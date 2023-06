Essa semana tem feriado: veja o que para no dia 8 de junho

Essa semana tem feriado: veja o que para no dia 8 de junho

Essa semana tem feriado na quinta-feira, 8 de junho, em celebração ao dia de Corpus Christi. A data é uma comemoração religiosa sobre a instituição da Eucaristia, e ela é celebrada sempre na segunda quinta-feira depois do Domingo de Pentecostes. Mas uma dúvida que costuma surgir é se Corpus Christi é feriado nacional ou ponto facultativo. Confira:

Em quais cidades é feriado de Corpus Christi nessa semana?

Embora seja um dos dias mais importantes para a Igreja Católica, o dia de Corpus Christi não é feriado nacional. A data é determinada como ponto facultativo, mas os municípios têm autonomia para definir se o dia será considerado útil ou não. A capital paulista, por exemplo, adota a data como feriado municipal, assim como Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS).

Ainda que não seja feriado em 8 de junho, diversos serviços vão parar na quinta-feira. O dia será feriado bancário em todo o país, conforme decisão da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Os atendimentos voltarão ao normal na sexta, 9.

O serviço público federal também vai parar, mas o ponto facultativo será nos dias 8 e 9 de junho, quinta e sexta-feira.

Confira a lista de feriados em 2o23

O que se comemora em Corpus Christi?

O dia de Corpus Christi não é feriado nacional, mas carrega grande importância para a Igreja Católica, sendo também celebrado em algumas igrejas anglicanas e luteranas. A festa religiosa foi instituída pelo Papa Urbano IV, em 1264, para ser celebrada na quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade, que acontece no domingo depois de Pentecostes.

A data tem como objetivo comemorar o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, ritual sagrado instituído por Jesus durante a realização da Última Ceia.

A história conta que o surgimento da data da Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo se deu quando a Igreja Católica viu a necessidade das pessoas sentirem a presença real de Cristo.

No Brasil, diversas práticas que foram consolidadas nessa celebração religiosa. Uma delas é a procissão realizada nas ruas, onde as pessoas podem testemunhar e adorar a representação do Corpo e Sangue de Jesus Cristo. Além disso, alguns municípios costumam realizar a produção de tapetes a partir de serragem, areia, flores e borra de café.

Saiba por que o feriado de Corpus Christi não tem data fixa