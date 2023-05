Que dia será Corpus Christi em 2023?

No dia 8 de junho de 2023, os católicos do Brasil devem celebrar o Corpus Christi, dia de ponto facultativo no país. A celebração sempre cai em um dia diferente a cada ano, pois é 60 dias depois do Domingo de Páscoa. É sempre na quinta-feira porque a Última Ceia também aconteceu neste dia. Outra data importante a ser lembrada é o Domingo da Trindade, sempre na semana anterior a Corpus Christ.

Por que o dia de Corpus Christi é facultativo?

É feriado nacional ou ponto facultativo? O dia do Corpus Christi, que neste ano cai em dia 8 de junho, não é um feriado nacional. A festa é amplamente celebrada pelos católicos, mas não há uma lei que defina a data como feriado, como ocorre com o Dia de Nossa Senhora Aparecida, por exemplo. A santa é padroeira do Brasil e consta no calendário oficial de feriados do país desde 1980.

O calendário de feriados no Brasil são definidos no ano anterior, por meio do Diário Oficial da União. Para 2023, as datas foram apontadas na Portaria nº 11.090, de 27 de dezembro de 2022, que apresenta o calendário oficial de feriados nacionais e dias de pontos facultativos no ano de 2023, a ser cumprido pelos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do poder Executivo federal.

Relação de pontos facultativos e feriados até o fim do ano:

8 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo);

7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro, Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

2 de novembro, Finados (feriado nacional);

15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional); e

25 de dezembro, Natal (feriado nacional).

Por que os católicos celebram Corpus Christi?

A Igreja Católica homenageia a presença de Cristo na Santa Eucaristia com uma festa especial devido a Santa Juliana de Liège, uma canonesa norbertina do século XIII da Bélgica. Ela tinha um grande amor pela Eucaristia. Quando ela tinha 16 anos, ela teve uma visão na qual a Igreja era uma lua cheia com uma mancha escura. A mancha escura significava que a Igreja estava perdendo uma festa dedicada exclusivamente ao Corpo e Sangue de Cristo. Apesar de ter tido esta visão várias vezes, Santa Juliana não pensou que pudesse fazer algo para ajudar a instituir esta festa.

Portanto, ela manteve isso em segredo por muitos anos. Uma vez eleita prioresa, ela finalmente contou ao seu confessor, que por sua vez contou ao bispo. Isso acabou levando à festa universal de Corpus Christi.

A Eucaristia é “fonte e ápice da vida cristã” (Concílio Vaticano II, Lumen gentium , n. 11). Na Eucaristia, o próprio Jesus reapresenta para nosso benefício Seu sacrifício no Calvário (Lucas 22:19-20; 1 Cor. 11:26-29), dá-se a nós na Santa Ceia (Êxodo 16:4, 35; João 6:1-14, 48-51), e permanece entre nós até o fim dos tempos (Lucas 24:13-35; Mt. 28:18-20). Ele vem até nós nesta forma humilde, tornando-se vulnerável, por amor a cada um de nós. No entanto, como o próprio Deus, o Corpo e o Sangue de Cristo merecem nosso maior respeito e amor, bem como nossa adoração.

São Tomás de Aquino, Hino “Tantum Ergo”