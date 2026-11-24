Veja o que diz a lei sobre as dívidas e até quando elas podem ser cobradas

Dívida caduca e não é lenda. Mas isso também não quer dizer que o consumidor pode sair fazendo compromissos financeiros e deixar de pagar na esperança de que ela deixe de existir. Por isso, vamos explicar como funciona a prescrição de uma dívida, em quais casos ela ocorre, o que muda depois de cinco anos e quais direitos o consumidor tem.

Dívida caduca depois de cinco anos?

Algumas dívidas têm prazo de prescrição de cinco anos, mas dizer que toda dívida “caduca” exatamente nesse período é uma simplificação. O termo popular “caducar” costuma ser usado para falar de uma dívida que ultrapassou o prazo de cinco anos e não pode mais permanecer registrada como negativação nos cadastros de proteção ao crédito. No âmbito jurídico, o nome correto é prescrição.

A prescrição ocorre quando o credor perde o direito de exigir judicialmente o pagamento de determinada dívida após o prazo estabelecido pela legislação. Isso não quer dizer que o débito tenha sido quitado, perdoado ou apagado.

Na prática, o consumidor pode continuar devendo para a empresa, mesmo que a pendência não possa mais ser usada para manter seu CPF negativado.

A Serasa explica que uma dívida prescrita pode continuar existindo nos registros da empresa credora e até aparecer para o consumidor em plataformas de negociação, como o Serasa Limpa Nome, sem que isso signifique que seu nome esteja negativado por aquele débito.

O que diz a lei sobre dívidas com mais de cinco anos?

Conforme apuração do Jornal DCI, há dois dispositivos legais são fundamentais para entender o assunto: o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor.

1 – Código Civil prevê prazo de cinco anos para determinadas dívidas: o artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, estabelecido pela Lei nº 10.406/2002, prevê prescrição em cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. A regra pode se aplicar, por exemplo, a determinadas cobranças documentadas por contratos, faturas e outros instrumentos que comprovem a obrigação.

“Prescreve em cinco anos: I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.”

Entretanto, o prazo não é igual para todas as obrigações. Dependendo da natureza da dívida e do tipo de cobrança, a legislação pode estabelecer outro período de prescrição. Por isso, não é correto afirmar que qualquer dívida, independentemente de sua origem, deixa de poder ser cobrada judicialmente automaticamente após cinco anos.

2 – Código de Defesa do Consumidor limita o tempo de negativação: artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/1990, estabelece regras para os cadastros de consumidores. O parágrafo 1º determina que as informações negativas não podem permanecer nos cadastros por período superior a cinco anos. Já o parágrafo 5º estabelece que, quando ocorre a prescrição relativa à cobrança do débito, os sistemas de proteção ao crédito não devem fornecer informações que possam dificultar o acesso do consumidor a novos créditos.

O que acontece com a dívida depois de cinco anos?

Quando uma dívida alcança o prazo de cinco anos, é necessário entender o que muda e o que continua igual. O consumidor não fica automaticamente livre de qualquer relação com a empresa credora.

Situação O que acontece Nome negativado A negativação não pode permanecer além do prazo legal de cinco anos Score de crédito A negativação antiga deixa de impactar o score por aquele registro Cobrança judicial Se a dívida estiver prescrita, não pode ser exigida judicialmente nos termos da prescrição Existência da dívida O débito não é automaticamente apagado ou perdoado Sistema interno da empresa O credor pode manter informações internas sobre o débito Oferta de acordo A dívida antiga pode aparecer para negociação voluntária Novo empréstimo A aprovação depende da análise da instituição financeira

A retirada da negativação não significa que o consumidor tenha recebido uma espécie de perdão automático da dívida. São situações diferentes: uma diz respeito à restrição do nome nos cadastros de crédito; a outra, à existência da obrigação financeira.

A empresa ainda pode cobrar uma dívida que passou de cinco anos?

Depois da prescrição, a empresa não pode exigir judicialmente o pagamento daquela dívida como se o prazo ainda estivesse em aberto. Por outro lado, é preciso ter cuidado ao falar sobre cobranças feitas fora da Justiça, como mensagens, ofertas de negociação e contatos para pagamento. A situação pode depender da natureza da dívida, do modo como a cobrança é realizada e das circunstâncias.

Uma oferta para quitar uma dívida antiga não é a mesma coisa que uma negativação. A Serasa, por exemplo, informa que débitos com mais de cinco anos podem aparecer no Serasa Limpa Nome como contas atrasadas, para que o consumidor tenha a opção de negociar.

Isso não significa que o consumidor esteja obrigado a aceitar o acordo só porque recebeu uma proposta.

Também é importante diferenciar uma proposta voluntária de cobrança abusiva. O Código de Defesa do Consumidor proíbe que o consumidor seja exposto ao ridículo, ameaçado ou constrangido durante uma cobrança.

Dívida com mais de cinco anos pode aparecer no Serasa?

Uma dívida antiga pode aparecer no Serasa Limpa Nome, mesmo depois de ultrapassado o prazo de cinco anos. Isso acontece porque a plataforma também permite que empresas ofereçam acordos para débitos que não estão mais negativando o consumidor.

