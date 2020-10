Feirão da Caixa terá 10 mil imóveis de leilão; veja como participar

Com taxas diferenciadas, os compradores poderão realizar consultas com correspondentes da Caixa

A Caixa Econômica Federal participará na sexta-feira (30), de uma feirão de imóveis e disponibilizará cerca de 10 mil imóveis novos, usados ou na planta. Segundo informações da Agência Brasil, será um feirão de imóveis de Brasília e realizado online. O banco informou que oferecerá condições exclusivas de financiamento.

Feirão de imóveis da Caixa

A feira terá a participação de agentes de crédito imobiliário, ou seja, construtores e corretores. Também estarão presentes correspondentes da Caixa, que prestarão consulta aos interessados a comprar imóveis. Para facilitar a comparação de taxas de juros e condições de financiamento, serão disponibilizados o Simulador Habitacional do Site da Caixa ou o aplicativo Habitação Caixa.

Por meio de nota, a Caixa informa que disponibiliza “taxas diferenciadas de acordo com as condições da operação e o perfil de relacionamento do cliente. Na modalidade SBPE, atualizada pela TR, as taxas anuais variam entre TR+6,25% e TR+8,00%a.a. Na opção de financiamento com atualização pelo IPCA, ficam entre IPCA+2,95% a.a. e IPCA+4,95% a.a. E há ainda a opção de Taxa Fixa, que varia entre 8,00% a.a. a 9,75% a.a”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Financiamento habitacional pelo app Habitação Caixa

É possível utilizar o valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a amortização dos financiamentos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), com a diminuição do valor das parcelas ou o prazo do crédito. Além disso, toda a operação pode ser feita pelo celular através de um aplicativo.

Portanto, através dele é possível reduzir o saldo devedor e quitar totalmente o débito, caso tenha saldo suficiente na conta do FGTS. O serviço é disponível pelo aplicativo Habitação Caixa, da Caixa Econômica Federal ou na página do banco na internet.

Assim, segundo a Caixa, o cliente pode pedir a amortização do saldo devedor dos financiamentos habitacionais quantas vezes desejar. No entanto, é necessário esperar pelo menos dois anos para repetir a operação no mesmo financiamento.

Como funciona o simulador habitacional da Caixa?

Por fim, o simulador habitacional poderá ter uso na feira de imóveis da Caixa e é uma ferramenta online que permite que os compradores verifiquem as possibilidades de financiamento. Portanto, é uma ferramenta autoexplicativa e fácil, além de ser totalmente gratuita. Dessa forma, é possível selecionar a renda mensal da família, o Estado, a cidade, o imóvei que pretende comprar, entre outros dados. Para isso, basta acessar o site da Caixa.

Leia mais: