Dólar Hoje

Dólar hoje fecha semana em alta, apesar de queda para R$ 5,17

Cotação da penúltima semana de junho

Escrito por Anny Malagolini
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O dólar encerrou a penúltima semana de junho de 2026 em queda, mas ainda caminha para fechar a semana no campo positivo. A moeda norte-americana recuou para R$ 5,17 após dois dias de avanço, em um movimento de alívio provocado por dados de inflação mais comportados nos Estados Unidos e no Brasil.

No fechamento, o dólar à vista caiu 0,46%, cotado a R$ 5,1782. Na semana, porém, a divisa ainda acumulava alta, refletindo a cautela dos investidores com os juros americanos, o cenário fiscal brasileiro e a busca por proteção no mercado global.

O recuo do dia veio depois de a moeda encostar em R$ 5,22 nos pregões anteriores, maior nível desde o fim de março. Com a divulgação de indicadores de inflação abaixo do esperado, parte dos investidores aproveitou para realizar lucros, o que deu força ao real.

Nos Estados Unidos, o PCE, indicador observado pelo Federal Reserve, veio dentro das expectativas e reduziu a pressão sobre o dólar no exterior. No Brasil, o IPCA-15 de junho também surpreendeu para baixo, reforçando a leitura de uma inflação mais comportada no curto prazo.

Mesmo com o alívio pontual, o mercado segue cauteloso. A dúvida principal continua sendo quando o banco central americano começará a cortar juros. Taxas elevadas por mais tempo nos EUA tendem a fortalecer o dólar e pressionar moedas de países emergentes, como o real.

Para a próxima semana, investidores devem acompanhar novos sinais sobre inflação, juros e atividade econômica. No Brasil, a política fiscal e as expectativas para a Selic continuam no radar.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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