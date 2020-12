FGTS emergencial de até R$ 1.045 estará liberado para saque só até hoje

Trabalhadores que possuem contas ativas, tanto do emprego atual ou inativas de empregos anteriores tem até hoje (31) para sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS emergencial.

O valor liberado é de até R$ 1.045 e, segundo o governo, a liberação do dinheiro neste ano tem como objetivo sanar os impactos econômicos causados pela pandemia do coronavírus.

Como solicitar o dinheiro do FGTS emergencial?

Acessar o aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS

disponível para Android e iOS Selecionar a opção “Saque Emergencial FGTS “

“ Clicar no botão “Solicitar saque”

Assim, o saldo será transferido novamente para a conta digital aberta pela Caixa e ficará disponível para movimentação pelo aplicativo Caixa Tem, também disponível para Android e iOS

Como fazer para consultar quanto terá direito

O site da Caixa

O aplicativo FGTS

O internet banking da Caixa

Ou pelo telefone 111, na opção 2

É obrigatório sacar o dinheiro do FGTS emergencial?

Não. Os trabalhadores que não quiserem retirar o dinheiro do FGTS emergencial não são obrigados a sacar. A sugestão é não fazer nada que, automaticamente, os valores voltam para as contas do fundo de garantia.

Vale lembrar que o limite que cada trabalhador poderá sacar é de até R$ 1.045 e esse dinheiro pode ser sacado, usado em transações eletrônicas ou transferido, sem custo, para demais contas.

A Caixa diz que liberou R$ 37,8 bilhões referentes ao FGTS emergencial para mais de 60 milhões de trabalhadores neste ano. Ainda segundo o banco, cerca de R$ 7,9 bilhões do saque emergencial, creditados nas contas poupança social digital e que não foram movimentados, retornaram no dia 30 de novembro para as contas vinculadas dos trabalhadores, com correção dos valores.

Vale lembrar também que é preciso estar com os dados cadastrais atualizados nos aplicativos e plataformas digitais da Caixa Econômica Federal, para poder receber o saque emergencial.