A diferença é a forma como a pendência aparece. Uma dívida negativada representa uma restrição registrada nos cadastros de inadimplência. Já uma conta atrasada que aparece como oferta de negociação não significa necessariamente que o CPF está negativado por aquela dívida.

Segundo a Serasa, débitos prescritos podem ser disponibilizados para negociação com descontos e condições especiais. A decisão de aceitar ou não a proposta cabe ao consumidor.

Portanto, ver uma dívida antiga no Serasa não significa automaticamente que seu nome está sujo.

O Banco Central também mantém informações sobre dívidas antigas?

Sim, mas o Banco Central possui um sistema diferente dos cadastros de inadimplência, e essa diferença é importante.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), consultado por meio do Registrato, reúne informações sobre operações de crédito, como empréstimos, financiamentos e compromissos com instituições financeiras.

Segundo o Banco Central, as dívidas não pagas ficam disponíveis no relatório por cinco anos. Quando a operação completa esse período em atraso, ela deixa de aparecer no relatório de dívidas em atraso.

Entretanto, o próprio Banco Central esclarece que o fato de a dívida deixar de aparecer no relatório não significa que ela tenha sido apagada ou que o valor em aberto tenha deixado de existir.

O sistema do Banco Central não funciona como um cadastro de negativação. Ele serve para reunir informações sobre operações de crédito e ajudar o consumidor a acompanhar sua situação financeira.

O histórico de operações também pode continuar mostrando períodos em que a dívida esteve atrasada, mesmo que a situação tenha mudado posteriormente.

Dívida prescrita impede conseguir empréstimo?

Não existe uma regra que obrigue todos os bancos a aprovar ou reprovar um empréstimo por causa de uma dívida antiga.

As instituições financeiras fazem suas próprias análises de risco antes de conceder crédito. Podem considerar renda, compromissos financeiros, histórico de pagamentos, perfil do cliente e outras informações disponíveis dentro das regras aplicáveis.

Uma dívida que deixou de negativar o CPF não significa que o consumidor terá crédito aprovado automaticamente. Da mesma forma, a existência de informações históricas sobre uma operação no SCR não significa, por si só, que a pessoa está atualmente negativada.

O Banco Central explica que as instituições utilizam informações de crédito para avaliar operações, mas a concessão de empréstimos depende dos critérios de cada instituição.

Assim, a prescrição de uma dívida pode retirar uma restrição relacionada àquele débito, mas não garante a liberação de cartão, financiamento ou empréstimo.

Quando começa a contar o prazo de cinco anos?

Em regra, a contagem está relacionada ao momento em que a dívida venceu e passou a poder ser exigida. No entanto, a data exata pode depender do tipo de obrigação, do contrato e de eventuais acontecimentos que alterem a contagem do prazo.

Em contratos parcelados, por exemplo, pode haver particularidades envolvendo as parcelas, o vencimento antecipado e as condições previstas no contrato. Por isso, olhar apenas a data em que a dívida apareceu no Serasa nem sempre é suficiente para saber se ela está prescrita.

Também existem situações previstas no Código Civil que podem interromper a prescrição. Uma delas ocorre quando o credor toma determinadas medidas judiciais previstas em lei. A interrupção pode fazer com que a contagem do prazo seja alterada, por isso cada caso precisa ser analisado considerando o histórico da dívida.

Renegociar uma dívida antiga faz o prazo começar de novo?

A renegociação pode envolver a criação de uma nova obrigação, o reconhecimento da dívida ou outras alterações contratuais. Em determinadas situações, isso pode produzir efeitos jurídicos sobre a prescrição.

Porém, não é correto afirmar que qualquer conversa com o banco, consulta a uma oferta ou simples visualização de uma proposta automaticamente reinicia o prazo de cinco anos.

Antes de aceitar um acordo para uma dívida antiga, o consumidor deve conferir o que está sendo proposto, quais valores serão cobrados, se haverá entrada, parcelas, juros e quais obrigações serão assumidas.

Se a dívida já estiver prescrita, é especialmente importante entender as consequências jurídicas de assinar um novo acordo ou reconhecer formalmente o débito.

Como saber se meu nome ainda está negativado por uma dívida antiga?

O consumidor pode consultar seu CPF nos canais oficiais dos birôs de crédito para verificar se existem restrições registradas. No caso da Serasa, a consulta pode ser feita pelo site ou aplicativo. É importante observar se o débito aparece na área de dívidas negativadas ou apenas como uma oferta de negociação.

Veja como conferir:

Acesse o site ou aplicativo oficial da Serasa.

Faça o login na sua conta.

Consulte a área de dívidas e pendências.

Verifique se a dívida aparece como negativada ou apenas como conta atrasada.

Confira o nome da empresa credora, o valor e as datas informadas.

Caso uma dívida permaneça negativada além do prazo permitido, o consumidor pode procurar o birô de crédito e a empresa responsável para pedir a correção. Se o problema não for resolvido, pode buscar orientação nos órgãos de defesa do consumidor.