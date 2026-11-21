Pagamento extra não é para todos os beneficiários

Saiba qual é o único estado que vai pagar abono natalino no Bolsa Família em 2026

Saiba qual é o único estado que vai pagar abono natalino no Bolsa Família em 2026

Com a chegada de dezembro, cresce a expectativa entre as famílias que recebem o Bolsa Família sobre a possibilidade de ganhar um dinheiro extra para ajudar nas despesas de Natal e Ano-Novo. A dúvida sobre o abono natalino do Bolsa Família em 2026 volta a circular, principalmente entre beneficiários que aguardam alguma novidade do governo federal.

Quem recebe o Bolsa Família tem direito ao 13º?

Apesar da expectativa, o pagamento de uma parcela adicional não está previsto para todos os beneficiários do Bolsa Família. A possibilidade de receber um valor extra depende de iniciativas estaduais, enquanto o governo federal não confirmou o pagamento de um 13º salário nacional.

Isso porque, a legislação que regulamenta o programa não estabelece uma parcela extra de fim de ano, e o benefício é pago mensalmente, com valores que variam conforme a composição da família e os adicionais previstos nas regras.

O único pagamento de um abono natalino nacional ocorreu em 2019. Naquele ano, o governo federal autorizou uma parcela adicional por meio de medida provisória, mas a iniciativa não se tornou permanente. Desde então, não houve retomada do pagamento extra para todas as famílias beneficiárias. Em 2026, a expectativa sobre o dinheiro adicional voltou a crescer, mas não existe confirmação de um 13º federal.

Quais estados pagam o abono natalino do Bolsa Família?

Em 2026, a Paraíba confirmou o pagamento do Abono Natalino para famílias inscritas no Bolsa Família. O benefício estadual será de R$ 64 por família, com previsão de alcançar 621.064 famílias e investimento de aproximadamente R$ 43,3 milhões.

O pagamento será realizado em dezembro, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). A iniciativa é custeada com recursos próprios do governo estadual e não representa uma parcela extra paga pelo governo federal.

O calendário divulgado pelo governo da Paraíba prevê os seguintes pagamentos:

NIS final 1: 10 de dezembro;

NIS final 2: 11 de dezembro;

NIS finais 3 a 0: 14 de dezembro.

O pagamento será operacionalizado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, em parceria com a Caixa Econômica Federal.

Quando cai o pagamento do Bolsa Família em dezembro

Embora não tenha um extra, o pagamento do Bolsa Família de dezembro de 2026 começa mais cedo, no dia 10. A antecipação foi adotada pelo governo federal para os últimos meses do ano, e os depósitos serão concluídos antes do Natal.

Confira as datas de pagamento para cada beneficiário:

Final do NIS Data de pagamento Dia da semana 1 10 de dezembro Quinta-feira 2 11 de dezembro Sexta-feira 3 14 de dezembro Segunda-feira 4 14 de dezembro Segunda-feira 5 14 de dezembro Segunda-feira 6 14 de dezembro Segunda-feira 7 14 de dezembro Segunda-feira 8 14 de dezembro Segunda-feira 9 14 de dezembro Segunda-feira 0 14 de dezembro Segunda-feira

O calendário excepcional concentra os pagamentos nos dias 10, 11 e 14 de dezembro, com os beneficiários de NIS final 3 a 0 recebendo no dia 14.