FGTS emergencial: nascidos em setembro e outubro já podem sacar o dinheiro

Trabalhadores nascidos em setembro e outubro já podem sacar FGTS emergencial. O qual diz respeito a parte do dinheiro de suas contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A Caixa Econômica Federal liberou os saques em espécie e transferência ontem (31). A saber, os aniversariantes de setembro receberam o depósito em poupança digital da Caixa em 31 de agosto, e o aniversariantes de outubro, em 08 de setembro.

Cada cidadão tem direito à até R$ 1045, valor equivalente à um salário mínimo. É possível sacar o dinheiro em unidades lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Já as retiradas nas agências Caixa podem ser feitas a partir de terça-feira (03).

Como sacar FGTS emergencial em espécie?

Os saques podem ser feitos a partir de um código do aplicativo Caixa Tem, no qual foi feito o depósito do benefício em poupança social digital. Para gerar o código basta escolher a opção “Saque sem cartão” e clicar em “Gerar código para saque”. Por fim, apertar em “Gerar código”. Feito isso, pode-se usar o código para sacar o dinheiro, ele fica disponível por uma hora.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Também está liberada a transferência do FGTS emergencial, o processo é feito na mesma plataforma. Ao clicar em “Transferir dinheiro”, basta inserir os dados necessários.

Calendário do saque emergencial

O calendário do FGTS emergencial é dividido de maneira semelhante ao do auxílio emergencial, com datas para depósito em poupança e para liberação de saques e transferências. Bem como, separando os pagamentos pelo mês de nascimento dos trabalhadores.

Todos os depósitos foram feitos até 21 de setembro. Enquanto os dois próximos e últimos lotes tem liberação em 14 de novembro, para pessoas nascidas em novembro e dezembro. De modo que, todos os cidadãos podem sacar os valores até 31 de dezembro.

Nota-se que o saque emergencial do FGTS teve definição na Medida Provisória nº 946, de 07 de abril, como forma de enfrentar as consequências geradas pela pandemia da Covid-19. Sendo assim, todo trabalhador que tenha conta do FGTS com saldo, seja ativa ou inativa, pode sacar até R$ 1.045,00.

Para consultar o valor e a data do saque pode-se acessar o aplicativo do FGTS e o site da Caixa. Bem como entrar em contato com a Central Telefônica da Caixa, pelo número 111.

Leia também: