima semana, investidores devem acompanhar novos sinais sobre inflação, juros e atividade econômica. No Brasil, a política fiscal e as expectativas para a Selic continuam no radar.