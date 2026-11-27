Pela regra trabalhista, sábados entram na contagem do prazo salarial, mesmo quando não há expediente para o funcionário. Entenda o que muda no pagamento de dezembro.

Quinto dia útil de dezembro cai no sábado; veja até quando o salário deve ser pago

Quinto dia útil de dezembro cai no sábado; veja até quando o salário deve ser pago

O pagamento do salário referente ao mês de novembro tem prazo definido pela legislação trabalhista, mas o calendário de dezembro pode gerar dúvidas para os trabalhadores. Isso porque o quinto dia útil do mês cai em um sábado, o que levanta questionamentos sobre a data limite para o depósito e se o empregador precisa antecipar a remuneração.

Quando cai o quinto dia útil de dezembro de 2026?

O quinto dia útil de dezembro de 2026 será sábado, dia 5. Portanto, essa é a data limite para o pagamento do salário referente ao mês de novembro, conforme a regra geral prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A contagem dos dias úteis começa em 1º de dezembro, terça-feira, e inclui o sábado. Veja o calendário:

1º de dezembro (terça-feira): primeiro dia útil;

2 de dezembro (quarta-feira): segundo dia útil;

3 de dezembro (quinta-feira): terceiro dia útil;

4 de dezembro (sexta-feira): quarto dia útil;

5 de dezembro (sábado): quinto dia útil.

Para quem ainda tem dúvidas, o jornal DCI apurou que o sábado é considerado dia útil para a contagem do prazo de pagamento de salários, ainda que o trabalhador não tenha jornada nesse dia. Domingos e feriados, por sua vez, não entram na contagem. Por isso, quando o quinto dia útil cai no sábado, o prazo não é automaticamente transferido para segunda-feira. A empresa deve observar a data-limite estabelecida pela legislação trabalhista.

Contudo, empresas podem antecipar o pagamento para sexta-feira, 4 de dezembro, por questões operacionais ou para garantir que o dinheiro esteja disponível ao trabalhador dentro do prazo.

A antecipação não muda a regra do calendário: em dezembro de 2026, o sábado, dia 5, corresponde ao quinto dia útil.

O que acontece se a empresa atrasar o salário?

pagamento de salário fora do prazo previsto na legislação caracteriza descumprimento de uma obrigação trabalhista. O artigo 459, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determina que a remuneração mensal seja paga até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

Em casos de atraso reiterado, a empresa pode ser acionada judicialmente e ter de arcar com juros, correção monetária e, dependendo das circunstâncias, indenização por danos morais. A Justiça do Trabalho também pode reconhecer a rescisão indireta do contrato quando o descumprimento das obrigações pelo empregador é suficientemente grave.

Se o salário não cair na data prevista, o trabalhador pode cobrar uma posição do departamento de Recursos Humanos, guardar comprovantes e registros dos atrasos e procurar o sindicato da categoria ou orientação trabalhista para avaliar as medidas cabíveis.