Lucília Diniz é empresária, escritora, apresentadora e irmã de Abilio Diniz. Ela mantém relacionamento com Luiz Carlos Trabuco desde 2017 e tem trajetória ligada à alimentação saudável e ao bem-estar.

A escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027 colocou também a vida pessoal do executivo sob os holofotes. Ao lado do banqueiro está Lucilia Diniz, empresária de 70 anos que construiu carreira no segmento de alimentação, saúde e bem-estar, publicou livros, apresentou programas de televisão e desenvolveu marcas próprias.

Quem é Lucilia Diniz?

Lucilia Diniz é filha de Valentim dos Santos Diniz e Floripes Pires Diniz, casal que deu origem à família ligada ao Pão de Açúcar. Ela cresceu ao lado dos irmãos Abilio, Alcides, Arnaldo, Vera e Sônia, em um ambiente marcado pela expansão dos negócios da família no setor de supermercados.

Ao contrário de Abilio, que assumiu papel central na gestão e no crescimento do Grupo Pão de Açúcar, Lucilia não se tornou uma executiva do varejo. Sua atuação se concentrou na criação de produtos, no desenvolvimento de conteúdo e na divulgação de hábitos alimentares mais equilibrados.

A empresária ganhou projeção ao falar publicamente sobre sua própria transformação. Depois de chegar a pesar 120 quilos, iniciou um processo de reeducação alimentar e mudança de rotina. A experiência, que resultou em uma perda de aproximadamente 60 quilos, segundo relatos de sua trajetória, foi o ponto de partida para uma carreira voltada à alimentação e ao bem-estar.

Uma curiosidade é que Lucilia Diniz mantinha uma amizade próxima com Hebe Camargo, uma das principais apresentadoras da televisão brasileira. As duas compartilhavam viagens, encontros e celebrações, e a empresária fazia parte do círculo pessoal da artista. Em março de 2009, Lucilia organizou uma festa para comemorar os 80 anos de Hebe, em sua residência, em São Paulo.

A família Diniz e a história do Pão de Açúcar

A história de Lucilia está diretamente ligada à trajetória dos Diniz, uma família que ajudou a transformar o comércio de alimentos no Brasil. Seu pai, Valentim dos Santos Diniz, chegou ao país vindo de Portugal em 1929. Depois de trabalhar no comércio, abriu negócios próprios e fundou, em 1948, a Doceria Pão de Açúcar, embrião do grupo supermercadista que se expandiria nas décadas seguintes.

A família teve seis filhos: Abilio, Alcides, Arnaldo, Vera, Sônia e Lucilia. A empresa cresceu com a abertura de supermercados e a incorporação de outras redes, até se tornar um dos grandes nomes do varejo nacional.

Lucilia também fez parte desse universo empresarial e manteve participação nos negócios da família. Nos anos 1990, durante a reorganização societária do Grupo Pão de Açúcar, após conflitos relacionados à sucessão, ela preservou uma fatia de participação na empresa, enquanto Abilio assumiu o controle majoritário. A trajetória familiar, portanto, não se resume ao sucesso empresarial: também foi marcada por disputas em torno do comando e da continuidade de um patrimônio construído ao longo de décadas.

A morte de Abilio, em fevereiro de 2024, aos 87 anos, representou a perda de uma das figuras mais conhecidas da família. Lucilia se referiu ao irmão como seu primeiro mentor e destacou, em uma homenagem pública, a influência dele em sua vida.

Quem são os filhos e netos de Lucilia Diniz?

Lucilia é mãe de três filhos e avó de três netos. A empresária costuma manter parte da vida familiar longe da exposição cotidiana, mas episódios publicados pela imprensa permitem conhecer alguns detalhes de sua relação com os descendentes.

Um dos filhos é Tiago Diniz, que ganhou destaque na imprensa em 2017 ao se casar com Sarah Mattar, filha do empresário Salim Mattar, fundador da Localiza. O casamento foi realizado em um haras em Minas Gerais e reuniu cerca de 800 convidados. Na época, o evento foi estimado em R$ 2,5 milhões, segundo a cobertura da revista Veja São Paulo.

Outra filha é Manoella Diniz, que também apareceu em notícias relacionadas à família. Em 2011, Lucilia se envolveu na tentativa de ajudar a carreira do genro, o cantor sertanejo Hugo Pena, então marido de Manoella, após a separação musical dele de seu antigo parceiro.

A empresária já falou publicamente sobre a importância de reunir os filhos e netos em momentos especiais. Em 2016, uma reportagem da Veja São Paulo mostrou que ela tinha o hábito de celebrar o aniversário em viagens com a família. Na ocasião, o encontro reuniu os três filhos, os três netos e o marido da época, Albert Bressan, na Flórida.

Embora os nomes dos descendentes apareçam pontualmente em reportagens e eventos sociais, Lucilia não mantém os netos no centro de sua presença pública. A família é parte importante de sua vida, mas sua imagem profissional foi construída principalmente em torno de empreendedorismo, alimentação, comportamento e bem-estar.

Relacionamento com Luiz Carlos Trabuco

A relação de Lucilia Diniz com Luiz Carlos Trabuco Cappi começou a ganhar espaço na imprensa em 2017. Naquele período, o banqueiro, então presidente do Bradesco, e a empresária foram vistos juntos em restaurantes e eventos em São Paulo, em aparições que confirmaram o relacionamento.

Trabuco havia sido casado com Ana Maria Veloso Cappi por 35 anos. Ela morreu em 2013, após enfrentar um câncer. O casal teve três filhos: Maria Emília, Maria Fernanda e Luiz Carlos. O relacionamento com Lucilia começou alguns anos depois da viuvez do executivo.

A aproximação dos dois também chamou atenção pela combinação de universos profissionais diferentes, mas próximos em influência: de um lado, um dos principais nomes do sistema financeiro brasileiro; de outro, uma empresária ligada a uma das famílias mais tradicionais do varejo nacional.

Em entrevistas e reportagens, Lucilia já contou que os dois compartilham o interesse por atividade física e hábitos saudáveis. As caminhadas matinais do casal, inclusive, serviram de inspiração para ideias de projetos e conteúdos relacionados à gastronomia e qualidade de vida.

Em 2019, ao falar à Veja São Paulo sobre uma maratona culinária que planejava fazer pela internet, Lucilia mencionou Trabuco como parceiro de ideias e de estilo de vida. O relacionamento, embora discreto em comparação à exposição profissional do banqueiro, passou a ser acompanhado também por colunas sociais e pela imprensa de negócios.

Agora, a empresária deverá acompanhar uma nova etapa da trajetória do marido. Trabuco aceitou o convite de Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Fazenda em 2027, caso a composição do próximo governo se confirme. A mudança levará o executivo do comando de uma das maiores instituições financeiras privadas do país para a administração da política econômica federal, colocando o casal novamente no centro das atenções nacionais.