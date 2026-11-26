Salário dos servidores de MS será pago 7 dias antes do décimo terceiro

Salário dos servidores de MS será pago 7 dias antes do décimo terceiro

Os servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul já têm data para receber o salário de novembro. O pagamento estará disponível para saque a partir de 3 de dezembro, antes do quinto dia útil, e sete dias antes do prazo previsto para o depósito do 13º salário, anunciado pelo governo estadual.

A folha salarial será depositada na quarta-feira, 2 de dezembro, e o dinheiro poderá ser movimentado no dia seguinte, quinta-feira (3). O pagamento contempla servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado.

Ao todo, Mato Grosso do Sul tem 84.097 servidores estaduais, sendo 55.274 ativos, 25.056 aposentados e 3.767 pensionistas. A folha líquida mensal do funcionalismo gira em torno de R$ 500 milhões.

O governador Eduardo Riedel (PP) confirmou que o 13º salário dos servidores estaduais será pago até 10 de dezembro. O benefício será depositado em parcela única, sem antecipação de uma primeira parte ao longo do ano.

Com isso, os servidores terão o salário de novembro disponível em 3 de dezembro e o 13º até o dia 10, com uma semana de diferença entre os pagamentos.

Salário de novembro: depósito em 2 de dezembro;

Salário disponível para saque: 3 de dezembro;

13º salário: até 10 de dezembro.

O pagamento antecipado das remunerações movimenta a economia estadual no fim do ano, período em que as famílias também se organizam para as despesas de Natal e Ano-Novo.